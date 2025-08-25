AI vagy nem AI? Most kipróbálhatod, meg tudod-e különböztetni a fotókat a mesterségesen generált képektől

A mesterséges intelligenciával (AI) történő képgenerálás egyik legjobb és legnépszerűbb eszközének számító Midjourney idén tavasszal megjelent 7. verziójával reprodukáltunk 13+1 tudományos „fotót”.

Azért csak idézőjelben, mert olyan képeket válogattunk, amelyek nem egyszerű fényképezőgéppel, hanem mikroszkóppal, kamerarendszerekkel vagy űrteleszkóppal készültek, esetleg számítógéppel generált minta alapján születtek meg, illetve renderelt vagy szkennelt képek.

Kvízünkben azt kell eldöntened, hogy amit látsz, az eredeti tudományos fotó vagy AI generálta kép. Sok sikert!

Hamarosan részletesen is kielemezzük az eredményeket, és megmutatjuk, a kvízben szereplő fotókról milyen képet generált a Midjourney, a generált képeknek pedig bemutatjuk az eredeti verzióit.