Az ukránok szerint deepfake az a videó, amelyben Putyin légikísérők körében beszél a háborúról

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Múlt szombaton sokaknak megakadt a szeme azon a videón, amelyben Vlagyimir Putyin orosz elnök az Aeroflot orosz légitársaság női munkavállalóival ült egy hatalmas asztalnál, és osztotta meg gondolatait az ukrajnai háborúról. A jelenet amiatt keltett megütközést, mivel Putyin az utóbbi időben minden más médiabeszámoló szerint óriásasztala segítségével tartotta a távolságot még legbizalmasabb embereitől is.



A videó közzététele után megindultak a találgatások arról, vajon hiteles-e a felvétel. Szerhij Lescsenko, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének tanácsadójának egy hétfői Twitter-posztja szerint deepfake technológiával készült videóról van szó, ami szerinte onnan vehető észre, hogy a légikísérők árnyéka nem tükröződik a teáskannákban, és Putyin keze egy ponton átszalad egy mikrofonon is. Lescsenko szerint valószínűleg zöld háttér előtt vették fel a jelenetet, majd hozzáadták a szereplőket. Néhány Twitter-poszt szerint az ukrán erők arra is figyelmeztetnek, hogy deepfake az a videó is, amelyben Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentést tesz a kapitulációról.

Ember legyen a talpán, aki meg tudja mondani manapság, hogy egy interneten terjedő fotó vagy videó valódi vagy például deepfake technológiával, vagyis mesterséges intelligencia segítségével hozták-e létre. Egy február közepén közzétett tanulmány szerint az emberek már nem tudnak különbséget tenni az igazi és az AI-alkotta, deepfake arcok között, sőt, adott esetben bizalomgerjesztőbbnek találják az algoritmusok kreálmányait.

Az AI News arról is beszámolt, hogy a hétvégén a Facebook és a Twitter is eltávolított két olyan Ukrajna-ellenes propagandakampányt, amelyek egyike Oroszországhoz, a másik pedig Fehéroroszországhoz köthető. A weboldalak a News Front és South Front oldalakra mutató linkeket tartalmaztak, amelyeket korábban az amerikai kormányzat orosz dezinformációs műveletekhez kapcsolt. A kampányhoz pedig AI-generálta arcokat kapcsoltak, hogy hitelesnek tűnő szerzőket kapcsoljanak az irományokhoz.

Hasonló arcok egyszerűen létrehozhatók a This Person Does Not Exist oldalon is, és egészen életszerűnek tűnnek, egészen addig, amíg az ember meg nem vizsgálja a fülüket. Ahogy ezen a két képen is látszik, a nőnek nem passzolnak a fülbevalói, és a férfi két füle nagyon nem egyforma.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: