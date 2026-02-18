A holdra szállást segítő szuperlézert telepítenének a Holdra

A Holdra telepített ultrastabil lézeres rendszer lehetővé tenné egy holdi időzóna fenntartását, illetve olyan műholdak összehangolását, amelyek kötelékben repülnek, és lézerekkel mérik a közöttük lévő távolságot. A szuperlézerek az extrém pontosságú időmérő és navigációs rendszerek alapvető eszközei, amelyek elhelyezésére a Hold felszínén található sötét kráterek lennének a legalkalmasabbak. A technológia Holdra telepítése azért lenne fontos, mert „az utóbbi időben több holdi pólusvidéki leszállóegységnél is láttunk nem optimális leszállási eseményeket a megvilágítási viszonyok miatt, amik akadályozzák a látásalapú leszállórendszerek használatát” – mondta a New Scientistnek Simeon Barber, a brit Open University kutatója.

Az eszköz hasonló lenne a Földön már működő úgynevezett optikai üregekhez, amelyek egy szilíciumból készült kamrából és két tükörből állnak. Ugyanakkor ezeknek rendszereknek a fényhullámai a bolygó rezgései miatt csupán néhány másodpercig képesek koherensek maradni, míg a Hold természetes rezgéshiánya és szinte nem létező légköre jóval stabilabb környezetet biztosítana. Ráadásul Jun Ye, a coloradói JILA kutatóintézet szakembere szerint a Hold krátereiben uralkodó folyamatosan fagyos időjárás – az árnyékos területeken akár a -253 Celsius-fokot is elérheti a húmérséklet – szintén előnyössé tenné a terepet a szuperlézerek telepítéséhez .

Az amerikai Cornell Egyetem honlapján közzétett tanulmány szerint ennek azért van jelentősége, mert a sugárhossz stabilan tartása érdekében a lézerhez használt tükröket általában vákuumban, rendkívül alacsony hőmérsékleten tartják, külső rezgésektől elszigetelve. Barber szerint bár az ultrastabil eszközök holdi megépítése nehéz folyamat lesz, használatuk létfontosságú lenne a jövőbeli holdra szállások vezérléséhez.

Kapcsolódó cikk: