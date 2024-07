Negyven év után itt jön az a Jegyzettömb-frissítés, ami annyira hiányzott

Márciusban kezdte el tesztelni a Microsoft a Notepad, azaz Jegyzettömb alkalmazás frissítését, amely helyesírás-ellenőrzéssel és automatikus javítással egészítette ki a Jegyzettömb erősen korlátozott, de lassacskán bővülő képességeit. A frissítés, amely ezeket a funkciókat adja a Notepadhez, most minden Windows 11 felhasználó számára elérhető a Microsoft Store-on keresztül – írja a The Verge-re hivatozva az ArsTechnica.

A helyesírás-ellenőrzés funkció piros színnel húzza alá a szavakat, ha azok rosszul vannak írva, a felhasználók pedig vagy bal egérgombbal kattinthatnak a szavakra, hogy megjelenjen a javaslatok listája, vagy jobb egérgombbal hívhatják elő a külön helyesírás-menüpont alatti javaslatokat.

Mindkét funkció kikapcsolható a Notepad beállításai között. A helyesírás-ellenőrzés ki- és bekapcsolható néhány különböző egyedi fájlkiterjesztés esetében is, ha például .txt fájlok esetében helyesírási javaslatokat szeretnénk látni, de a .md vagy .lic fájlok esetében nem.

A Microsoft fontolva halad: olykor fokozatosan dobja ki az új alkalmazás-frissítéseket, így előfordulhat, hogy még nem mindenki látja az új funkciókat. A Notepad több frissítést is kapott a Windows 11-es korszak során, kezdve a sötét mód támogatásával és más témaopciókkal. Végül egy füles felülettel is kiegészült, amely támogatta a fájlok automatikus újranyitását az alkalmazás újraindításakor. Az ilyen jellegű kiegészítések már jelentősnek számítanak a Notepad esetében, amely hosszú évekig csak viszonylag kisebb frissítéseket kapott, ha egyáltalán frissítették.



A Notepad fejlesztései akkor érkeznek, amikor a Microsoft arra készül, hogy a WordPad-et kivezeti a Windows 11-gyel. A WordPad korábban a Windows előre telepített, alapszintű szövegszerkesztője volt, de a Windows 7 2009-es megjelenése óta kevés jelentős frissítést kapott. A WordPad továbbra is elérhető a Windows 11 22H2 és 23H2 verziókban, de a közelgő Windows 11 24H2 frissítés jelenlegi verzióiban már nem szerepel.

A WordPad eltűnése után az alapvető szövegszerkesztést kereső felhasználóknak a nagyobb képességű Notepad, a Microsoft Word ingyenesen használható online változata, vagy például egy olyan ingyenes alternatíva kínálkozik, mint a LibreOffice.