Ezer veszélyeztetett személy kap Nagy-Britanniában új, HIV-megelőző injekció terápiát

Mintegy ezer, HIV-fertőzésveszélynek kitett személynek ad új, hosszú hatástartamú injekciót a brit NHS (Nemzeti Egészségügyi Szolgálat), amennyiben nem szedhetnek tablettákat a vírus elleni védelemre.

Az NHS szerint ez a megelőző terápia közelebb visz ahhoz a célhoz, hogy az elkövetkező öt évben, azaz 2030-ig felszámolják a HIV-fertőzés terjedését Nagy-Britanniában. Az új megelőző terápiát, az ország egész területén működő szexuális egészségügyi klinikákon fogják biztosítani.

Körülbelül ezer olyan beteg részesülhet az új, cabotegravir injekció előnyeiből, akik nem szedhetnek expozíció előtti profilaxis (PrEP) tablettákat. A PrEP gyógyszerek megakadályozhatják, hogy a HIV-negatív emberek megfertőződjenek a vírussal. Ha valaki ki van téve a vírusnak, az injekció úgy hat, hogy blokkolja az integráz nevű enzimet, amelyre a HIV-nek szüksége van ahhoz, hogy megsokszorozza magát.

Az Egyesült Királyság legújabb, 2024-es HIV-jelentése némi előrelépést mutat a HIV-fertőzés felszámolása terén: az új diagnózisok száma országszerte 4 százalékkal csökkent, a 2023-as 3169-ről, 3043-ra.

