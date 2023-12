A magyarok fele azt sem tudja, hogy a hackereket eszik vagy isszák

A covid-járvány alatt világszerte több mint 1 milliárd, Magyarországon pedig nagyjából 1,1 millió új internethasználó jelent meg, ami sokat segített a járványidőszak átvészelésében, de mindeközben a felhasználók tudatossága semmit sem fejlődött – a hackerek viszont annál többet. A Mastercard széleskörű állapotfelmérése szerint ennek a fejlődésnek meg is volt az ára: 2020-ban annyi adatbiztonsági incidens történt a világon, mint az azt megelőző 15 évben összesen, a hackerek által okozott károk pedig meghaladták az évi 5 billió (5 000 000 000 000) dollárt.

A leggyengébb láncszem

Ahogy Mondovics Péter, a cég marketing- és kiberbiztonsági menedzsere is elmondta a kutatás eredményeit ismertető sajtótájékoztatón, a probléma mindenkit érint, a rendszer leggyengébb láncszeme pedig maga az ember. A felmérés szerint a magyarok több mint fele saját bevallása szerint sem rendelkezik alapvető kiberbiztonsági ismeretekkel, más szóval könnyen rászedhetőek, és még jobban ki vannak téve az adathalászok támadásainak.

Akkor sem sokkal jobb a helyzet, ha már megtörtént a baj: a felmérés szerint a magyar válaszadók 33 százaléka nem jelentené, ha ellopnák a személyes adatait, 34 százalékuk pedig még azt sem, ha online banki csalás áldozatává válna.

Ez már nem az a világ

Wittinghof Dániel, a Mastercard kiberbiztonsági megoldásokért felelős üzletfejlesztési igazgatója egy még ennél az aránynál is lelombozóbb statisztikát ismertetett a sajtótájékoztatón: eszerint átlagosan 100 magyar internetfelhasználóból mindössze 5 gondolja úgy, hogy jól tájékozott a kibervédelemben.

photo_camera Fotó: Mastercard

Ezt jól mutatja az is, hogy a világjárvány idején 667 százalékkal nőtt az e-mailes átverések száma, amelyek ráadásul a mesterséges intelligencia fejlődésével egyre meggyőzőbbek is. Míg korábban a nyelvi akadályok könnyebben leleplezhették a ki tudja, honnan írott adathalász és egyéb leveleket, a ChatGPT és társai a csalók dolgát is megkönnyítik.

„Ez már nem az a világ” – szól a Mastercard figyelmeztetése, és valóban: ez már nem az a világ, amikor az ember csak egy jót röhögjön a nigériai herceg vagy a bajba jutott ausztrál milliárdos esetlenül megírt levelén. Nemes Máté, a cég kiberbiztonsági termékeiért felelős termékmenedzsere ezt azzal érzékeltette, hogy ő maga is megpróbált megíratni a ChatGPT-vel egy kellően csábítónak tűnő adathalász levelet, amellyel az egyik kollégáját célozta volna meg: tudta, hogy mi érdekli (de ezt elég könnyen ki lehet deríteni az illető közösségi médiás jelenléte vagy a vele megjelent interjúk alapján, attól függően, hogy ki a célpont), a mesterséges intelligencia pedig a megfelelő promptok után pedig jó magyarsággal és elég meggyőzően szállította a levelet, amiben a hackernek már csak az adathalász weboldal linkjét kell elrejtenie.

Felhígult a „szakma”

Nemes szerint ez azt is jelenti, hogy míg régebben a hackerkedés (már ha nem a legprimitívebb próbálkozásokról volt szó) valamilyen szaktudást igényelt, mostanra már szélesebb körben hozzáférhetővé vált. A kommunikációs hiányosságokat pótolja a ChatGPT, az internet sötét sarkain pedig akár mások által is fejlesztett zsarolóvírusokat is vehetnek az érdeklődők.

Ahogyan a sajtótájékoztatón is elhangzott, ez nem is példa nélküli: tavaly év végén egy kanadai gyermekkórház számítógépes rendszerét bénította meg egy ilyen vírus. A zsarolóvírusok titkosítják az áldozat adatait, és mindaddig gátolják a hozzáférést, míg meg nem fizeti a váltságdíjat, csak ezután kapja meg a feloldáshoz szükséges kódot – ebben az esetben viszont maga a vírus fejlesztője, a LockBit lépett közbe, és segített a kórházon. A kiberbűnözők elnézést is kértek, amiért az általuk fejlesztett vírussal éppen egy gyerekkórházat támadtak meg, és azt állították, hogy nem tudtak az akcióról.

photo_camera Fotó: Mastercard

Ez is jól mutatja, hogy nincs olyan szervezet, vállalat, vállalkozás, kormányzat vagy civil szervezet, amit ne érhetne fenyegetés – áll a Mastercard sajtóközleményében. Az áttekintés szerint ezen két fő tényező változtathat: az edukáció és a technika. Az előbbivel a felhasználók kiberbiztonsági műveltségét kell fejleszteni, így elkerülhetőek lesznek azok az esetek, amikor valaki önként és dalolva, de jóhiszeműen adja meg egyes érzékeny adatait a csalóknak, az utóbbi pedig segít kiszűrni, hogy milyen esetekben van szó jogos, illetve jogtalan belépési kísérletekről.

Ehhez a kibervédelem is segítségül hívja a mesterséges intelligenciát: a Mastercard rendszerén évente 125 milliárd tranzakció fut át, egy tranzakció biztonsági elemzése pedig mindössze 50 ezredmásodpercet vesz igénybe. A rendszer riaszt, ha valami gyanúsat észlel: ha például valaki Szingapúrban próbál egy nagyobb összeget felvenni a kártyájáról, miközben másfél órával korábban még egy debreceni kávézóban fizetett vele, az minimum gyanús.

Tudatosság és védelem

Tökéletes védelem persze nincs – hívták fel rá a figyelmet az előadók. A Mondovics által emlegetett „leggyengébb láncszem” még mindig a felhasználó, így a különböző technológiai megoldások mellett az edukáció szerepe továbbra is kiemeltnek számít. Marsi Tamás, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet kutatója szerint hiába szerelteti fel az ember a legmodernebb biztonsági rendszereket a házára, ha a szomszédra bízza a pótkulcsot, amit az egyszerűen elveszít – ehhez hasonlóan a kibertámadások is a kevésbé fejlett védettséggel rendelkező szereplőket, az egyéni felhasználólat és a beszállítókat fenyegetik a leginkább, a bankok és a fizetőrendszerek ugyanis jobban felkészültek a hasonló támadásokra.

Mit lehet tenni? Az edukáció mellett a technika is segít: akármennyit tanítja is az ember a felhasználót, nem tudja másodpercek alatt jelezni, ha nem ő az, aki használja a kártyát, de az ilyesmi mindig hasznos: a több milliárdnyi tranzakció megfigyelésével már ki lehet szűrni, hogy ki akar rosszat, ezzel pedig évente több billiós károkat lehet megelőzni.

A cikk megjelenését a Mastercard támogatta.