Két kiváló gyerekjáték karácsonyra magyar alkotóktól, a Qubit ajánlásával

A herceg nyer! és Lokomoto: mindkét gyerekjáték, amit kimondottan magyar szerzőktől ajánlunk idén karácsonyra, a Pagony Kiadó gondozásában jelent meg, ami nem véletlen. A Pagony felvállaltan csak magyar szerzők társasjátékait adja ki, igyekszik ilyen módon is támogatni a hazai társasjáték-fejlesztést. 2018-tól kezdve jelentetnek meg szerzői játékokat, eddig 15 játékszerzővel dolgoztak együtt és 60 játékuk jelent meg, amivel a hazai szerzői játékok kiadásában minden bizonnyal az elsők, annak ellenére, hogy csak gyerekjátékokkal foglalkoznak.

Ugyanakkor egyre színvonalasabb és mechanikájukban is ötletes játékokat adnak ki, amit mi sem bizonyít jobban, mint díjaik. Idén például a JEM Társasjáték Díj jelöltjei közé a hazai játékok kategóriájába csak pagonyos játékok kerültek, amikből a JEM (Játékos Emberek Magazinja) szerkesztősége az általunk is most ajánlásra kerülő A herceg nyer! című játékot hozta ki győztesnek, de ugyanez a játék megnyerte a MATE (Magyar Társasjátékos Egyesület) különdíját is.

photo_camera A JEM Társasjáték Díj 2023-as díjazottjai. Illusztráció: JEM

A Pagony kezdetben inkább az általa kiadott gyerekkönyvekhez kapcsolódó játékokat adott ki a kisebb korosztályt megcélozva, most már viszont vannak a meséiktől és történeteiktől független játékaik egy szélesebb korosztály számára, sőt több olyan játékuk is van, amivel egy felnőtt is szívesen leül játszani. Az alábbiakban ajánlott két játék is ilyen. Ez a társasjátékozás kultúrájának megteremtésében is fontos tényező, mert az ilyen játékok lehetőséget teremtenek arra, hogy a gyerekek és szüleik együtt élvezhessék a játékot. Az így eltöltött minőségi idő és élmény sokkal különlegesebb, hiszen a gyermek is érzi, ha a szülő nem csupán kötelességből játszik vele, hanem örömmel vesz részt a játékban. Ezért nagyon fontosak az olyan játékok, amik gyereknek és felnőttnek egyaránt kihívást, élményt és szórakozást jelentenek. Arról már nem is beszélve, hogy a gyerekek játszva fejlődnek és tanulnak a leginkább, és a legtöbb társasjáték igen sokrétűen járul hozzá a fejlődésükhöz.

A herceg nyer

Manapság, a digitális eszközök világában már az egészen kis gyerekek is megismerkedhetnek a programozás mibenlétével. Erre igazán jó apllikációk elérhetők már 4 éves kortól, amikkel rendkívül játékos és kreatív formában lehet a programozás alapjaival ismerkedni, akár írás-olvasástudás nélkül. Ezek tipikusan olyan játékok, amikben robotok mozgását, irányítását végzik a gyerekek két vagy három dimenzióban, és az alapvető programozási utasításokat vizuális elemek pakolgatása révén állítják össze egy programsorrá. Társasjátékban is voltak már programozási alapokat érintő játékok (Gépregény, Robotteknősök, Száguldó robotok), de A herceg nyer! című társasjátékban az a zseniális, hogy a szerző csupán egy térbeli dimenziót használva tudott egészen kiváló, gyerekeknek és felnőttenek is élvezhető játékot alkotni, amiben a játékosok több karaktert irányítnak, és együtt kell megnyerniük a játékot.

Győri Zoltán vlogger kooperatív játékában a cél is egészen különleges, mert nem azt kell elérni, hogy valaki valahova eljusson, hanem csak annyit, hogy a herceg nyerje a futóversenyt, azaz ő legyen legelöl a negyedik forduló végére. A futóversenyen indulókat a játékosok irányítják, futhat bárki bármerre, akár visszafelé is; lényeg, hogy a pályáról ne fussanak le. Brünhildának, az udvarhölgynek, továbbá a szakácsnak és a lovagnak úgy kell helyezkednie a verseny során, hogy a veszíteni nem képes herceg, a király szeme fénye nyerje az udvari futóversenyt.

A játákosok felváltva raknak le a kezükben lévő négy lapból utasításkártyákat egyesével. Egymással nem beszélhetnek, de a kártyákat nyíltan helyezik le, és a kártyákból ilyen módon egy programsor épül fel (lásd az ábrán az alsó kártyasort). Miután 10 kártyát lehelyeztek (ez egy forduló), a programsort végrehajtják, azaz a lerakott kártyáknak megfelelően léptetik a futópályán lévő versenyzőket. A kártyák lehetnek olyanok, amik valamelyik versenyzőt valahány mezővel odébb léptetik, ilyenkor odébbrakjuk a karakterlapot, a lehagyott mezők lapkáit pedig hátrébb csúsztatjuk. Vannak olyan kártyák is, amik megfordítanak versenyzőket: ilyenkor átfordítjuk a karakterlapot, és így megváltozik annak a menetiránya (nyilak). Ami viszont érdekes, hogy a herceghez nem tartozik saját léptetőkártya, hanem bizonyos kártyák esetében (amiken szerepel egy korona), a herceg megismétli a kártyán szereplő másik versenyző mozgását. Ezen kívül vannak még joker lapok (fekete lapok), amiknél a játékosok közösen eldönthetik, hogy kit léptessenek.

Apropó, a fenti ábra programsorát (balról jobbra) le tudjátok úgy játszani, hogy a herceg elöl maradjon? Egyébként a hercegnek nem kell minden forduló végén elöl lennie; a játék négy fordulóból áll, azaz négyszer állítunk össze 10 kártyából álló programsort, és a hercegnek csak a legvégére kell nyertes pozícióba kerülnie. Ezalatt viszont senki nem futhat le a pályáról, mert akkor veszítünk. Egyszerűen hangzik, de gondolkodtató és szórakoztató játék. A kézben lévő véletlenszerű négy kártyából nem feltétlenül tudunk olyant lerakni, ami éppen a legjobb lenne, ezért ügyesen kell választani, vagy éppen későbbre megtartani valamit. A játék tartalmaz még számos érdekes variációt, extra karaktereket, és lehet nehezíteni is.

Lokomoto

A Lokomoto írogatós játék, melynek különlegessége, hogy a játékosok egy közös háromszögrácsos térképre írogatnak, pontosabban húznak be vonalszakaszokat a vasúthálózatba. Amikor sorra kerülsz, háromféle akció közül választhatsz: vagy egyből behúzol egy szakaszt a saját színeddel, vagy lefoglalsz kettőt későbbre (ekkor szaggatott vonalat húzol), vagy elköltesz a már befejezett szakaszaidból arra, hogy mozdonykártyákat vásárolj, amik győzelmi pontot adnak. Ilyenkor feketével áthúzol a már meglévő vonalaid egy összefüggő csoportjából annyit, amennyi a mozdony ára. Általában ennyi pontot is szerzel, de extra pontokhoz is lehet jutni, ha bizonyos mintázatot össze tudtál hozni, amit az aktuális alakzatkártyák mutatnak. Ha ez teljesül, akkor az alakzatkártyát is elveszed, ezért tehát a pontot adó minták folyamatosan változnak. Ez persze kellemetlen is lehet, mert elvihetnek előled olyan kártyát, amit éppen készültél teljesíteni. Érdemes ezért úgy kombinálni a hálózatodat, hogy többféle módon is hasznos lehessen később.

A játékban egy vonal húzása nagyjából egy pontnak felel, ha később sikerül elkölteni modonyra, éppen ezért a játékot jórészt az fogja eldönteni, hogy az alakzatokat hogyan sikerül teljesítened extra pontért, illetve hogyan tudsz úgy vonalakat behúzni, hogy azzal magadnak építs, de a többieket akadályozd. Nagyon egyszerű és gyors játék, amiben a fentiek miatt adódik egy kis konfrontáció, ha az ember igyekszik okosan játszani. Van a játéknak továbbá egy picit nehezített verziója is, amikor nem csak simán összefüggő kell legyen az alakzat, amit vonatkártya vásárlására költünk, de azt is teljesítenie kell, hogy a minta filc felemelése nélkül berajzolható legyen.

A játékban 26 vonatkártya található, de nem csak vonatrajongóknak ajánljuk. A játékot Pásztor Emma találta ki 13 éves korában, gyermekvasutasként, és ő is illusztrálta. A mozdonyok között megtalálható a legtöbb jelenleg is forgalomban lévő hazai mozdony, köztük Emma kedvencei, például a gyermekvasút vonalán közlekedő Mk45-ös. Emmának ez már a második játéka volt, amit a Pagonyhoz beküldött; az elsőt nem adták ki, ez viszont széles körben nagy tetszést aratott. Ha valakinek akad egy jó ötlete, csak biztatni tudjuk a gyerekeket is, hogy bátran keressék meg a Pagonyt a fejlesztők számára kialakított webes felületen keresztül – ki tudja melyik ötletből születik meg a következő sikeres játék? A Pagony társasjátékos csapata egyébként elsősorban érdekes játékmechanikai ötleteket keres, nem kell illusztrált játékkal felkeresni őket, elég egy játszható prototípust bemutatni.

Játékos karácsonyt kívánunk!

Köszönjük a Pagonynak a tesztelésre kapott játékokat.