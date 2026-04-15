Tudományos áttörés: A kutya se kíváncsi a tévéreklámokra

Rettenetesen aránytalan a reklámpiac Amerikában: míg a hagyományos tévéreklámokra a hirdetők tavaly 139 milliárd dollárt költöttek, a streamingszolgáltatásokban vagy a webes tévéadáson megjelenőkre mindössze 33 milliárdot. Az ember ez alapján azt hinné, hogy a hirdetőknek erre jó okuk van, és a hirdetők azért részesítik előnyben a hagyományos megoldásokat, mert így hatékonyabban tudják eladni az árujukat, de a University of Notre Dame marketingkutatója, Shije Lu szerint ez nem így van: az eddigiekben súlyosan túlbecsülték a platform hatékonyságát.

A kutatóknak a hagyományos tévézés vizsgálatához okostévék kellettek: Lu és társai azoknak az adatait vizsgálták, akik hozzájárultak, hogy az LG tévégyártó kutatási célokra használja az adataikat, majd összevetették ezeket egy olyan ételrendelő céghez befutó megrendelésekkel, amelyik reklámozott a vizsgált időszakban. A kísérlethez a kutatók az ABC és az NBC adatait vizsgálták négy hónapon keresztül, ezeken belül is a sportmérkőzések szüneteiben elhelyezett reklámok hatékonyságát.

Könnyebb fenntartani a figyelmet, mint megragadni

Ezek a tévétársaságok a reklámokat félig-meddig véletlenszerűen helyezik el az adott blokkon belül, így a pontos hatásukat eddig nehéz volt vizsgálni, az okostévék viszont másodpercről másodpercre pontos adatokat tudnak szolgáltatni arról, hogy melyik háztartásban mit néznek. Mint kiderült, a korábbi kutatásokban 55 százalékkal túlbecsülték a tévéreklámok hatékonyságát.

Lu szerint ez azt is jelenti, hogy a cégek eddig hihetetlenül sok pénzt égettek el olyan reklámokra, amiket a kutya se nézett, vagy ha nézett is, nem vásárolt miattuk semmit.

Mint kiderült, sokat számít a vásárlói előélet is: a reklámok azoknál találtak leginkább célba, akik már 2-4 alkalommal használták a szolgáltatást. Minél régebben történt az utolsó rendelés, annál kevésbé valószínű, hogy a reklám célba ér. Lu szerint a kutatás eredményei arra mutatnak, hogy a cégeknek érdemes figyelembe venniük a vásárlási előzményeket is, így hatékonyabban tudnának célzottan reklámokat elhelyezni – sportműsorok példájánál maradva az ételrendelős appoknak jellemzően a fiatalabb, rendszeres vásárlók érdeklődését érdemes fenntartaniuk ezzel a módszerrel.