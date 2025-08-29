Macskákon bevált a nyakrákra kifejlesztett új génterápia, és ez lehet a kulcs az embereknél is

Egy új, célzott terápia, amelyet macskák fej- és nyakrákjára fejlesztettek ki, kulcsot adhat a kutatóknak az emberek számára kidolgozandó terápiás megoldáshoz is, állítja egy kutatás.

A fej- és nyak pikkelyes sejtes karcinóma, vagy laphámsejtes karcinóma (HNSCC) macskáknál és embereknél egyaránt nehezen kezelhető, nagy százalékban halálos rákos megbetegedés.

Egy kisebb léptékű, húsz macskát bevonó kísérlet eredményei arra utalnak, hogy a macskák az egereknél jobb modellek lehetnek az emberek esetében alkalmazott gyógyszerek teszteléséhez – ismerteti az Independent.

A kutatók azt találták, hogy a kezelt macskák több mint egyharmadánál a betegség minimális mellékhatásokkal kontrollálható volt, és az eredmények alapján a módszer HNSCC-ben szenvedő embereknél is hatékony lehet. Ez az első olyan terápia, amely a STAT3 molekulát célozza meg, amely egyes gének expresszióját (kifejeződését) szabályozza, és számos tumorban jelen van, beleértve a HNSCC eseteket is.

A HNSCC rendkívül nehezen kezelhető házi macskáknál, és a legtöbb állat a diagnózis felállítását követő pár hónapon belül elpusztul. Egy hónapig tartó, heti rendszerességű kezelés után az érintett macskák tünetei – főként a könnyező szem – jelentősen javultak, és végül a diagnózis után több mint nyolc hónapig éltek még. A vizsgálatba bevont húsz macska közül hét részleges javulást vagy stabil állapotot mutatott a vizsgálati időszak alatt, a kezelésre reagáló hét macska átlagos túlélési ideje a kezelés után 161 nap volt.

„Először is, ez a kísérlet azt mutatja, hogy lehetséges a génkifejeződés mögött álló molekulák, az úgynevezett transzkripciós faktorok célzása, amelyek a rák kialakulásának hátterében állnak – idézi a lap a kutatásról szóló tanulmány társszerzőjét, Daniel Johnsont a kaliforniai Egyetemről – Ezen kívül azt is, hogy a rákos háziállatok az egereknél jobban modellezik azokat a folyamatokat, amelyeket az embereknél is látunk."

