Sherlock Holmeshoz illő módszerekkel derítette ki az MTA munkatársa, hogy hol készült ez a fotó

– Pontosan hol volt-van? – Ezt a kérdést tette fel május 28-án a regifotok.hu Alapítvány a Kultúra Vizuális Kutatásáért oldal gazdája, Hajnal László Endre egy Facebook-posztban. Az alábbi képről van szó: az előtérben az Elson's Great Western Hardware Store, mögötte az amerikai légierő gépe. Innen szép nyerni!

Segítségképp rendelkezésre állt egy másik fotó is, amiről mindössze annyit lehetett tudni, hogy az 1970-es években készült az Egyesült Államokban, és hogy a magántulajdonban lévő 9x12 cm-es papírkép készítője ismeretlen – bár később ez az információ némileg félrevezetőnek bizonyult.

Az átlagember erre annyit mond, hogy hol készült volna, hát valahol Amerikában, és ezzel el is van intézve a dolog. Az MTA kommunikációs osztályának munkatársa, Nagy Attila Károly viszont komolyan vette a feladatot, és a modern OSINT (open source intelligence, azaz a bárki számára elérhető eszközökkel végzett nyomozás) minden csínját-bínját latba vetve a rejtély nyomába eredt. Este 8-kor kezdte; éjfélre meg is lett az eredmény. A nyomozás egyes lépéseiről a Facebookon számolt be; a posztot engedélyével közöljük, igazi intellektuális kaland, fogadják szeretettel!

„A megoldás: 1018 South Meridian Rd, Apache Junction, Arizona 85120. Innentől TLDR, nyugodtan görgess tovább, ha untat az efféle nerd fixációs fókusz.

Első körben egy órácskát barangoltam Google Street View-n Guam szigetén, mivel a posztban lévő fotón a 3960. stratégiai bombázó ezred Vietnamot is megjárt B-52F típusú bombázója (sorszám: 57-0044) szerepelt, és az amerikai légierő ezen egysége Guam szigetén, az Andersen légibázison állomásozott (ekkor még azt hittem, hogy a két fotó nagyjából egy időben és egy helyen készülhetett). Gondoltam hiába tűnik úgy, hogy e kies országúti táj valószínűleg az Egyesült Államokban található, nem kizárt, hogy az óceániai szigeten is lehet ilyen táj. Igazából van is, Texast megszégyenítően poros négysávosok szelik keresztbe-kasul a szigetet, sőt, Talo Verde nevű utca is van, mint amit a fotón látható, kissé elmosódott utcanévtáblán is kiolvasni véltem. Elson Nagyszerű Vadnyugati Szerszámboltja viszont (Elson's Great Western Hardware Store) a fasorba sem volt Guamon, mint ahogy a fotó harmadik lényegi elemének, a tornácos épület mögül kikukucskáló harci repülőgépnek sem találtam nyomát a kies guami utak mentén.

A következő óra a Palo/Talo/Mialo-fasz Verde nevű utcák, illetve Elson szerszámboltok keresgélésével telt térképeken és nyilvános archívumokban, sajnos zéró egybevágó eredménnyel. Nem találtam olyan újságot, vagy hivatalos dokumentumot, amelyben szerepelt volna a kettő együtt, egy településen (Elson-féle boltot igazából sehol nem is említenek az online könyvtárak), egyszóval nem volt a barátom se a NatArch, se a JSTOR, se a Library of Congress).

Lássuk akkor a repülőgépet. A világ legnagyobb légierejével bíró országban, ahol a XX. században százezrével építettek és selejteztek le harci repülőgépeket, elég gyakoriak a közterületekre, parkokba, köz- és magánintézmények elé emlékmű gyanánt kiállított gépek. Nem is nagyon reménykedtem, hogy hamar meglesz – és hát csakugyan nem is adta magát könnyen. Elsőnek a pontos típusra kellett leszűkíteni. Az, hogy a jet egy Lockheed Shooting Star rendben is van, na de melyik típus? T-33 kiképző, vagy P-80/F-80 vadász? A képen látható orr részletből megállapítható, hogy a légierő (USAF) egy kétüléses kiképzőgépéről van szó, szárnyvégi üzemanyagtartállyal. T-33 tehát.

Sajnos sorszám vagy más könnyen felismerhető azonosító jelzés nem könnyítette a dolgom, mindössze a gép orrán látható egy kis pajzsos egységjelvény, de az is alig kivehető, a Google reverse image search nem is boldogult vele (ahogy a kép egyéb részeivel sem, amit nyilván mindenek előtt csekkoltam). Próbáltam az aerialvisuals.ca remek képes airframe katalógusában a látható jellegzetességek – U.S. AIR FORCE felirat elhelyezkedése, festés, műszaki feliratok, matricák helye stb. – alapján, vizuális egyezést keresve megtalálni a konkrét repülőgépet, de nem jártam sikerrel a közel ötszáz szóba jöhető T-33-as közt bogarászva.

Ekkor már kezdtem csüggedni, de adtam egy utolsó esélyt a wikipedia „List of displayed Lockheed T-33 Shooting Stars” oldalának, végülis csak száz körül van a szóba jöhető helyek száma. A kép alapján egy behúzott futóművekkel repülést imitáló helyzetben póznára rakott gépet kerestem, a listában szereplő helyeket Google Street View-ban csekkolgatva. Az első kör próbálgatás után feltűnt, hogy az American Legion veteránszervezet irodáinál több helyen is van ilyen módon kiállított T-33-as. Ezeket jobban szemügyre véve szűkült le a kör: az Arizona állambéli Apache Junctionban, az Apache Post 27 nevű veterániroda parkolójában lévő gép szinte hajszálra egyező szögben áll, mint a régi fotón látható gép.

Az egyezést végül a város Instagram-oldala erősítette meg, ahol, micsoda mázli, április 29-én raktak ki az egyik posztba egy 80-as évekbeli, kissé más szögből készült fotót, ezt itt:

Itt még álltak az oszlopos, tornácos házak, amik egyértelművé tették az egyezést.

A repülőgépet Google Street View-n csekkoltam közelebbről, a többszöri, nem túl igényes átfestés ellenére az orrán még ott a jelvény, ami a regifotok.hu képén is kivehető. A Google utcaképén egyébként további egyezések is megfigyelhetők: az utca villanyoszlopsora és a bal oldalon végigültetett növények, mostanra megnőtt fák is egyeznek. Szóval annak ellenére, hogy a 70-es évekhez képest gyakorlatilag csak a repülőgép maradt a helyén, az pont elegendő roadside landmarknak bizonyult a hely beazonosításához.

Utólag az aerialvisual.ca-n is meglett a konkrét gép - Lockheed T-33A-5-LO sn 53-6008 USAF cn 580-9540 -, valószínűleg a szinte minden jellegzetességét elfedő új festés, a máshová festett U.S. AIR FORCE felirat miatt siklottam át fölötte.”