Ausztrália után az Egyesült Királyság is betilthatja a tinédzsereknek a közösségimédia-használatot

Már az ötéves gyerekek is órákat töltenek képernyő előtt, és a közösségi média hosszú távú negatív hatással van a tinédzserek személyiségfejlődésére is. Ezekre az aggasztó kutatási eredményekre reagálva a brit miniszterelnök, Keir Starmer a hétfő esti parlamenti ülésen közölte a Munkáspárt parlamenti képviselőivel, hogy nyitott arra, a 16 éven aluliaknak betiltsák a közösségi felületeket – írja a Guradian. Starmer korábban ellenezte a közösségi média betiltását, mert szerinte ez sokkal rosszabb következményekkel járhatott volna, és a fiatalok a szabályok megkerüléséhez a dark webre „költöztek” volna át.

Josh MacAlister munkáspárti képviselő tavalyi magánindítványát, amely alapján a közösségimédia-cégeknek ki kellett volna zárniuk a tinédzsereket platformjaikról, illetve a kormányt arra kötelezte volna, hogy vizsgálja felül a telefonok értékesítését tinédzserek számára, a miniszterek még ellenezték. Most azonban jóval magasabb fokú politikai konszenzus övezi a témát: Kemi Badenoch, a Konzervatív Párt vezetője megakadályozná a fiatalok közösségimédia-használatát, és Nigel Farage, a Reform UK vezetője is nyitott volt az ausztrál minta követésére, amennyiben az beválik. Ausztráliában tavaly év végén fogadták el azt a törvényjavaslatot, ami szerint a platformok szolgáltatóinak a 16 évnél fiatalabbak fiókjait a közösségi oldalakról törölniük kell a platformok szolgáltatóinak.

De nem csak az Egyesült Királyságban jelent egyre nagyobb problémát a tinédzserek közösségimédia-használata. Az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2017-ben elindított nagymintás, reprezentatív kutatásának 2024-2025-ös adatfelvételéből kiderült, hogy a 7-16 éves magyar gyerekek átlagosan kilenc éves korukban kapják meg az első telefonjukat. A friss felmérés ráadásul azt mutatja, hogy 15 éves korára az összes magyar gyerek rendelkezik legalább egy platformon felhasználói fiókkal.