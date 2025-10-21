Piszkozatpapírért, tanári autonómiáért és a számonkérési rendszer visszaállításáért tüntettek hétfőn a BGE hallgatói

Október 20-án este hatkor még alig lézengett néhány fiatal a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (BGE) Alkotmány utcai épülete előtt. Pedig a két hangfal már állt a lépcsőn, a szemben lévő járdán pedig néhány, a helyszín biztosítására érkezett rendőr figyelte az utcát. El kellett telnie egy órának, hogy pontosan a kezdésre le kelljen zárni az épület előtt az úttestet, és megérkezzen az a több száz diák, aki a Facebookon kifejezte részvételi szándékát.

Az épület előtti rész este 7 órára telt meg. Fotó: Kiss Bence / 444

Eleinte névtelenségbe burkolóztak a szervezők

Szeptember végén egy BGE-s diák osztotta meg az információt a szerkesztőségünkkel, hogy az egyetem hallgatói tüntetést szerveznek, így tiltakoznak a hirtelen bevezetett, rájuk és a tanáraikra nézve túlnyomó részt kedvezőtlen reformok ellen, amik káoszba fullasztották a félévkezdést. Ezeket legfőképp Andor Györgynek, a BGE jelenlegi rektorának tulajdonítják. Andor ugyanis másfél éve tölti be a pozíciót, de idén nyáron nemcsak a Külkereskedelmi Kar költözését vezényelte le, hanem számos más, az oktatási módszereket, a számonkéréseket, sőt a létszámokat érintő változást is.

A félév eleje óta tehát feszült volt a hangulat a hallgatók és az egyetem vezetősége között. Hasonlóképp a tanárok is elégedetlenek voltak, bár erről jóval kevesebbet lehetett olvasni az internetes fórumokon. Így született meg a közös fellépés ötlete.

A Z-generációs megmozdulások jelképe, a One Piece zászló is megjelent a tüntetésen. Fotó: Kiss Bence / 444

Dégi Dominik eleinte a Szabad BGE nevű Facebook-profilon keresztül kezdte el szervezni az eseményt. Aztán, ahogy egyre többen és többen álltak mellé, úgy döntött, hogy vállalja a nevét és az arcát is, mondta kérdésünkre a tüntetés után. Elmondta azt is, hogy már nem fél, és bízik benne, hogy a fellépésük eredményes lesz.

Dégi Dominik a BGE – a Változásért tüntetés főszervezője a tüntetésen, október 20-án Fotó: Kiss Bence / 444

Az eredményességet bizonyítja, hogy az elmúlt hetekben az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat megkezdte az egyeztetéseket az egyetemi vezetéssel. Így október 20-án, a Marketing és Üzleti Kommunikáció Kar (MÜKK) épülete elé szervezett tüntetésen már nemcsak a követelésekről, hanem az első eredményekről is be tudtak számolni a tüntetés szervezői Dégi vezetésével.

A BGE – a Változásért tüntetés szervezői Fotó: Kiss Bence / 444

Kihúzták a tüntetés méregfogát?

Dégiék már a kezdetektől békés, politikamentes tüntetést szerveztek, ezt minden felületen hangsúlyozták. Ehhez olyannyira tartották magukat, hogy a demonstráción megjelenő, ember nagyságú zebrákat kitessékelték a rendezvényről, amikor pedig a tömeg elkezdte fújozni a rektort és az intézkedéseit, leintették az embereket. Több alkalommal meg is köszönték a vezetésnek, hogy megtarthatták az eseményt.

A zebrákat rövid akciójuk után kitessékelték a tömegből. Fotó: Kiss Bence / 444

Ennek hátterében az állhat, hogy már most vannak eredmények, amiket elértek: október 20-án már Guller Zoltánnal, a BGE Alapítvány Kuratóriumának elnökével tárgyaltak, másnapra pedig Andor Györggyel szerveztek le beszélgetést. Dégi úgy látja, hogy nem lesz szükség több hasonló akcióra, mert a tárgyalások sínen vannak, és bízik abban, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) tárgyalócsoportja és az egyetemi vezetés megállapodik majd a kérdéses ügyekben.

Eredmények már a fellépés előtt

Egy, a tömegben álló hallgató a kérdésünkre elmondta: szerinte az egyetem vezetése nem előre menekül, hanem egyszerűen belátták, hogy a reformok jelentős része tarthatatlan. Ugyanis néhány nappal a tüntetés előtt már az EHÖK is eredményeket kommunikált: tárgyalásaikon a hallgatói követelések közül jó néhányat sikerült érvényesíteni. Ezek érintik a számonkérések mennyiségét, időpontját és szervezését, valamint a szabadon választható tárgyak sok port kavart ügyét is.

Lesznek online szabályok, és lehet majd pót-zh-t írni a megajánlott jegyért – derül ki az EHÖK weboldaláról. Az EHÖK a szerkesztőségünknek is megküldte azt a hírlevelét, amiben tájékoztatnak arról, hogy operatív munkacsoportot állítottak fel a vitás ügyek rendezésére – ez vesz részt egy tárgyalássorozaton az egyetemi vezetőkkel, és ennek eredménye az is, hogy már vannak olyan tanulmányi ügyek, amikben történt változás. Az első egyeztetést október 20-án reggel 8 órakor tartották, vagyis a tüntetés napjának reggelén.

A tömeg miatt le kellett zárni az utcát is. Fotó: Kiss Bence / 444

A lényegi változásokról, amiket a tárgyaláson elértek, egyébként a hallgatók is csak hétfőn értesültek egy körlevélből és a közösségi médiából. Páran elégedetlenek voltak az eddig elért eredményekkel, ennek hangot is adtak a tömegben, többen pedig úgy kommentálták, ami történt, hogy tulajdonképpen visszakapták azokat a feltételeket, amikkel eddig is tanulhattak – tehát semmiféle kedvezményről nincs szó.

Pár szóban ugyan, de felszólaltak a szervezők a panoptós (kamerával és mikrofonnal rögzített) órák ügyében is, ami az oktatói szabadság súlyos korlátozásának tekinthető. Ennek sorsa viszont teljesen bizonytalan, és nem szerepel az EHÖK további tárgyalásokra kitűzött témái között sem.

Dégi Dominik a BGE – a Változásért tüntetésen olvassa fel a követeléseket. Fotó: Kiss Bence / 444

Vizsgaközpontok, szűk terek, sor a vécék előtt

A szervezők egy online kérdőíven keresztül kérték ki hallgatótársaik véleményét, hogy összeállítsák a hét pontot, amelynek mentén változásokat követelnek az egyetemi vezetéstől. Ezek röviden a következők:

hiányos, következetlen és késői kommunikáció az egyetem részéről;

vizsgaközponti rendszer, tanulmányi terhelés és az oktatás átalakítása;

túlzott és kiszámíthatatlan számonkérési terhelés;

a levelezős és munka mellett tanuló hallgatók hátrányos helyzete;

infrastruktúrahiány, kurzuskapacitások és zsúfoltság;

lassú ügyintézés, elérhetetlenség és a hallgatókra nehezedő mentális terhelés;

az oktatók szabad döntéshozatala.

A demonstráción elmondták, hogy a BGE épületeiben kényelmetlen tömeg van, hosszú sorok állnak a szünetekben a mosdók előtt, és többen is feltették a kérdést, hogy miért a nagyobb, mátyásföldi épületet kellett feladni a kisebb, belvárosi épületek javára.

A békés tömeg meghallgatta a problémák alapján megfogalmazott követeléseket, és tapssal üdvözölte, hogy ezekből néhány már meg is valósult. Fotó: Kiss Bence / 444

Elhangzott a tüntetésen az is, hogy a vizsgákon olyan faramuci helyzet alakulhat ki, amikor a hallgatók nem használhatnak számológépet a feladatok megoldásához, holott eddig a számonkéréseken ez megszokott volt. Így nem véletlenül került bele a követelésekbe és ezáltal a friss megállapodásba is, hogy az adott tantárgy követelményei indokolhatják a segédeszközök és a papír használatát is.

A tanárok szerint káosz van, és szakmaiatlanok a változtatások

A tüntetésen túlnyomórészt hallgatók vettek részt, de megjelent a tanárok álláspontja is. Az ő leveleiket és kritikáikat is az egyik szervező olvasta fel. 38 oktató töltötte ki a tüntetés szervezői által közzétett anonim kérdőívet, amiben kimondottan az ő elégedettségüket és sérelmeiket igyekeztek felmérni.

A tüntetésre több száz fős tömeg gyűlt össze az Alkotmány utcai oktatási épület előtt. Fotó: Kiss Bence / 444

A tanárok egybehangzóan káoszról és az autonómiájuk csorbításáról számoltak be. Szakmaiatlannak és elhamarkodottnak tartják a változásokat, és úgy vélik, hogy az új rendszerben zárt ajtók mögött, egyeztetések nélkül születnek döntések, az egyetem pedig felülről irányított diplomagyárrá alakul.

Sokan félnek, kimerültek, elkeseredettek és csalódottak a helyzet miatt, elvesztették a bizalmukat a vezetőségben. Tartanak attól, hogy bár szerették ezt a munkahelyet, pont az igazán szerethető dolgok vesznek ki a BGE-ből, például a gyakorlatorientált képzés, ami egyedivé tette az intézményt a gazdasági felsőoktatási piacon.

Ahogy a hallgatók, úgy az oktatók is sérelmezik az órák videós rögzítését. Ez szerintük már nemcsak autonómiájukat, hanem a személyiségi jogaikat is sérti, ugyanis nem tudják, hogy ki, mikor és miért nézi meg a felvételeket, illetve arról sem kaptak információt, hogy hol és meddig tárolják a rögzített órák anyagát.