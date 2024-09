Az ember okozta a ciprusi elefánt és víziló vesztét

A kutatók hosszú ideje vitatkoznak azon, hogy mitől pusztulhatott ki Ciprus két legnagyobb növényevő faja, a ciprusi törpevíziló (Phanourios minor) és a ciprusi törpeelefánt (Palaeoloxodon cypriotes): egyes elképzelések szerint az éghajlatváltozás és a vadászat, mások szerint egyedül az éghajlatváltozás miatt halt ki mindkét faj a holocén elején. Egy friss kutatás most majdnem teljes egészében a szigetre érkező emberekre hárítja a felelősséget.

Egy kifejlett törpevíziló 130 kilogrammot nyomott, ezzel pedig ugyan a legkisebb termetűnek számított a mediterrán törpevízilovak között, azért még így is vonzó zsákmánynak számított. A fosszilis leletek tanúsága szerint egykor bőségesen elterjedt a szigeten, ahol a csontjai alapján javarészt szárazföldi életet élt (a helyiek Szent Fanouriosnak, egy ortodox görög szentnek tulajdonították a csontokat, és gyógyszerként alkalmazták).

photo_camera A törpevíziló csontváza Fotó: GeorgeLyras / Wikipedia

A ciprusi törpeelefánt 530 kilósra nőtt, mindössze tizedakkorára, mint őse, az Európában és Nyugat-Ázsiában honos erdei őselefánt (Palaeoloxodon antiquus). Egy vadásznak ez is jó sok hús – ráadásul a szigeten egyik fajnak sem volt természetes ellensége, míg meg nem jelent az ember.

Először a víziló fogyott el

Corey Bradshaw, az ausztrál Flinders Egyetem ökológusa szerint a 13 ezer évvel ezelőtt érkezett vadászó-gyűjtögető emberek először a vízilovat vadászták a kihalásig, majd nem sokkal később az elefánt következett.

A kutatók a paleontológiai és régészeti alapján egy matematikai modellt hoztak létre, amellyel bebizonyították, hogy a ciprusi megafauna kihalásához elegendő volt a vadászok megjelenése. A számítások alapjául az érkezők energiaszükségletét, vadászati preferenciáikat és a vadászat hatékonyságát is figyelembe vették, ezek és a fosszilis leletek alapján pedig úgy tűnik, hogy mindössze 3000-7000 ember elegendő volt ahhoz, hogy ezer év alatt minden nagyobb testű állatot felzabáljanak a szigeten.

Ez nem csak Ciprus szempontjából érdekes: Bradshaw szerint ezzel sikerült bemutatniuk azt is, hogy még egy kisebb emberi populáció is milyen sorsdöntő hatással lehet egy-egy ökoszisztémára, és milyen alacsony technikai fejlettség is elég ahhoz, hogy az ember rövid idő alatt teljes fajokat törölhessen el a Föld színéről.