Ultrahang-terápiával csökkentenék a depresszió és a szorongás tüneteit

Alacsony intenzitású transzkraniális ultrahang-stimulációt (TUS) alkalmaztak egészséges felnőtteken a Plymouthi Egyetem kutatói, és megállapították, hogy a terápia csökkenti az agyban felszabaduló GABA (gamma-aminovajsav) szintjét a hátsó cinguláris kéregben. Ez a terület az érzelmek szabályozásáért és a memóriáért felelős, a felszabaduló GABA pedig az agy elsődleges gátló neurotranszmittere (ingerületátvivő anyaga).

A kutatás célja, hogy megvizsgálják, miképp hagy az agyra az eddig főleg szerv- és érvizsgálatokban használt ultrahang, annak is egy alacsony intenzitású változata. A kutatók 24 egészséges felnőttet vontak be a New Atlas által szemlézett kísérletbe, őket egymás után 3 különböző alkalommal egy-egy órás kezelésnek vetették alá. Ilyenkor minden esetben a hátsó cinguláris kérget célozták, majd MRI-felvételeket készítettek az agyukról.

photo_camera Az agyi aktivitás változása még egy órával a kezelés után is érzékelhető maradt. a) A T1-súlyozott MRI-ből (balra) származtatott pszeudo-CT (jobbra), amit a koponya akusztikus tulajdonságainak becslésére használtak. b) A T1-súlyozott MRI-re illesztett ultrahangnyomás-mező a dorzális elülső cinguláris kéreg (dACC) és a hátsó cinguláris kéreg (PCC) célzott elérését mutatja. c) A transzkraniális ultrahangstimulációs (TUS) fókusznyomás-térfogat Fotó: Siti N. Yaakub et al.

Ezeken jól látható volt, hogy a csökkent GABA-felszabadulás még egy órával a kezelés után is megmaradt, ami segíthet a szorongás és a depresszió kezelésében. Nemcsak a helyi aktivitás változott a felvételek tanulsága szerint, hanem az agyterület más régiókkal történő kommunikációja is javult.

Az érzelmek, az empátia, a döntéshozatal és az impulzuskontroll szempontjából fontos agyterület, a dorzális elülső cinguláris kéreg kezelését is megkísérelte a kutatócsoport. Ekkor a GABA-szint csökkenése nem volt megfigyelhető, az agyi régiók között viszont felélénkült a kapcsolat.

A tanulmány szerzői szerint a kísérletek rámutatnak, hogy a TUS olyan módszer, ami reverzibilis (tehát visszafordítható) változásokat idéz elő az agyban, így biztonságosan alkalmazható. Emiatt a jövőben olyan módszert fejleszthetnek vele, ami segíthet a mentális betegségek kezelésében anélkül, hogy invazív beavatkozásra lenne szükség.

Az irányított ultrahang-terápia a gyógyszerek általános hatását is ki tudná küszöbölni. Az antidepresszánsok és szorongásoldók ugyanis az egész neurotranszmitter-hálózatra hatással vannak, nem csak a diszfunkcionálisan működő területekre. Egy célzott terápiával viszont elkerülhetők lennének az ebből fakadó kellemetlen mellékhatások.

A kutatók folytatják a módszer tesztelését és azt ellenőrzik, hogy a TUS alkalmas-e az agy dopaminerg (elsősorban az agyi jutalmazási) rendszer befolyásolására.

