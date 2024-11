A Radiohead lemezborítóit állítja ki egy tekintélyes oxfordi múzeum

A Radiohead rockzenekar számára készített műveket a nagy presztízsű, oxfordi Ashmolean Múzeum mutatja be. A 2025 augusztusában nyíló és a következő januárig látható kiállításon zömmel Stanley Donwood képzőművész és a zenekar énekese, Thom Yorke munkái lesznek láthatók, de szerepelnek a nyilvánosság számára eddig rejtve maradt vázlatok és jegyzetfüzetek is – közölte a múzeum.

photo_camera Az OK Computer c. album borítója, Thom Yorke és Stanley Donwood munkája, 1997 Fotó: 1997 XL Recordings Ltd

A Radiohead 1985-ben alakult az oxfordshire-i Abingdon Schoolban, és olyan dalokról ismert, mint a Creep, a Paranoid Android és a No Surprises. A több mint százhúsz művet felvonultató kiállítás címe This Is What You Get, a zenekar Karma Police című dalának szövege után. Az Ashmolean, az Oxfordi Egyetem Művészeti és Régészeti Múzeuma szerint a kiállítás „a vizuális művészet és a zene közötti összetett kapcsolatot tárja fel”.

Donwood, akinek valódi neve Dan Rickwood, a Radiohead legtöbb borítóján, valamint Yorke más zenei projektjeinek arculatán is dolgozott. A páros azóta dolgozik együtt, hogy az Exeteri Egyetemen találkoztak, Donwood 2001-ben az Amnesiac című album számára készített, limitált kiadású CD-borítója – amely egy elveszett könyvtári könyvvé alakította át a lemezt – Grammy-díjat nyert.