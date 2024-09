Két magyar is van az év legjobb madárfotósai között

Máté Bence nyerte a legjobb portfólióért járó díjat, Szűcs Boldizsár pedig ezüstöt kapott a fotójáért a Városi madarak kategóriában. Az év legjobb madárfotósait felsorakoztató Bird Photographer of the Year versenyen számos kategóriában hirdettek nyertest, köztük több gyermek-korosztályban is.

photo_camera A verseny összetett nyertese Patricia Homonylo képe, aminek címe: When Worlds Collide Fotó: Patricia Homonylo / Bird Photographer of the Year 2024

A 11 évesek és a fiatalabbak is megmutatták, hogy látják a madarakat a kameráikon keresztül

Miközben sok profi fotós képeit emelte ki a zsűri, kiválasztották a legjobbakat azok közül is, amiket 11 éves vagy annál fiatalabb gyerekek küldtek be. Külön kategóriába sorolták a 12-14, valamint a 15-17 éves fiatalokat is.

A verseny weboldalát végigpörgetve azonban nincs olyan érzése az embernek, hogy gyerekek képeit nézegetné: a serdülők fotói is megállják a helyüket a mezőnyben.

photo_camera A zsűri külön kategóriában díjazta a megmosolyogtató képeket, ez az Emperor Spy című Thomas Vijayantól. Fotó: THOMAS VIJAYAN/THOMAS VIJAYAN (THOMAS VIJAYAN (Photographer) - [None]

photo_camera Flying at the Right Angle – egy kiemelt fotó a fekete-fehér kategóriából. Fotó: Eden Davies / Bird Photographer of the Year 2024

Magyarok az élvonalban

Máté Bence több képét is kiemelte a zsűri, portfóliójában főleg vízimadarak szerepelnek, amiket a feltüntetett rövid leírás szerint az otthonához közel fotózott. Máté sikeres természetfotós, többen a Spektrum televízió műsorából ismerik, ahol „a láthatatlan természetfotós” néven mutatták be. Szűcs Boldizsár ugyancsak a lakásához közel találkozott azokkal a madarakkal, amiket dokumentált: egy lakótelepre költözött madárcsaládról készített felvétellel nevezett és nyert a versenyen a doktori képzésen tanuló biológus.

photo_camera Máté Bence egyik nyertes képe a portfólióból. Címe: Shadow Play (Árnyjáték) Fotó: Máté Bence / www.matebence.hu (www.matebence.hu (Photographer)

A képeket a Bird Photographer of the Year honlapján lehet megtekinteni, valamint innen lehet megrendelni az albumot is, amiben a nyertes és kiemelt képek szerepelnek majd.