Az Oktatói Hálózat tiltakozik a Zeneakadémia állami einstandolása ellen

Lassan ki kell választani a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorának utódját, ám a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) nem képes olyan pályázatot kiírni, ami ne váltana ki felháborodást a szakmában. A Zeneakadémia szenátusával egyeztetett pályázati feltételek egyoldalú módosításával először kizárta a zeneművészet és -tudomány több ágának képviselőit, majd később új pályázatot írt ki, amelyen ugyan már alkotóművészek és zenetudósok is indulhattak, de újabb, a szakma túlnyomó részét kizáró elem került a feltételek közé.

Az új kiíráson már csak olyanok indulhatnak, akik a legmagasabb rangú állami kitüntetések valamelyikével rendelkeznek. „A szöveg jól felismerhetően a kormány – törvénymódosítással gyorsított eljárásban egyetemi tanárrá is kinevezett – jelöltjére van szabva, olyan feltételekkel, amelyekkel a Zeneakadémia legképzettebb és legelismertebb oktatói közül kevesen rendelkezhetnek” – írta közleményében az Oktatói Hálózat (OHA).

Az OHA szolidaritását fejezte ki az intézmény oktatóival és hallgatóival, és „mélyen elítéli a kormányzat törekvéseit az intézmény autonómiájának felszámolására”. Mint írják, mindeközben pénzügyi nyomásgyakorlással próbálják elérni, hogy a Zeneakadémia is átálljon az alapítványi működésre, amit az egyetem szenátusa elutasít, mert többek között attól tartanak, hogy a többi „modellváltó” egyetemhez hasonlóan a Zeneakadémia nemzetközi presztízse és elfogadottsága is megrendül.

„A Zeneakadémia a magyar egyetemek közül kiemelkedik képzései minőségével, nemzetközi vonzerejével. Ahhoz, hogy még jobb és vonzóbb legyen, nem lejáratókampányra, az ott tanítók szakmai és művészi munkáját megkérdőjelező támadásokra, hanem arra van szükség, hogy a világhírű intézményt megfelelően finanszírozzák, autonómiáját tiszteletben tartsák, a nyugodt alkotói munkához megfelelő légkört biztosítsanak. Nyomatékosan felszólítjuk a Kulturális és Innovációs Minisztériumot, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorának kinevezési eljárása során a törvény szellemét és betűjét betartva működjön együtt az egyetem szenátusával” – írta az OHA.

A rektori pályázat előkészítése egyébként is tele volt meglepetésekkel, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Zeneművészeti Tagozata például azt kifogásolta, hogy Csák János miniszter nem velük, hanem a nem egészen két hónapja megalakult Magyar Muzsikusok Szövetségével egyeztetett a kiírás részleteiről. Vashegyi György MMA-elnök ezután a 25 elégedetlen kollégájának címzett nyílt levélben állt ki a minisztérium döntései mellett.

A Zeneakadémia jelenlegi rektora Vigh Andrea, akinek 2023. október 31-én jár le a mandátuma, és mivel második ötéves rektori ciklusa ér véget, harmadikra már nem pályázhat. A kormányzat jelöltje Keller András karmester, hegedűművész, a Concerto Budapest zeneigazgatója, a londoni Guildhall School of Music and Drama professzora, aki néhány hete a Vashegyi vezette MMA felterjesztésére megkapta Csák János minisztertől az egyetemi tanári címet is.