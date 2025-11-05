Megjósolható lehet, hogy mekkora eséllyel alakul ki szívbetegség a mellrák kezelése után

A korai stádiumú mellrákból felépülő nőket nagyobb eséllyel veszélyeztetheti a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulása, amelynek előrejelzésére egy kutatócsoport kifejlesztett egy új kockázat-előrejelző modellt. A vizsgálathoz három kockázati csoportba osztották a mellrák kezeléseken átesett nőket, akiket szívelégtelenség vagy a kardiomiopátia – a szív pumpafunkcióinak gyengülését jelentő betegség – kialakulása veszélyeztet.

Az Egyesült Államokban a mellrák kezelések után kialakuló szívbetegségek a daganatos kórt túlélő 3 millió nő 20 százalékát veszélyeztetik: a szív- és érrendszeri szövődmények halálozási arányai magasabbak, mint azokéi, amiket maga a mellrák okoz – írja a Medical Xpress. A JAMA Oncology folyóiratban publikált tanulmány azt találta, hogy a korai stádiumú mellrák ötéves időintervallumban mért relatív túlélési aránya 90 százalék, de a kezelés után kialakuló szívbetegségek jelentősen rontják az érintettek életminőségét.

A kutatásba 18–79 éves nőket vontak be, akiket 2008 és 2020 között diagnosztizáltak invazív, lokális vagy regionális mellrákkal. A dél-kaliforniai Kaiser Permanente egészségügyi hálózatban ellátást kapott 26 044 nő egészségügyi életútját 5,2-14 évig követték a kutatók, és véletlenszerűen derivációs, illetve validáló csoportokba osztották őket. A vizsgálathoz olyan paramétereket vettek figyelembe, mint a mellrákkezelések típusa, a szív- és érrendszeri kockázati tényezők és a demográfiai jellemzők.

Az alacsony szívbetegség-kockázatú csoportba tartozó nőknél 100 érintettből kettő, a közepes kockázatú csoportban lévőknél hat, a magas kockázatú osztályba tartozók közül tizenkilenc nőnél alakult ki a daganat kezelése után valamilyen típusú szívelégtelenség. A 65–79 éves korosztály volt a leginkább veszélyeztetett, és az antraciklin alapú kemoterápiás gyógyszerek károsították legnagyobb eséllyel a szívizmokat.

A kutatók ugyanakkor azt találták, hogy a mellrák kezelésére alkalmazott hormonális gyógymód, az endokrinterápia nem okozott szívelégtelenséget vagy kardiomiopátiát. A kutatás eredményei alkalmazhatók lehetnek a mellrákkezelés előtt álló nők megfelelő terápiáinak kiválasztására, attól függően, hogy hajlamosabbak-e a szívbetegségek kialakulására.