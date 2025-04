Tíz beszédes ábrán a Youtube elmúlt húsz éve

Húsz évvel ezelőtt ezen a napon, 2005. április 23-án töltötték fel a Youtube.com nevű ígéretes videómegosztó platformra a legelső videót, amelynek mind a 19 másodperce igazi kincs: Jawed Karim, a startup társalapítója mindössze a San Diegó-i állatkert elefántjainak hosszú ormányáról dadog benne egy sort, az utólagos elemzések szerint azonban ez az amatőr felvétel hosszú időre meghatározta az internetes videók lényegét: eljött a kamerába beszélő internetezők kora. A vállalkozás sikerét mutatja, hogy a Google hamar, egy éven belül lecsapott a startupra, beáldozva saját videómegosztó platformját (Google Video), a többi pedig már történelem – mára egyetlen egy olyan oldal maradt, amit többször nyitnak meg az interneten, ez pedig maga a Google.

1. Az ujjharapó kisbabától a sztárcsinálásig

Ha megnézzük, mely videók voltak az adott évben a legnézettebbek a Youtube-on, nemcsak a mainstream felé vezető egyenes utat tudjuk lekövetni, de két nagy trendet is észrevehetünk. Az első nem túl meglepő: az emberek szeretik az érdekes, vicces videókat, de a tömegeknek ez már nem elég – egy kisebb felhasználói bázisban simán tudtak csúcsnézettséget elérni olyan virális videók, mint amelyikben egy humorista a tánc evolúcióját mutatja be, vagy amelyikben egy bizonyos Charlie a bátyja ujját harapdálja (Charlie!!). A másik az, hogy a Youtube több fronton is átalakította a zeneipart és a zenefogyasztási szokásokat.

Például átvette a MySpace sztárcsináló szerepét (ahol többek között az Arctic Monkeys vagy Lily Allen pályája is indult), és 2008-tól kezdve több jelentős zenei karriert is beindított (Soulja Boy, Justin Bieber), vagy játszott fontos szerepet a felívelésében (Lady Gaga vagy az addig javarészt lokális jelenségnek számító K-pop és reggaeton műfajok). De hasonlóképp új platformot nyújtott az egyslágeres előadóknak (Rebecca Black vagy a rögtön két slágerrel jelen lévő PSY) is, valamint a CD-k és mp3-lejátszók utáni világban a házibulik első zeneforrásává lépett elő.

photo_camera Grafika: Qubit

2. Gyerekekről és zenéről szól a nézettségi toplista

A Youtube legnézettebb videóinak listája talán a legszemléletesebb példája annak, hogy a technológia a gyereknevelést is teljesen átformálta az elmúlt egy-két évtizedben, amikor az okostelefonon vagy tévés appban benyomható Youtube-playlistek sok szülő válláról vettek le egy kis terhet. Ugyanis nemcsak a messze legtöbbször látott videó egy gyerekdal, de a top 10 felét ez a kategória teszi ki.

A listán feltűnő popdalok pedig instant nosztalgia-triggerek; aki élt a megjelenésük idején, valószínűleg tud emléket társítani a Crazy Froghoz, a Gagnam Style-hoz vagy a Despacitóhoz, de a See You Again hallatán is egyből megjelenik a szemünk előtt Vin Diesel és a CGI-Paul Walker, ahogy a Waka Waka is a vuvuzelától hangos 2010-be repít, az Iniesták és Sneijderek idejébe.

photo_camera Grafika: Qubit

3. USA–India–Oroszország tengely

Ez már a modern, totálisan nemzetközi, talányos algoritmusok irányította Youtube lenyomata, ahol az a siker egyik nagy mércéje, hogy hány embernek hajlandó valaki megalázkodva könyörögni, hogy ugyan vegyék már rá még a nagypapájukat is, hogy iratkozzanak fel a csatornára. Megalomán kihívások, bollywoodi zenék, Floridában nevelkedő orosz gyerekek, és még több gyerekkontent. Aki ezen a listán szerepel (és nem egy cég vagy egy nagy szervezet), annak nem kell hétköznapi állást keresnie.

photo_camera Grafika: Qubit

4. Mennyiségi játék

Teljesen átrendeződik a mezőny, ha úgy nézzük az egyes csatornákat, hogy összesen hányan látták a videóikat – itt ugye számít az is, hogy a sok feliratkozót milyen gyakran látják el tartalmakkal. Így kerülhet fel a listára például a mindenféle filmből részleteket kínáló Movieclips, amely önmagában nem csalogat arra, hogy feliratkozzanak a csatornára, viszont rengeteg videójuk van, ami széles réteget szolgál ki.

photo_camera Grafika: Qubit

5. A Youtube népszerűségének változásai az internet nagy trendjeit tükrözik

A Youtube-nak kellett pár év, míg a tízmilliós nagyságrendet százmilliósra, majd milliárdosra növelte az aktív felhasználók terén, de ebben a trendben minden benne van, amit az internetről tudunk: a gyors internetkapcsolat és az okostelefonok egy időben történő globális terjedése a 2010-es években megalapozta a Youtube sikerét (főleg, hogy Google-termékként az Android-eszközökhöz alapból jár), majd ez a növekedés a 2020-as évekre megtorpant, miután megérkeztek az új generációk igényeit jobban kiszolgáló, rövidebb videókat kínáló platformok, élükön a TikTokkal.

photo_camera Grafika: Qubit

6. A fizetős láb is bevált

A Google ügyesen alakította ki a Youtube előfizetős szolgáltatását is, amit a gyakorlati tapasztalatok alapján leginkább két funkció miatt vesznek igénybe a felhasználók: havi párezer forintért teljesen meg lehet szabadulni az egyre gyakrabban és egyre hosszabban felugró reklámoktól, illetve akkor sem áll le a videó, ha elsötétül a telefon képernyője, vagy zenehallgatás közben másik appra váltunk.

photo_camera Grafika: Qubit

7. Ahol sok ember összegyűlik, ott megjelennek a hirdetők

A Youtube népszerűségét természetesen nemcsak a felhasználók, hanem a hirdetők is követték – ahol tömegek gyűlnek össze, ott előbb-utóbb megjelenik a pénz is. A 2010-es második felére már dübörgött az úgynevezett creator economy, vagyis a legnagyobb youtuberek olyan nézettséget tudtak elérni, ami már a tévéműsorokéval vetekedett, és erre reagáltak a digitális platformokra költöző hirdetők is. Az egyre erősebb algoritmusokkal megtámogatott hirdetési targetálás pedig abban is segített, hogy célba érjenek a reklámok.

photo_camera Grafika: Qubit

8. Az évszázad üzlete

Az óriáscégekkel tűzdelt technológiai szektorban bevett szokás, hogy ha egy startup valamit jobban csinál, mint a nagyok, akkor egyszerűbb azt felvásárolni, minthogy időigényesebb módon maguk kísérletezzék ki ugyanazt a megoldást. A Google (és később anyacége, az Alphabet) eddig úgy kétszáz esetben járt el hasonlóképpen, és bár az esetek többsége valamilyen háttérszolgáltatást (felhő, hirdetési rendszer, analitika) érintett, a látványosabb beruházások közül (a Motorola, a Waze vagy a Fitbit felvásárlása) is kiemelkedik a Youtube sikeressége – főként, ha az alig 1,65 milliárd dolláros árcédulára tekintünk.

photo_camera Grafika: Qubit

9. Aki internetezik, az youtube-ozik

Az egyes platformok népszerűségét az is jól mutatja, ha megnézzük, a felhasználók milyen egyéb szolgáltatásokat vesznek igénybe. Mint az ábrán látszik, aki az internet valamelyik szegletén megjelenik, az szinte biztos, hogy mellette youtube-ozik is, de fordítva ez már nem igaz – a Youtube felhasználóinak például kevesebb mint a fele pörgeti a videókat TikTokon is, de a többség a közösségi fórumozásra és chatelésre sem vevő, legalábbis ha a Redditre vagy a Discordra szűrjük ezeket.

photo_camera Grafika: Qubit

10. Ahol van Youtube, ott nagyot megy

Bár egy olyan fontos piacról, mint a kínai, a mai napig ki van zárva a Youtube, összességében elmondható, hogy a világ nagy részén használják a platformot. A nyugati világ láthatóan nem is tud nélküle élni: ahol megjelent, ott tarol a videómegosztó – amit nehéz lenne függetleníteni a Google monopolisztikus működésétől.