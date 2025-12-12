A világ macskáinak több mint fele túlsúlyos, úgyhogy jön a macska-Ozempic

A kutatók az elhízott házi kedvenceknek az Ozempichez hasonló gyógyszert fejlesztenek, amire azért van szükség, mert a becslések szerint a világ macska populációjának több mint fele túlsúlyos – írja a Science Alert. A kutyáknak és macskáknak szóló kezeléseket tesztelő OKAVA Pharmaceuticals állatgyógyszergyártó cég egy olyan gyógyszerimplantátumot tesztel, amely akár hat hónapon keresztül képes adagolni a hatóanyagot az állat testébe, elkerülve ezzel a napi szintű gyógyszerbeadás kellemetlenségeit.

Az emberi kezelésre alkalmazott Ozempic és Wegovy gyógyszerekhez hasonlóan az OKAVA készítménye is GLP-1 receptor agonista: a glukagon-szerű peptid-1 receptor agonisták segítik a szervezetnek leutánozni az étkezés után felszabaduló hormonok termelését, ami magasabb fokú teltségérzést eredményez, és szabályozza a vércukorszintet is. Ez akadályozza meg a túlevést és a további súlygyarapodást, ami a macskáknál is fontos szempont, ugyanis az elhízott házi kedvencek hajlamosabbak az oszteoartritisz (porckopás), csípődiszplázia, cukorbetegség és szív- és érrendszeri problémák kialakulására.

„A kalóriamegvonás vagy böjt az egyik legjobban megalapozott módszer az élettartam növelésére és az anyagcsere egészségének javítására macskák esetében, de az egyik legnehezebben fenntartható is” – mondta Michael Klotsman, az OKAVA vezérigazgatója. Ennek a folyamatnak a támogatásához fejlesztik tovább az OKV–119-et, amelynek biztonságosságát már laboratóriumi vizsgálatokkal igazolták. A tesztelés következő fázisában a kutatók 12 héten át szorosan figyelik majd az állatokat.

