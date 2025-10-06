Sikerült 0-s vércsoportúvá alakítani egy A-s vesét, ami a szervhiány egyik megoldása lehet

Egy A vércsoportú embertől származó vesét 0-s típusúvá alakítottak kutatók, amit beültettek egy agyhalott emberbe, és a kilökődés tünetei csak két nappal később jelentkeztek. Ha sikerül továbbfejleszteni a módszert, akkor a jövőben jelentősen könnyebben és gyorsabban lehet majd szervdonort találni az átültetésre váróknak.

A vesetranszplantációt már az 1950-es évektől alkalmazzák veseelégtelenségben szenvedő betegeken, de ekkor még a donor és beteg vércsoportjának egyeznie kellett. Az 1980-as években kifejlesztették az AB0-inkompatibilis transzplantációt, azaz másik vércsoport típusú donor szerveit is be tudták ültetni betegekbe, de ez a folyamat több napot is igénybe vett. Ez azért fontos, mert alapvetően a négy vércsoport – A, B, AB és 0 – adott vércsoportú donor veséjére reagál csak pozitívan. A 0-s vércsoportú betegek például csak 0-s donortól kaphattak szervet, míg az A, B vagy AB vércsoportúak szervezete 0-s típusú vesét is képes befogadni.

2022-ben kutatók továbbfejlesztették a vesetranszplantáció eljárását, és egy enzim alapú metódussal kísérleteztek. Ennek lényege, hogy a szerv vércsoportját képesek univerzálissá, vagyis a többi vércsoporttal kompatibilissé alakítani. Az ebből az eljárásból származó 0-s típust „enzim által átalakított 0-snak” (ECO) nevezik, és ezt a folyamatot Stephen Withers, a kanadai Brit Columbia-i Egyetem (UBC) biokémia-professzora és a tanulmány társszerzője szerint tüdőnél már korábban alkalmazták. A friss kutatásban egy olyan A típusú vesét használtak, amely nem volt alkalmas klinikai alkalmazásra – számolt be a Live Science.

Ahhoz, hogy 0-s szervet kapjanak, a tudósok egy speciális folyadékkal átmosták (prefúzió) a vesét. Ennek a folyamatnak a lényege, hogy a prefúziós oldatban lévő enzimek eltávolítják azokat a vércsoport-antigéneket (a vörösvértestek felszínén található alkotóelemeket, amelyek meghatározzák a vércsoportot), amik a kilökődést segítenék elő. Ezután ültették be a nagy mennyiségű anti-A antitesttel rendelkező, agyhalott beteg testébe a szervet, amely két nap után produkált csak immunválaszt.

„Egy valódi klinikai transzplantáció során számos módszer létezik az antitestek által közvetített kezdeti kilökődés minimalizálására, beleértve az optimalizált immunszuppressziót” – mondta Withers. A Nature Biomedical Engineering folyóiratban megjelent tanulmány eredményei különösen fontosak lesznek a 0-s vércsoportú betegek – az érintettek felét ők jelentik – számára, akik átlagosan 2-4 évvel tovább várnak vesedonorra, mint más vércsoportú emberek.