Velence rohamosan süllyed, ezért a város szárazföldre telepítése lehet a végső megoldás

A következő háromszáz évben a tengerszint akár két méterrel – de a tizenhat méteres emelkedés sem kizárható – nőhet meg a Föld jégtakaróinak elolvadása miatt, ami súlyos következményekkel járna a „lebegő városként” is nevezett Velencében – írják a kutatók a Scientific Reports tudományos folyóiratban megjelent új tanulmányban. A probléma jelentőségét mutatja az a tizennyolc árvíz, ami az elmúlt 25 évben sújtotta a várost: ennek oka a folyamatosan süllyedő alapok és a vízszint emelkedése.

A kutatás szerint a jelenleg alkalmazott mobil gátak és szivattyúk használata korlátozott mértékben lenne képes megakadályozni a város víz alá kerülését. Erre a tanulmány több kiegészítő intézkedést is javasol: „a követő stratégiák között szerepelnek a várost a lagúna többi részétől elszigetelő gyűrűgátak, vagy egy állandó part menti gátakkal ellátott zárt lagúna. Extrém tengerszint-emelkedés esetén az egyetlen maradék stratégia a műemlékek megfelelő szárazföldi területekre történő áthelyezése és elhagyása lenne”.

Velence építészeti értékeinek megrongálódására már korábban is számos tragikus példa volt: a várost érintő legsúlyosabb árvíz 1966-ban történt, amikor a vízszint 194 centiméterrel emelkedett a tengerszint fölé, és becslések szerint a város üzleteinek háromnegyedét súlyosan megrongálta. A második legnagyobb áradás 2019-ben történt, amikor egy pusztító vihar után a vízszint 1,87 méterrel emelkedett meg, és még a Szent Márk-székesegyházba is beáramlott, amire az elmúlt 1200 évben összesen hatszor volt példa. Ráadásul a kutatók szerint 2100 előtt már 0,5 méteres, 2300 után pedig akár 4,5 méternél magasabb vízszint-emelkedés is bekövetkezhet.

A tanulmányban a kutatók az egyiptomi Abu Szimbel templomainak kisebb léptékű áthelyezését hozták fel példaként, ahol 1964 és 1968 között a templomokat több mint 1000 hatalmas, egyenként 20–30 tonnás tömbre vágták, majd 65 méterrel magasabbra és a szárazföldön 200 méterrel beljebb helyezték át. Az átépítésre az Asszuáni Nagy Gát és a Nasszer-tó miatti elárasztás megelőzése miatt volt szükség, ugyanakkor ez a monumentális intézkedés Velencében akár 100 milliárd dolláros költséggel is járhat.

Kapcsolódó cikk: