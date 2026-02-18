A fiatalok közösségimédia-függőségével kapcsolatos perben áll bíróság elé Mark Zuckerberg

Egy kaliforniai nő közösségimédia-cégeket perelt be arra hivatkozva, hogy platformjaik használata hozzájárult később kialakult depressziójához és öngyilkossági gondolataihoz – írja a Reuters. A nő állítása szerint a Meta és a Google profitmaximalizálás céljából szoktatja rá a gyerekeket és a tinédzsereket – köztük korábban őt is – a közösségimédia-használatra, ami visszafordíthatatlan mentális problémákat okoz.

A Meta és a Google is tagadta a vádakat, és a két cég kiemelte, hogy a felhasználók védelmére már bevezettek biztonsági funkciókat. A cégek az amerikai tudományos akadémia tanulmányaira is hivatkoztak, amik nem találtak bizonyított összefüggést a közösségimédia-használat és a fiatalok romló mentális egészsége között. Ugyanakkor, ha a Meta elveszti a pert, kártérítést kell fizetnie az érintettnek, és az eset meggyengítheti a közösségi-média cégek jogi védekezését is az ilyen típusú jogi keresetekkel szemben. Egyelőre az ügy ott tart, hogy a Meta ügyvédje a tárgyaláson kijelentette: a nő egészségügyi dokumentumai szerint mentális problémáit a zaklatott gyerekkora okozta, és nem a Meta platformjainak használata.

A kaliforniai Los Angelesben zajló esküdtszéki tárgyaláson arról kérdezik a Meta igazgatóját szerdán, hogy az Instagram milyen hatással van a fiatal felhasználók mentális egészségére. Ez azért is érdekes, mert Adam Mosseri, az Instagram vezetője múlt héten tett vallomása szerint nem tudott arról a friss Meta-tanulmányról, amely nem talált kapcsolatot a szülői felügyelet és a tinédzserek saját közösségimédia-használatukra fordított figyelem között. Ugyanakkor a közösségi-média platformokat világszerte egyre szigorúbban kezelik a nemzeti kormányok: Ausztrália és Spanyolország a 16 év alattiaknak betiltotta használatukat, Florida állam pedig arra kötelezte a médiacégeket, hogy a platformjaikra ne engedjenek 14 év alattiakat regisztrálni.