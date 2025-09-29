Már a bemutatóján besült Mark Zuckerberg Ray-Ban-okosszemüvege

A Facebook alapítója, Mark Zuckerberg a Meta Connect 2025 konferencián bemutatta a Ray-Ban Meta Display okosszemüveget és a hozzá tartozó, neurális interfészként működő karkötőt. A szemüveg célja, hogy okostelefonként funkcionáljon a felhasználó szeme előtt, míg az okoskarkötő az izmok elektromos jeleit érzékelve lehetővé teszi a gépelést apró kézmozdulatokkal. A technológiai vállalat célja az volt, hogy a mesterséges intelligenciát (AI) közvetlenül a mindennapi fogyasztói eszközökbe integrálja, azonban a technika bemutatója többszöri próbálkozásra sem sikerült – idézi fel a Guardianen megjelent véleménycikkében Matthew Cantor.

A Meta vezérigazgatója a szeptember 17-i eseményen azt mondta, a mesterséges intelligencia lesz „életünk legfontosabb technológiája. Az AI-nak az embereket kell szolgálnia, nem csupán adatközpontokban dolgoznia, automatizálva a társadalom nagy részét.”

Zuckerberg a bemutatón épp Jack Mancuso séffel beszélt, akinek egy étel elkészítéséhez kellett volna igénybe vennie a szemüvegébe szerelt AI segítségét. Azonban a technika nem tudta teljesíteni a kéréseket, és téves utasításokat adott, így a wifi-kapcsolatra hivatkozva Zuckerberg felfüggesztette a bemutatónak ezt a részét. A karkötő prezentációja sem ment zökkenőmentesen: a Meta vezérigazgatója kollégáját, Andrew Bosworth-öt próbálta a karszalag segítségével felhívni, de sem kimenő hívást nem tudott indítani, sem bejövőt fogadni.

Ahogy Cantor felidézi, az új technológiák szerencsétlen bemutatásának történetében nem ez volt az első eset. A Google tavalyi rendezvényén a Gemini AI asszisztens válaszolt néma csenddel a feltett kérdésekre, de klasszikus eset volt a Tesla Cybertruck bemutatója is, ahol az elvileg törhetetlen „páncélüveg” kudarcot vallott miután rádobtak egy fémgolyót.