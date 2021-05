Ész Ventura: Hol vannak a kacsák?

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

119. feladvány: Csigák és kacsák

A sakktáblán elhelyeztünk tíz virágot, tíz gombát, tíz csigát és tíz kacsát. Egy mezőn csak egyféle dolog lehet, és maradtak üres mezők is. Minden csiga jól tud lakni, ami azt jelenti, hogy egy élszomszédos mezőn, közvetlenül mellette van egy gomba. Egy gombát azonban csak egy csiga tud megenni. Minden kacsa jól tud lakni virággal és csigával, azaz minden kacsa mellett van virág is és csiga is a közvetlen élszomszédságban. Minden virág és minden csiga azonban csak egy kacsának lehet a tápláléka. Ezen kívül tudjuk, hogy a kacsák nem szívelik egymást, ezért nincsenek sehol élszomszédságban. Az összes virágot és gombát lerajzoltuk, a csigákat és a kacsákat azonban nem látjuk az alábbi ábrán. Meg lehet-e állapítani teljes bizonyossággal, hogy hol vannak a kacsák? Ha igen, akkor hol?

Nehézségi szint:

A megfejtéseket részletes magyarázattal együtt az eszventura@qubit.hu címre várjuk. A legértékesebb megoldást küldő versenyzők felkerülnek az Ész Ventura dicsőségfalára, közöttük és minden jó megoldást beküldő versenyző között év végén nyereményeket sorsolunk ki. Az e-mail subject mezőjében kérjük sorszámmal jelezni, hogy melyik feladvány megoldásáról van szó. Beküldési határidő: május 20. éjfél.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus és bűvész.