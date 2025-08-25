Te mit kérdeznél egy csillagásztól?

A Qubiten szeptembertől új videósorozatot indul, ahol ti kérdeztek, a tudósok pedig válaszolnak. A Qubit AMA (Ask Me Anything, kérdezz bármit) minden részében más-más tudományterület képviselője ül a kamera elé, hogy legjobb tudása szerint válaszolja meg az olvasóink által előzetesen beküldött kérdéseket.

Az első epizód vendége Szabó Norton csillagász lesz, aki középiskolás kora óta tart ismeretterjesztő előadásokat és csillagászati bemutatókat, de találkozhattatok már vele a Svábhegyi Csillagvizsgálóban, tévéműsorokban vagy az ELTE Atomcsill Youtube-videóiban is, és most a Qubit olvasóit-nézőit is igyekszik kimerítő válaszokkal ellátni.

Miért látunk a városokban egyre kevesebb csillagot az égen? Lesz-e valaha esélyünk eljutni más csillagrendszerekbe? Hogyan működnek a fekete lyukak? Mi Norton kedvenc csillagászati konteója vagy mit tart az elmúlt évek legnagyobb felfedezésének? Bármit kérdezhettek, ami a csillagászathoz kapcsolódik: a kisiskolások rácsodálkozó kérdéseitől a bennfentes szakmai témákon át a wannabe csillagászok karrierérdeklődéséig mindenféle megkeresést szívesen veszünk.

A kérdéseiteket a szerkesztőségi e-mail címünkre várjuk – úgy is, mint szerk [kukac] qubit [pont] hu. A levél tárgyának add meg, hogy Qubit AMA, és lehetőleg névvel írd is alá az e-mailt, hogy be tudjuk olvasni a videóban!