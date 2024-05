Kihordják a gazdagok gyerekeit, de velük már senki sem törődik – így működik a Magyarországon illegális béranyabiznisz

„A neten néztem az amerikai béranyák fotóit. Ott teljesen legális, és a csillogó, pózolós felület ideális terep számukra. Magukat árulják: a testüket, fiatalságukat és személyes varázsukat (...). Az amerikai gazdagok amerikai béranyát fogadnak fel, mert ki tudják fizetni. A többieknek ott van Ukrajna, India, Grúzia (...). Nem az én gyerekem lesz. Másokon segítek és a sajátjaimon. Törlesztem belőle a hitelt. Békés, boldog gyerekkora lesz az enyéimnek. Felnevelem őket, minden rendben lesz, és én végre fogok tudni aludni” – tépelődik Durica Katarina Mennyit adtál érte? című 2022-es regényének egyik hőse, a történet szerint a szlovák-magyar határ szlovákiai oldalán, egy Párkány melletti tanyán élő Vajlik Rebeka.

Rebeka, legalábbis úgy, ahogy Durica regényében szerepel, fiktív személy, amint kitalált szereplő Krisztina is, aki a regény végére a Rebeka által kihordott csecsemőt szoríthatja sajátjaként magához. „Azt akartam tudni, hogy mennyibe kerül, ha lehetséges egyáltalán. Hogy tényleg vannak-e Magyarországon béranyák, akik kihordják mások gyerekeit. Annyi mindent hallottam, annyi pletyka keringett, de semmiben sem voltam biztos (...). »Üres fészek«, ezt kell beírni a kereséshez, ez a jel, ez a kód, erről mindenki tudja, hogy miről van szó, ezt is az egyik fórumon találtam. Aztán különböző keresőszavakkal való próbálkozás után rábukkantam egy ukrán oldalra, aminek volt magyar verziója is. Petesejt-donorság, béranyaság, minden egy helyen” – ezek már a regénybeli Krisztina gondolatai, közvetlenül azelőtt, hogy néhány, Durica története szerint „titkos” internetes csoportban való regisztrációt követően felvette volna vele a kapcsolatot egy Olga nevű nő, aki a történet szerint közvetítőként köti majd össze Rebeka és Krisztina életét.

Bár az „üres fészek” keresőkifejezésre nem találtunk titkos, béranyabizniszre utaló csoportot az interneten, egy Kárpátalján élő ügyvéd honlapjának megtaláltuk azt a magyar verzióját, amelyen magyar nyelven kínál jogi segítséget dajkaanyasági szolgáltatások igénybevételéhez. Írtunk neki emailt, valamint telefonon is kerestük, ám az ügyvéd nem válaszolt a megkeresésünkre, viszont néhány héttel később a dajkaanyasággal kapcsolatos jogi ügyintézés lekerült honlapja kínálatáról.

Ahol nem egyértelmű a tiltás, a kiskapuk kísértenek

Magyarországon a hatályos jogszabályok értelmében nem lehet kibérelni egy nő méhét arra, hogy abban egy másik pár gyereke fejlődjön ki, a szabályozás mégsem eléggé egyértelmű ahhoz, hogy a gyakorlatot minden körülmények között teljesen ki lehessen zárni. Svájcban például az alkotmányban rögzítették, hogy a dajkaterhesség minden formája és az abban érdekeltek mindegyike számára büntetendő. Németországban és a skandináv országokban ugyancsak törvények tiltják nemcsak a dajkaterhességet, de még az erre irányuló közvetítői – például a gyerekre vágyó és a dajkaterhességre vállalkozó nők közötti kapcsolat megteremtésében, jogi ügyintézésben való – tevékenységet is. Magyarországon ezzel szemben a dajkaterhesség önmagában nem büntetőjogi tényállás, legalábbis nem direkt módon. Mint a témáról 2013-ban a Jogászvilágban cikkező Illés Blanka családjogi ügyvéd írta, az 1997-ben elfogadott „egészségügyi törvény kizárólagos módon sorolja fel azokat a humán reprodukciós eljárásokat, amelyeket legálisan lehet választani Magyarországon, és ezek között nincs sem a dajkaanyaság,, sem a béranyaság. Ebből következik, hogy maga a beavatkozás Magyarországon – magyar kórházakban, magyar orvosok által – jogszerűen nem végezhető el.”

Illés szerint a meddő párok mégis megpróbálhatják szétfeszíteni a magyarországi szabályozás kereteit, például úgy, hogy „a gyermeket ténylegesen megszülő nő nyílt örökbefogadással a gyermeket örökbe adja a genetikai édesanyának”. Bár a gyakorlatban a béranya által kihordott magzatnak legalább az egyik megrendelő, jellemzően az apa genetikailag is a szülője, ezért ő „jogilag is apának tekinthető, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tehet, így örökbefogadásra csak a genetikai anya tekintetében van szükség (...), a jogi szabályozásból adódó lehetőségeket kihasználók elfelejtik, hogy nem csak a magyar jog, hanem az 1993-as hágai egyezmény is tiltja az ellenértékért cserébe történő örökbefogadást! Vagyis, sem a magyar, sem a külföldi gyámhatóság nem fogja engedélyezni az örökbefogadást, ha felmerül az ellenérték megfizetése a gyermek kihordásáért és az örökbeadásért. Ezt figyelembe véve viszont az ellenérték megfizetéséről legális okirat nem készülhet, ami a felek jogait és érdekeit védené.” Az egyébként az ellentételezés nélküli dajkaanyaság mellett érvelő családjogász összegzésként azzal igyekszik elrettenteni a vállalkozó szellemű magyar párokat, hogy a külföldi béranya igénybevétele, akár az emberkereskedelemig és az embercsempészetig menően számos büntetőjogi tételt is maga után vonhat.

Van, akit semmi nem rettent el attól, hogy a pénzéért megkapja, ami szerinte jár neki

Miközben Európa több országában a béranyaság intézménye kifejezetten szigorúan tiltott, máshol vagy nem szabályozzák elég egyértelműen, vagy épp engedélyezik az efféle szolgáltatások nyújtását és igénylését. De még a szabályozás megléte sem feltétlenül jelenti, hogy a méhbérlés feltételeit kellő körültekintéssel sikerülne lefektetni, amire nemrégiben egy görögországi botránynak sikerült rávilágítania. A Deutsche Welle áprilisi riportjából ugyanis az derült ki, hogy miközben Görögországban a fizetett béranyaság nem, csak az ellenszolgáltatás nélkül vállalt dajkaanyaság engedélyezett, a jogi kiskapuk kihasználása mellett mégis nagyüzemben zajlik a béranyabiznisz. A Magyarországgal szomszédos, vagyis a hazai meddő párok számára csak néhány órányi autóútra lévő Ukrajnában viszont nemcsak a dajkaanyaság, hanem a béranyaság is legális, és egészen a háború kirobbanásáig évről évre nagyobb forgalmat bonyolító, virágzó egészségügyi szolgáltatásnak számított. Ez annak fényében nem is meglepő, hogy a Global Market Insights amerikai piackutató cég szerint a 2022-ben nagyjából 14 milliárd dolláros globális béranyapiac 2032-re már körülbelül tízszer annyit, mintegy 130 milliárd dollárt érhet majd.

photo_camera Grafika: Qubit

A Magyarországon meddőséggel küzdő, de gyermekre vágyó párok számára az ukrajnai engedékenység jelentőségét kifejezetten növelhette, hogy a hazai egészségügyi ellátásban állami ellenőrzés alá vonták a meddőségi kezeléseket, ami miatt egyébként az Európai Bizottság idén márciusban a sokadik kötelezettségszegési eljárás alá vonta Magyarországot. Önmagában persze a meddőségi kezelések államosítása nem kellene, hogy maga után vonja a béranyaság intézményének a potenciális népszerűbbé válását, de – mint azzal áprilisi cikkünkben részletesen foglalkoztunk – Magyarországon olyan szintű zuhanórepülésbe kezdett a meddőségi kezelések sikeressége, hogy azoknak a pároknak, akiknek csak asszisztált reprodukcióval lehet utódjuk, az európai országokhoz képest fele-, Amerikához képest harmadakkora eséllyel sikerül eljutni odáig, hogy végül magukhoz ölelhessenek egy gyereket, akit a sajátjuknak tekinthetnek.

A gyermekvállalásban egészségügyi vagy más, feltáratlan okokból akadályoztatott magyar párok (és egyedülálló nők) tömegével veszik igénybe külföldi meddőségi klinikák szolgáltatásait, szakértők szerint azért, mert lényegesen rövidebbek a várólisták, megfelelő mennyiségű és tudású szakember dolgozik a szektorban, a hazainál korszerűbb eljárásokkal és eszközparkkal dolgoznak a külföldi klinikák, az ellátás személyre szabott és az egészségügyi dolgozók – a Magyarországon tapasztaltakkal ellentétben – empatikusan bánnak a külföldi klinikákon jelentkező páciensekkel. A hivatalosan meg nem erősített adatok szerint emiatt évente legalább kétezer magyar pár vesz igénybe meddőségi kezeléseket a szomszédos országokban.

Már arról is nagyon kevés megbízható információ áll rendelkezésre, hogy hány magyar párnak születik donor petesejtből származó gyermeke külföldi egészségügyi szolgáltatóknál, de arról gyakorlatilag semmilyen hivatalos adat nem létezik, hogy a meddőségi klinikák rossz hazai mutatói, illetve a szektor államosítása mekkora érdeklődést generált az ukrajnai béranyaszolgáltatások iránt. Az viszont bizonyos, hogy a Magyarországon a béranyaságnál lényegesen egyértelműbben szabályozott petesejt-donáció nehezítettsége az egyik oka annak, hogy sokan a hazai meddőségi centrumokban való próbálkozás után (vagy helyett) külföldön próbálnak szerencsét. Magyarországon ugyanis a hatályos jogszabályok szerint kizárólag altruista indíttatásból, vagyis anyagi ellenszolgáltatás nélkül adományozható még a petesejt is. Akit mégis rajtakapnak, hogy fizet másnak a petesejtjéért, szervkereskedelem, szakkifejezéssel az „emberi test tiltott felhasználása” miatt akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

A már idézett Durica dokumentarista igényű, de hangsúlyozottan fiktív szereplőket és történeteket felvonultató regénye szerint egyébként a határokon belül sem lehetetlen kijátszani a rendszert – a 444 épp egy hónapja írt arról, hogy az egyik magánklinika ellen zajlik is nyomozás azzal a gyanúval, hogy pénzért megvették rászoruló nők petesejtjeit, amiket gazdag ügyfeleknek adtak el. Mint azt a Qubitnek elmondta, regénye írásakor Durica olyan kelet-magyarországi nőkkel is beszélt, akik pénzért hordták ki meddő párok gyermekét. Az író azt is hangsúlyozta, hogy – akárcsak az állítólagosan petesejtekkel kereskedő klinika esetében – a béranyák és a szolgáltatásaikat igénybe vevő párok között is hatalmas társadalmi szakadék tátong, vagyis alapvetően gazdag, felső középosztálybeli gyermekre vágyók veszik bérbe kilátástalan helyzetben, és gyakran mélyszegénységben élő nők méhét. Azok a béranyaságra vállalkozó nők, akik a Durica regényében szereplő karakterek megformálását inspirálták az élettörténetükkel, a szerző elmondása szerint kivétel nélkül úgy érezték, hogy ez az utolsó és egyetlen lehetőségük kitörni kilátástalan anyagi helyzetükből. Kiszolgáltatottságuk egyúttal annak is megágyaz, hogy a szolgáltatásért a gyerekre vágyó párnak felszámított minimum 20 ezer euró (8 millió forint) körüli összegnek többnyire csak a töredékét kapják meg. Az összeg nagyobbik része – hasonlóan a prostitúció hátterében zajló pénzmozgásokhoz – az érintett nők testét kizsákmányoló közvetítők markát üti, ők osztják tovább, például az embrió beültetését végző és a szülésnél segédkező orvosnak és a folyamatban részt vevő további szereplőknek.

Mindez egyébként nincs másként a béranyaság intézményével szemben megengedőbb országokban sem, nem véletlen, hogy a nőjogi szervezetek világszerte a női test prostitúcióhoz hasonló, a strukturális társadalmi egyenlőtlenségek miatt szükségszerűen bekövetkező kizsákmányolásának tekintik a béranyaságot. Ezt támasztják alá Veronika Siegl német kulturális antropológus Ukrajnában és Oroszországban, a háború kitörése előtt végzett korábbi kutatásai, amelynek tanulságait egy tavaly novemberben megjelent kötet foglalja össze, valamint az amerikai Princetoni Egyetem által jegyzett vizsgálat is. Bár Durica kérdésünkre hangsúlyozta, hogy regényéből sem statisztikai adatokat, sem mélyebb társadalmi struktúrákat nem lehet feltárni, egy tavaly június 8-án, a témában a budai Nyitott Műhelyben tartott kerekasztal-beszélgetés szociológus résztvevői, mint arról a Qubit is beszámolt, a hazai illegális béranyaszolgáltatások esetében ezt a szöveget tartják a magyarországi valóság jelenleg elérhető leghitelesebb leírásának.

Hajszálon múlt, hogy a dajkaanyaság ma nem legális Magyarországon

A magyar jog egyébként 1997-ig se nem tiltotta, se nem engedélyezte a pótanyaságot. Ezért is történhetett, hogy az egyik legismertebb televíziós riporter, Friderikusz Sándor 1992-ben egy olyan nőt látott vendégül Az én mozim stúdiójában, aki – akárcsak Durica regényének fiktív béranyája – szorult anyagi helyzetéből szeretett volna felállni azzal, hogy az adásban ajánlotta fel kétmillió forint ellenében, hogy kihordja egy arra rászoruló pár gyermekét. Hogy Friderikusz vendégének mi lett az utóélete, nem tudni, viszont 1997-ben új egészségügyi törvény lépett életbe, ami az eredeti tervek szerint rendelkezett volna a béranyaságról. A magyarországi szabályozás, akárcsak a most botrányba fulladt görögországi, csak az úgynevezett dajkaanyaságot, vagyis az ellenszolgáltatás nélküli magzatkihordást engedélyezte volna, épp úgy, ahogy az a petesejtdonáció esetében történt. Az eredeti elképzelések szerint, mint arról az Ars Boni jogi szaklapban Merrikin Gina írt 2019-ben, az így született gyereket, pontosabban a beültetendő embriót csak az úgynevezett kívánságszülők ivarsejtjeiből hozhatták volna létre, és csak abban az esetben ültethették volna a pár valamelyik tagjával rokonságban álló dajkaanya méhébe, ha a pár dokumentumokkal igazolja, hogy másképp nincs esélye utódra. A tervezet kidolgozói azt is feltételként állították volna, hogy a feladatra csak olyan 25 évesnél idősebb, de 40-nél fiatalabb nők vállalkozhattak volna, akik legalább egy saját gyereknek már életet adtak. Az így világra jött újszülött jogilag nyílt örökbefogadás útján vált volna genetikai szülei gyermekévé.

A dajkaanyaságot szabályozó törvény 2000-ben lépett volna hatályba, csakhogy az 1998-ban hatalomra kerülő első Orbán-kormány egy törvénymódosítással törölte a szóban forgó passzust a jogszabályból. Az akkor még MDF-színekben politizáló Hende Csaba, akkori igazságügyi minisztériumi államtitkár a parlamenti vita során nemcsak azzal érvelt a dajkaanyaság részleges engedélyezése ellen, hogy a születendő gyermeket esetleg a kívánatosnál többen akarják majd magukénak, hanem azzal is, hogy az állami szabályozás szemszögéből akkor keletkezik a legsúlyosabb dilemma, ha az újszülöttért – például mert valamilyen születési rendellenességgel jön a világra, vagy ahogy Hende fogalmazott, „nyitott gerinccel születik vagy mongolidióta” – esetleg senki nem akarja vállalni a felelősséget, végül senki nem akarja felnevelni.

A korábban idézett, minden eshetőségre felkészültnek tűnő Illés egyébként Hendéhez hasonlóan ugyancsak felvetette 2013-ban, hogy ha a (például Ukrajnában) szerencsét próbáló megrendelő esetleg meggondolná magát, még a genetikai szülőt sem lehet az esetlegesen fejlődési rendellenességgel született gyerek örökbefogadására kényszeríteni. A családjogi perekre specializálódott ügyvéd praktikusan arra is figyelmeztetett, hogy a genetikai szülő „apasága egy perben megállapítható (...), tartásdíj fizetésére lesz köteles, és a gyermek örökölni is fog utána, legalábbis a hagyatéki köteles részből nem lesz kizárható. Azt pedig már félve merem csak megjegyezni, hogy a gyermekkel való kapcsolattartás nemcsak jog, hanem kötelezettség is. Ha a béranya kitartó, a gyermek minden második hétvégén az őt örökbe fogadni nem akaró család részese lesz, és az apuka fizetésének 20 százaléka pedig a béranya havi bevételeit fogja növelni – ami a gyermek 18 éves koráig összegezve lényegesen meghaladja az eredetileg a gyermek kihordásáért kialkudott összeget.”

Az ukrajnai álomkereskedőknek csak a megrendelő számít

Az ukrajnai családjogi törvényben 2002-ben, alig két évvel azután engedélyezték a kereskedelmi béranyaságot, hogy a magyar egészségügyi törvényből végül kikerült az ellenszolgáltatás nélküli dajkaanyaság lehetősége. Bár az ukrajnai engedékenység még a kérdésben a legliberálisabb álláspontot képviselő európai uniós tagállamoktól is idegen, a világ más pontjain nem ismeretlen. Az első állam, ami nemhogy engedélyezte, de államilag finanszírozottá tette a béranyaság intézményét, Izrael volt. Igaz, az 1996-os izraeli törvény értelmében csak Izraelben élő izraeli állampolgárok vehetik igénybe a szigorúan egyedülálló (hajadon, özvegy vagy elvált), saját gyermekkel már rendelkező nők szolgáltatásait, de akinek az igényét az egészségügyi minisztérium jóváhagyja, annak a költségeit az állam megtéríti. Az eredetileg csak a meddő izraeli párok számára hozzáférhető reprodukciós eljárást 2018-ban egyedülálló nőkre, majd 2022 januárjától – a béranyákhoz való egyenlő hozzáférés nevében – kiterjesztették az egyedülálló férfiakra, valamint a homoszexuális párokra és a transzneműekre is, amennyiben izraeli állampolgárok.

A korábban a béranyabiznisz egyik fellegvárának számító Indiában a kereskedelmi béranyaságot 2021-ben betiltották, ahogy a megrendelők másik kedvelt célpontja, Thaiföld bérméhei is bezárultak a külföldi megrendelők előtt 2015-ben. Igaz, Thaiföldön idén újra fontolgatni kezdték, hogy lazítanak a globális kereskedelmet ellehetetlenítő törvényeken. Bár Grúziában 2024. január 1-jétől tervben volt a külföldi megrendelők kizárása a piacról, az erről rendelkező törvényt egyelőre nem léptették életbe. Virágzik a kereskedelmi béranyaság Cipruson is, ahol a törvények nem engedélyezik, de nem is tiltják azt, és persze akinek van elég pénze, az Egyesült Államok több tagállamában is fizethet a gyereke kihordásáért.

Ukrajna előnye más országokkal szemben elsősorban a relatív olcsósága, annak ellenére, hogy a szolgáltatásban kizárólag a magánegészségügy vesz részt. A klinikák internetes hirdetései azt is kiemelik, hogy kitűnő a szolgáltatásra irányuló jogi szabályozás. A világ bármely szegletéből érkező ügyfeleket tárt karokkal fogadják, amennyiben heteroszexuális, a meddőségét vagy egyéb biológiai akadályoztatását orvosi papírokkal igazoló házaspárról van szó. Más kérdés, hogy a jogi szabályozás az Álomkereskedők címmel 2021-ben dokumentumfilmet készítő Alla Szadovnik ukrán újságíró szerint nagyon távol áll az ideálistól, amennyiben a megrendelőkön kívül bárki más jogai is szóba kerülnek. A Qubitnek nyilatkozó Szadovnik szerint a szektor gyakorlatilag állami kontroll nélkül működik, nemcsak a béranyákat, az általuk világra segített újszülötteket sem védi a világon semmi. (Ezen az alapon egyébként az izraeli szabályozásnak is vannak kritikusai.) Hasonló eredményre jutott a globális bioetikai problémákat feszegető amerikai Center for Bioethics and Culture Network és a Stop Surrogacy Now jogvédő szervezet alapítója, Jennifer Lahl is, aki ugyancsak ukrajnai eseteket vizsgált több dokumentumfilmjében is.

Az ukrán jogi szabályozás értelmében a béranyával csak heteroszexuális házaspárok köthetnek szerződést, az így született gyermek törvényes szülei a béranya megbízói lesznek. A pár egyikének feltétlenül genetikai kapcsolatban kell lennie a magzattal, és orvosi papírral kell rendelkezniük arról, hogy másképp nem lehetne gyermekük. Ha a béranyához forduló nőnek nem lehet a saját petesejtjéből gyermeke, igénybe vehet donor petét is, de az nem származhat a béranyától, aki semmilyen genetikai kapcsolatban nem állhat az általa kihordott magzattal. Csakhogy az általunk felkeresett Szadovnik szerint a valóságban korántsem mindig így történik az üzlet. Oknyomozó munkája során az ukrán újságíró találkozott olyan béranyákkal, akik állították, hogy biológiailag is az általuk kihordott magzat szülei voltak, mert így volt a legegyszerűbb áthidalni, hogy a megrendelő pár női tagja nem rendelkezett életképes embrió létrehozására alkalmas petesejttel. Bár a magánintézményeknek DNS-tesztekkel kellene igazolniuk, hogy betartották a törvényt, a valóságban ezt senki nem kéri rajtuk számon, utólag pedig, a szinte kizárólag külföldről érkező megrendelőkön a tesztet már lehetetlen behajtani. Ennél is súlyosabb kérdéseket vet fel, hogy a megrendelőket semmi nem kötelezi arra, hogy a béranyától született, jogilag hozzájuk tartozó gyermeket minden körülmények között magukhoz is vegyék.

Bár statisztikai adatok nem léteznek, a legóvatosabb becslések szerint is átlagosan évente 2500 olyan csecsemő születik Ukrajnában, akiket béranyák szülnek külföldi pároknak. Szadovnik szerint évente több tucat is lehet azoknak a béranyáktól született gyerekeknek a száma, akiket a végeredménnyel elégedetlen megrendelők hátrahagynak. Ezt látszik alátámasztani az is, hogy Nikolaj Kuleba ukrán gyermekjogi biztos évek óta minden lehetséges fórumon keményen bírálja az ukrán törvényeket és az ukrajnai béranyabizniszt. A kritikusok által felvetett problémák mind egy irányba mutatnak, ugyanoda, amit az ezredforduló környéki magyar parlamenti vitán Hende nem túl empatikus keretezésben felvetett: a megrendelőknek nem tetsző gyerekek sorsa tisztázatlan.

Az állam háta mögött

Az Ukrajnában béranyáktól született és a megrendelők által végül magukra hagyott gyerekek bent ragadnak az ukrajnai állami egészségügyi rendszerben (bár Szadovnik történetében egy később a meddőségi klinika egyik alkalmazottja által örökbefogadott kínai kislány is szerepel). Ez úgy lehetséges, hogy a szerződést, ami a béranya és a megrendelők között létrejön, magánvállalkozások segítenek nyélbe ütni, és az így létrejött terhesség teljes folyamatát a magánszektor szereplői felügyelik és irányítják, gyakorlatilag mindenféle állami beavatkozás nélkül. Legtöbbször a béranyák testébe a megtermékenyített embriókat beültető, majd a szülésnek otthont adó magánklinikák sem állnak semmilyen jogi kapcsolatban sem a megrendelőkkel, sem pedig a béranyákkal. A kommunikációt, az adminisztrációt, a klinika kifizetését is csak a béranya és a megrendelők között közvetítő cégek, többnyire jogi irodák biztosítják. A tarifák egyébként a háború előtt 30 ezer euró környékéről indultak, és mivel felső plafont nem rögzít a törvény, csak a megállapodást nyélbe ütő felek igényei és elvárásai szabnak az árnak felső határt. Az évről évre egyre nagyobb forgalmat bonyolító üzletből pedig a magánintézmények és a felek között közvetítő (sokszor ügyvédek) járnak igazán jól. Hogy mennyire, azt nem lehet pontosan tudni, de a Princeton felmérése szerint a háború előtt a globális béranyabiznisz mintegy negyedét az ukrajnai piaci szereplők ütötték nyélbe.

A béranyaság intézményének emberi jogi aspektusaival szembeni általános érzéketlenség egyik legnyilvánvalóbb példája annak a módja volt, ahogy a globális sajtó az ukrajnai béranyabiznisz derékba törését tálalta az Ukrajna ellen 2022-ben Oroszország által indított háború kitörését követően. Kevés kivételtől eltekintve a címlaptörténetek arról szóltak, hogy a béranyákat megbízó reménybeli szülők és újszülött csecsemőik a háború miatt nem tudnak családdá egyesülni. Azzal csak elvétve borzolták a nagyérdemű idegeit, hogy alig néhány hónappal a háború kitörése után a gazdag orosz, kínai, amerikai és európai meddő párokat váró közvetítő cégek és béranyás szülést kínáló, busás jutalékot felmarkoló klinikák jóformán teljes kapacitással működtek tovább. A megrendelők igényeinek érdekében voltak klinikák, amelyek megszervezték Lengyelország felől az országúti közlekedést, és olyanok is, amelyek Kijevből Lvivbe települtek át, hogy minél közelebb legyenek a lengyel határhoz. 2023 nyarán a világ egyik legnagyobb béranyabizniszben érdekelt klinikája, a kijevi BiotexCom orvosigazgatója már arról számolt be a Guardian riporterének, hogy „még a háború legelső hónapjaiban is a világ minden tájáról jöttek a klinikára a külföldi párok a gyerekeikért. A hozzánk befutó igény teljesen visszaállt a háború kirobbanása előtti szintre, többen érkeznek a klinikára, mint ahány béranyát el tudnánk látni”.

Arra, hogy mit is jelent pontosan, hogy a globális béranyabizniszben érdekelt klinikák a kapacitásaikat túlfeszítve működnek, a Politico oknyomozó cikke világított rá ugyancsak 2023 nyarán. Az ukrajnai babagyárról szóló beszámolóból kiderül, hogy a béranyabizniszben érdekelt legnagyobb ukrajnai magánklinika országszerte toborozza a kiszolgáltatott helyzetben lévő fiatal nőket, akiknek a jelentős része arról számolt be anonim riportokban, hogy vele és a problémáival nem, kizárólag a megrendelők igényeivel foglalkoztak. A nagyon komoly fizikai, hormonális és pszichés megterhelést átélő béranyák jelentős része – a Politico cikke szerint – utólag megbánja, hogy a méhe bérbeadására szánta el magát.

Arról, hogy az ukránok hogyan viszonyulnak a béranyaság intézményéhez, nem sokkal több a megbízható információ, mint arról, hogy hány külföldi vesz igénybe ukrán béranyákat. Egy 2022 júliusában publikált tanulmány szerzői, Szergii Dzholos és Okszana Kosulko kérdőíves mélyinterjúban 45, Ukrajnában és külföldön élő ukrán véleményét kérdezte az Ukrajnában óriási üzletté vált béranyaságról. Az általuk kérdezettek harmada szerint az országban azért vált elfogadottá a béranyaság, mert az emberek szegények és a nők jogaival senki nem foglalkozik.

Miközben a szerzők megállapítják, hogy „a kereskedelmi béranyaság elterjedésének egyik oka az, hogy az ukrán nők gyakran családon belüli erőszaknak vannak kitéve”, ők maguk mégis leszögezik, hogy nem tekintik a béranyaságot a nők kihasználási formájának. Erre az ellentmondásra a tanulmányban kapcsolattartóként hivatkozott Kosulkónál rá is kérdeztünk. Noha a tanulmány szerzője több körben is válaszolt megkeresésünkre, mind az általános érdeklődésre, mind a konkrét kérdésünkre azt válaszolta, hogy a béranyasággal kapcsolatos problémák Ukrajnában általában, és konkrétan az ő számára sem élveznek prioritást az ország jelenlegi helyzetében.