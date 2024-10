Már otthon is kezelhető a depresszió elektromos agyi stimulációval

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai alapján világszerte közel 300 millió ember küzd a depresszió tüneteivel, becslések szerint a felnőtt lakosság 5 százaléka tapasztalja meg élete során ezt a mentális betegséget. Bár a major (elsődleges) depressziós epizódok sokaknál egy-egy életeseményhez köthetők és nem újulnak ki, rengetegen vannak, akik újra és újra visszaesnek vagy olyan depresszióval élnek együtt, ami nem reagál az ismert terápiákra, azaz terápiarezisztens.

Az ilyen depressziós zavarok esetén szokták alkalmazni az elektrokonvulzív terápiát, amelyet általában kórházak kínálnak azoknak a pácienseknek, akik sem a gyógyszeres kezelésre, sem a pszichoterápiára nem reagálnak elég jól vagy valamilyen okból kifolyólag nem alkalmazhatók náluk ezek a módszerek.

A Guardian most arról számolt be, hogy egy friss, a Nature Medicine-ben közzétett tanulmány szerint már nemcsak a kórházi kezelések, hanem az otthoni elektromos stimuláción alapuló terápiák is kimondottan hatékonyak lehetnek. Ezek előnye, hogy a pácienseknek nem kell rendszeresen kórházba járniuk, így könnyebben beilleszthetik a kezelést az életükbe.

A transzkranális direkt stimulációt (tDCS) a kísérletet finanszírozó Flow Neuroscience eszközével végezhették el otthonukban az emberek. A kísérletben 174 depresszióval küzdő személyt vizsgáltak: egy részük alkalmanként félórás terápiában részesült, míg a csoport másik fele csak placebót kapott. Ők a felügyelt kezelések alatt nem kaptak valódi elektromos terápiát, az apró áramerősséggel dolgozó stimuláció náluk elmaradt.

Ez megmutatkozott az eredményeken is. Bár a kutatás résztvevőinek mindegyike javulásról számolt be a depresszió tüneteit mérő Hamilton-skála (HDRS) alapján, a valódi kezelésben részesülők majdnem 45 százaléka remissziót is mutatott. Ez azt jelenti, hogy a 10 hetes kezelés végére szinte meg is szűntek a depressziós tüneteik, ami a terápiarezisztens depresszióban elég nagy eredménynek számít.

A placebót kapó kontrolcsoport is profitált a kezdetben heti 5-ször 30, majd heti 3-szor 30 perces kezelésekből. A csoport ötöde ugyancsak remittáló fázisba lépett. A kutatás így bizonyította, hogy az otthoni terápia biztonságos alternatívája lehet a kórházi elektrokonvulzív kezeléseknek, reáadásul hatékony terápiát kínál a depresszióval élő pácienseknek.