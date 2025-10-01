Legalább 100 000 elektromos roller van Magyarországon, látványosan megnőtt a balesetek száma

A Jövő Mobilitás Szövetség 2024-ben 100 000-re becsülte a Magyarországon használt elektromos rollerek számát, és feltehető, hogy az azóta eltelt egy évben ez a szám tovább nőtt. A rossz hír az, hogy a növekedés a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) baleseti statisztikájában is meglátszik.

A hivatal 2024 januárja óta regisztrálja az elektromos rásegítésű kerékpárokat és külön a motoros rollereket a balesetet okozó járművek között, de mivel a mentőknél vagy a rendőrségnél nem bejelentett esetek természetesen nem szerepelnek a hivatalos statisztikákban, az alábbi ábrán szereplő számok ennél csak nagyobbak lehetnek. Míg az összes közúti balesetet tekintve nagyjából stagnálás figyelhető meg, az elektromos rolleresek által okozott balesetek száma látványosan kilőtt.

Grafika: Qubit

Grafika: Qubit

Ami látszik a statisztikában, az a kórházakban is tapasztalható. A Bethesda Gyermekkórház szeptember 10-én tett közzé a Facebook-oldalán egy kétségbeesett felkiáltást, amiben egy történeten keresztül mutatja be a helyzetet. Ez egy Bandi nevű kisfiúról szól, aki 13 éves volt, amikor új rollerével két nap használat után kátyúba hajtott. Fejét a sisak megvédte, de karja nyílt töréssel sérült, műteni kellett. A kórház szerint egyáltalán nem egyedi az eset: csak a Bethesda Gyermekkórházban 7 hónap alatt 202 gyermeket láttak el rollerbaleset miatt. Egy ügyeletben akár 5-6 súlyos sérült is érkezik, minden ötödik eset fejsérülés, 11 gyermek életveszélyes állapotban került hozzájuk – írja a Bethesda.

Ők arra kérik a szülőket, hogy tartassák be a gyerekeikkel a következő szabályokat:

viseljenek bukósisakot;

ne hajtsanak gyorsan;

ha lehet, válasszák inkább a kerékpárt a roller helyett.

Nem csak gyerekek

A rollerbalesetek nem csak gyerekeket érintenek, így a szabályozás össztársadalmi érdek. A Telex írta meg nemrég egy hozzájuk került kormányzati munkaanyagra hivatkozva, hogy az új KRESZ-szabályok már a kis és nagy teljesítményű rollereket is megkülönböztetik majd. Az előbbiek legfeljebb 25 km/óra sebességre képesek; ezeket csak 12 évnél idősebbek használhatják majd. Nekik az első két évben sisakot kellene viselniük, és járdán maximum 10 km/órával, máshol 20 km/órás sebességgel közlekedhetnének.

Az erősebb elektromos rollerek a segédmotorokra vonatkozó szabályok szerint vehetnének részt a forgalomban. Tehát nemcsak a már most is kötelező felelősségbiztosítást kellene megkötni rájuk, de vezetésüket 14 éves alsó korhatárhoz is köthetik, legnagyobb megengedett sebességük pedig 45 km/óra lehet majd. Utast egyikkel sem szabad szállítani az új elképzelés szerint (manapság gyakori látvány két vagy akár három fiatal is egy elektromos rolleren).

A szabályozás szükségességét tehát a jogalkotó is látja. Kérdés persze, hogy a szabályokat mennyi idő alatt lehet majd érvényesíteni úgy, hogy közben legalább 4500 rendőr hiányzik az ORFK állományából.

Durva balesetek

Egy friss, a Scientific Reports-ban megjelent tanulmány szerint az e-rollerek és a kerékpárok baleseti jellemzői eltérnek egymástól. A tanulmány szerint az e-rollerezés több szempontból veszélyesebb a kerékpározásnál, különösen azért, mert azok, akik rollerbalesetet szenvednek, jellemzően fiatalok, éjszaka, sisak nélkül és gyakran ittasan közlekednek.A tanulmány szerint az e-roller-használat ugyanannyi utazásra vetítve kb. 3,6-szor nagyobb eséllyel vezetett sürgősségi ellátást igénylő sérüléshez, mint a kerékpározás. A kutatók a kórházi dokumentumok elemzésével arra jutottak, hogy az e-rolleresek körében gyakoribb volt a fejsérülés, míg a kerékpárosoknál inkább törzs- és felsővégtag-sérülések fordultak elő.

Egy júliusi közleményében az Országos Mentőszolgálat is az elektromos rollerezés veszélyeire figyelmeztetett. Ők azt írják: fejsérülések, végtagtörések, koponyatraumák – gyakori következmények, ha valaki védőfelszerelés nélkül közlekedik.