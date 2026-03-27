Több ezer éve kihaltnak hitt fajokra bukkantak Új-Guineán

Egy kihaltnak hitt faj (újra)felfedezése is nagy eseménynek számít, két ilyen fajé viszont már egyenesen szenzáció – márpedig épp ez történt most az új-guineai Vogelkop-félszigeten, ahol két, 6000 éve kihaltnak hitt fajt azonosítottak. A félsziget egykor Ausztráliához tartozott, ahonnan a jégkorszak alatt mindkét újonnan (vagy ismét) felfedezett faj kipusztult.

A Daxtylonax kambuayai és a Tous ayamaruensis a fosszilis maradványok alapján a pleisztocén végén pusztult ki Ausztráliában, a holocén elején pedig Új-Guineán, de úgy tűnik, a félszigeten még megmaradtak – ami azt is jelenti, hogy az itteni erdők még további meglepetéseket is rejtegethetnek.

A Daxtylonax kambuayai Fotó: Carlos Bocos

A D. kambuayai a legkisebb a csíkos erszényesmókusok közül, az állat mindkét mellső végtagján egy-egy erősen megnyúlt ujj található, amellyel a mókus a kéreg alól piszkálja ki a rovarokat és lárvákat. A másik újonnan felfedezett erszényes, a T. ayamaruensis az óriás repülőerszényes (Petauroides volans) legközelebbi ismert rokona, de annál jóval kisebb termetű, és ausztrál unokatestvéréhez hasonlóan a fakitermelés jelenti rá a legnagyobb veszélyt.

Tous ayamaruensis Fotó: Arman Muharmansyah

Bár a tudomány számára újdonságot jelentett a T. ayamaurensis felfedezése, a helyieknek nem kellett bemutatni: a Tabrauw és a Maybrat törzsek szentként tisztelik, és úgy hiszik, hogy az őseik lelke jelenik meg az erszényes alakjában. Aksamina Yohanita, a Pápuai Egyetem biológusa szerint a helyiek felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújtottak a két faj újrafelfedezésében, és legalább ugyanennyire számítanak rájuk a további munkában – és abban, hogy sikerüljön megóvni a félsziget biológiai sokszínűségét.