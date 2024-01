2024. február 1-től Képes Gábor, a Neumann Társaság korábbi marketingigazgatója tölti be a társaság ügyvezetői posztját, miután elődje, Szalay Imre nyugdíjba vonul. 2019-től Szalay Imre vezetése alatt valósult meg az NJSZT digitális átállása az ICDL automatikus vizsgarendszer bevezetésével, a társaság stratégiáját is modernizálta, és a 2023-as nagyszabású Neumann 120 emlékév lebonyolítását is ő koordinálta. A 2001 óta Neumann-tag Képes Gábor építeni kíván a Magyarország legrégebbi IT tudományos egyesületénél összegyűlt tudásra, valamint kiemelkedően fontosnak tartja a tehetséggondozást, közösségépítést.

photo_camera Képes Gábor a Neumann Társaság új ügyvezetője Fotó: Kis Kata Linda

Képes fontosnak tartja a jelen és a jövő kérdéseit, azt, hogy a Neumann Társaság - jelmondatának megfelelően „a digitális világ GPS-eként” segítse a társadalmat a tájékozódásban.

Fontos küldetésnek tekinti, hogy a Neumann Társaság – az ICDL számítógép-használói jogosítvánnyal összegyűlt tapasztalatoknál fogva is – segítse a társadalom tagjainak digitális állampolgárrá válását. A jövőt érintően a robotikai és a programozási versenyek és felkészítők kapcsán is feladatának tekinti az NJSZT részvételét a tehetséggondozásban, a diákolimpikonok felkészítésében - és általában abban, hogy az informatika a társadalom jól-létét segítő szerepét erősítse az egyesület a Neumann Társaság szakmai fórumai által.

„Erősen építeni szeretnék a Neumann Társaság rendkívül sokszínű szakosztályaira és közösséget, minél több találkozási lehetőséget teremteni számukra budapesti központunkban és számos vidéki helyszínen. A munkában új igazgató-helyettesünk, Malmos Katalin is segítségemre lesz, akinek tudására nagyon számítok a közoktatás szereplőivel való kapcsolattartásban is” – hangsúlyozta Képes Gábor.

„Nagyon sok segítséget kapott a társaság Szalay Imrétől – és azt kívánjuk, hogy ezt a kiváló munkát Képes Gábor is ugyanezzel az erővel és energiával folytassa – ehhez minden adottsága megvan” - fogalmazott Beck György, az NJSZT elnöke.

Forrás: Neumann Társaság