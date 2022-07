103 éves korában meghalt James Lovelock

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Éppen a 103. születésnapján meghalt James Lovelock brit tudós, a Gaia-elmélet megalkotója, adta hírül a Guardian. A lap szerint Lovelock a dorseti otthonában, szerettei körében hunyt el. A tudós egészsége egyébként egészen hat hónappal ezelőttig jól szolgált, amikor egy rossz esést követően kezdett romlani az állapota.

Lovelock kémiai és orvosi diplomával is rendelkezett, majd később a Harvardon, a Yale-en vagy a NASA-nál is kutatott, de élete nagy részében a leghíresebb független kutatóként ismerték.

A NASA-nál az 1960-as években dolgozott olyan eszközök fejlesztésénél, amelyeket a bolygókutatásban használtak fel, itt alkotta meg híres Gaia-elméletét, miszerint a Föld összes élő és élettelen része szorosan összefüggő ökoszisztémát alkot, és így képes fenntartani a létezésének feltételeit.

James Lovelock 2009-ben, Párizsban Fotó: JACQUES DEMARTHON/AFP

Két évvel ezelőtt azt mondta, hogy a bioszféra az életének utolsó 1 százalékában jár, ennek ellenére optimistán kezdte meg 101. életévét, és azt állította, az emberiség, bár lassan, de tanul a hibáiból.

Szintén a hatvanas években vett részt annak az ultraérzékeny elektronbefogásos detektornak a fejlesztésében, amely először mutatta meg, hogy a mérgező vegyi anyagok hogyan szivárognak be a levegőbe, a vízbe és a talajba. Ő igazolta először a CFC nevű szénhidrogén komoly jelenlétét a légkörben – ez az az anyag, amelyet később az ózonréteg károsítása miatt betiltottak. Lovelock az elsők között figyelmeztetett arra is, hogy a kőolajtermékek destabilizálják az éghajlatot, és károsítják a gyerekek agyát.

James Lovelock élete végéig kitartóan figyelmeztetett az antropogén felmelegedés és a klímaváltozás veszélyeire. Egy 2011-es előadásában elmondta, erről a tevékenységéről nem is kíván lemondani: „A fő érvem arra, hogy miért nem pihenek meg elégedetten a nyugdíjas éveimben, az, hogy a legtöbbjükhöz hasonlóan engem is mélyen aggaszt az elképesztően káros klímaváltozás valószínűsége és az, hogy már nem maradt sok időnk tenni ellene.”

Lovelock egyes gondolatait hosszú ideig kigúnyolták, de az élet többször őt igazolta. A Gaia-elméletet például neves kutatók is spirituális zagyvaságnak tartották, de ma már a klímatudományok alapját képezi az ökoszisztémákban való gondolkodás. Környezetvédő társai azért is megszólták, mert többször kiállt az atomenergia mellett – a jelenlegi trendek szerint azonban már az atomenergia is zöld megoldásnak számít.