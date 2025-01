Tüntetett a kormány ellen, ezért pszichiátriára vitték a kínai egyetemistát

Csang Csün-csie 17 évesen részt vett az egyeteme előtt egy kormányellenes tüntetésen. Napokon belül a pszichiátrián találta magát, ahol skizofréniával kezelték.

Évtizedek óta keringenek hírek arról, hogy Kínában pszichiátriai kezelést alkalmaznak a másként gondolkodókkal szemben, és bírósági ítélet nélkül tartják őket fogva, most azonban úgy tűnik, ez a gyakorlat felerősödött. A BBC munkatársai a most közzétett dokumentumfilmjükhöz többeket is megkerestek, akiket a kínai hatóságok a beleegyezésük nélkül antipszichotikumokkal kezeltek, sőt néhány esetben elektrosokk-terápiát is adtak nekik.

Csang Csün-csiét a kórházi személyzet tartotta fogva és verte meg, mielőtt erőszakkal alávetették volna a kezeléseknek. A vegzálása 2022-ben kezdődött, amikor egy tüntetésen tiltakozott a kormány covid-intézkedései, illetve a lezárások ellen. Az egyetem professzora szúrta ki őt a tömegben, értesítette a családját, majd az apja hazavitte. A rendőröket is az apja értesítette, akik másnap el is jöttek a fiúért – azt mondták, egy covid-tesztlaborba kísérik, de ehelyett kórházba vitték.

Ott azt közölték vele, hogy súlyos mentális problémái vannak, és egy ágyhoz kötözték. „Az ápolók és az orvosok többször is azt mondták nekem, hogy biztosan elmebeteg vagyok, olyanok a pártról és a kormányról alkotott nézeteim. Ijesztő volt”– mondta a BBC World Service-nek. Tizenkét napig volt bent a kórházban.

A fiatalember úgy véli, az apja kénytelen volt feladni őt a rendőrségen, mert a helyi kormányzatnak dolgozik. Két hónappal a történtek után Csangot ismét letartóztatták egy videó alapján, amin az látható, hogy a tűzijáték-tilalom ellenére meggyújt egy tűzijátékot a kínai újév idején. Ezúttal rendzavarással vádolták, amit gyakran alkalmaznak a kormány kritikusaival szemben, majd két hónapig tartották bent a kórházban, ahol ismét ideggyógyszereket szedettek vele. Miután kikerült, elhagyta az országot, jelenleg Új-Zélandon tartózkodik.

Csang egyike annak az 59 embernek, akik esetében a BBC meggyőzödött arról, hogy mentális egészségügyi okokból vitték őket kórházba, miután tiltakozásokban vettek részt, vagy más módon kerültek szembe a hatóságokkal.

Azt a kínai kormány sem tagadja, hogy történnek visszaélések az ország 2013-as mentális egészségügyi jogszabályaival, kínai ügyvédek pedig arról számolnak be, hogy ilyen esetek egyre sűrűbben fordulnak elő. A cikk egy Csie Li-csien nevű aktivistát is idéz, aki elmondta, hogy 2018-ban a beleegyezése nélkül kezelték mentális betegség miatt. Részt vett egy termelőüzemben tartott tüntetésen, ahol jobb fizetést követeltek a dolgozók – ezt követően a rendőrség három napig vallatta, mielőtt pszichiátriai kórházba szállították.

Csanghoz hasonlóan Csie is azt mondja, hogy antipszichotikus gyógyszereket kapott, amelyek befolyásolták a gondolkodását, ítélőképességét. Elektrosokkos kezelést is alkalmaztak nála. „Úgy éreztem, mintha a testem nem is a sajátom lenne. Nagyon fájdalmas volt. Többször elájultam. Azt éreztem, hogy haldoklom” – idézi a BBC az aktivistát, akit több mint ötven nap után engedtek el, és akárcsak Csie, ő is elhagyta az országot.

Az újságírók kínai orvosokat is meg akartak szólaltatni az esetekkel kapcsolatban, és néhányan meg is erősítették, hogy valóban vannak olyan kórházi páciensek, akiket a rendőrség küld be az intézményekbe. „Bajkeverőknek” nevezik ezeket a pácienseket – mondja egy neve elhallgatását kérő orvos. Kórházi dokumentumok azt is igazolják, hogy összefüggés van egyes kezeltek szavai és az orvosi kezelésük között, azaz lényegében a gondolataik miatt kapják az őket befolyásoló gyógyszereket. Miután pedig ezeket az embereket kiengedik, a rendőrség még az otthonukban is ellenőrizheti, hogy szedik-e az antipszichotikumokat.

2013 és 2017 között több mint 200 ember számolt be arról, hogy a hatóságok jogtalanul, azaz beleegyezésük nélkül vitték őket kórházi kezelésre – állítja egy kínai civil újságírókból álló csoport, amely a mentális egészségről szóló törvénnyel kapcsolatos visszaéléseket dokumentálta. 2017-ben azonban megszakadtak a beszámolóik, minthogy a csoport alapítóját letartóztatták, majd bebörtönözték.

Vannak, akik jogi úton próbálnak elégtételt venni az őket ért sérelmekért. A BBC 112 olyan személyt talált a kínai bírósági határozatok hivatalos honlapján, akik 2013 és 2024 között ilyen bánásmód miatt próbáltak jogi lépéseket tenni a rendőrséggel, az önkormányzatokkal vagy a kórházakkal szemben. Mindössze ketten nyerték meg az ügyüket.