Az Elvis-hagyaték kezelője szerint egy aukciósház hamis holmikat próbál eladni és ebben Priscilla Presley is benne van

Az Elvis Presley Enterprises vezetője azzal vádolta a Los Angeles-i GWS Auctions céget, hogy minden bizonnyal hamis Elvis-emléktárgyakat bocsát árverésre – némelyiket kifejezetten Priscilla Presley jóváhagyásával, írja az ArtnetNews.



Joel Weinshanker, az 1977-ben elhunyt rock and roll szupersztár vagyonát – beleértve a memphisi házból múzeummá vált Gracelandet is – kezelő Elvis Presley Enterprises ügyvezetője azt állítja, hogy a GWS megkérdőjelezhető eredetiségű tárgyakat adott el. Olyan darabok tartoznak ide például, amelyekről Graceland nem rendelkezik számlával – merthogy Presley aprólékosan megőrzött minden számlát. Priscilla Presley, az özvegy pedig állítólag olyan holmikért kezeskedett, amelyeket Presley vagy még a találkozásuk előtt, vagy már a különválásuk után vásárolt.

photo_camera Elvis Presley koncertje Hawaiin, 1973-ban. Fotó: ELVIS PRESLEY ENTERPRISES LLC/via REUTERS

Felmerült például egy fekete kabát, amelyet Presley állítólag 1971-ben viselt a nashville-i Studio B nevű hangstúdióban egy felvétel során, és amelyet a GWS tavaly bocsátott aukcióra, bár éppenséggel nem kelt el. Weinshanker azt állítja, hogy ebből összesen egy darab létezik, az pedig náluk van.



Presley neve az év elején került be a hírekbe, amikor napvilágot látott, hogy Gracelandet elárverezik, később azonban kiderült, hogy az egész ügy egy nigériai csaló átverési kísérlete volt.

A GWS többször is foglalkozott Elvis tárgyakkal, ilyen volt például az a fehér overall, amely egy 1972-es Madison Square Garden-i fellépésre készült és 2021-ben több mint 1 millió dollárért kelt el. Az aukciósház 2017-ben kezdett el az énekes javaira specializálódni, amikor eladott egy 1962-es, piros, Lockheed Jetstar repülőgépet, amely állítólag Presley „személyes tulajdonát” képezte és „egyedi tervezésű” volt, és ezt Priscilla is megerősítette. Azonban ez a tárgy is vitatott: egy korábbi tulajdonos kitartóan állítja, hogy ő volt az, aki a gép feltűnő bordó-arany belső terét kialakította, és amikor Presley tulajdonában volt, simán csak szürke lehetett. A gépet pedig Elvis apja vásárolta, és maga az énekes soha nem utazott rajta, csak néhány hónapig volt a tulajdonában, és ez idő alatt egy lízingcég üzemeltette.