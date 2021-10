Ha csak egy szám hiányzott, hogy elhidd az emberi eredetű klímaváltozásról szóló tudományos konszenzust, hát kiszámolták: 99,9%

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A világ kutatóinak túlnyomó többsége egyetért abban, hogy a klímaváltozást a ma látott formájában az emberiség okozta. Ebben a mondatban mostantól egy számmal is érzékeltethetjük a túlnyomó többséget: a kutatók 99,9 százalékáról van szó.

Hogy ezt megállapítsák, a Cornell Egyetem kutatói először egy olyan listát vettek alapul, amelyen 88 125 darab 2012 óta megjelent, szakmailag lektorált, klímaváltozással kapcsolatos tanulmány szerepel, majd ebből véletlenszerűen kiválasztottak 3000-et, amelyeket alaposabban is átnéztek. Mint kiderült, a háromezerből mindössze négy olyan tanulmány volt (tehát az összes 0,01 százaléka), amelynek szerzői akár csak kétségeket fogalmaztak meg afelől, hogy a Föld éghajlatának változásában fontos szerepet játszanak az emberi tevékenységek.

Amikor utoljára hasonló vizsgálatot tartottak, akkor 1991 és 2012 között megjelent tanulmányokat néztek át, és 97 százalékos konszenzust állapítottak meg, vagyis úgy tűnik, a szkepticizmus az elmúlt években még tovább csökkent a tudósok körében. „Abban biztosak lehetünk, hogy a konszenzus már 99 százalék fölötti, így a témát lezárhatjuk, nincs értelme tovább vitatkozni arról, hogy emberi eredetű-e a klímaváltozás” – mondta a kutatást vezető Mark Lynas.

A kutatók a háromezer részletesen vizsgált tanulmány mellett a teljes, 88 125 ezer tanulmányból álló adatbázisra lefuttattak egy kulcsszó alapú algoritmust, amely klímaszkepticizmus szerint rangsorolta őket, és végül 28 olyat talált, amely kifejezetten szkeptikus volt a klímaváltozás emberi eredetével szemben – ez már 99,97 százalékos konszenzust jelentene. Mint a kutatók elmondták, ilyen fokú szkepticizmus még az evolúció vagy a lemeztektonika területén is előfordul, tehát lényegében elhanyagolható. „Ahhoz, hogy megtudjuk, létezik-e a konszenzus, szükség van a számszerűsítésre” – mondta Lynas.

Mindezek ellenére felmérések szerint az amerikaiak több mint egyharmada nem hisz abban, hogy a ma látott mértékű klímaváltozást elsősorban az emberi tevékenység hajtja, ráadásul csak az amerikaiak 27 százaléka gondolja azt, hogy széleskörű tudományos konszenzus van erről. Egy 2019-es magyar közvélemény-kutatásban a válaszadók többsége (55,9%) úgy gondolta, hogy az emberi tevékenység és a természeti folyamatok azonos mértékben járul hozzá a klímaváltozáshoz, és csak 37,6 százaléknyian voltak azok, akik szerint legalábbis többet nyomnak a latba az emberi tevékenységek.

„Nagyon fontos, hogy elismerjük az üvegházhatású gázok kibocsátásainak elsődleges szerepét a klímaváltozásban, hogy minél gyorsabban új megoldásokat vethessünk be, hiszen már most is valós időben tapasztaljuk a klímaváltozáshoz köthető katasztrófák káros hatásait az emberekre, a vállalkozásokra és a gazdaságra” – mondta Benjamin Houlton, a Cornell környezetkutatója.