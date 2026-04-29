Humanoid robotokat tesztelnek Japán egyik legforgalmasabb repülőterén

Hamarosan humanoid robotok pakolhatják az utasok csomagjait a Tokiói nemzetközi repülőtéren, miután a japán légitársaság (JAL) elkezd velük kísérletezni munkaerőhiányra és a reptér utasforgalmának megnövekedésére hivatkozva – írta meg kedden az Ars Technica.

Az idén májusban kezdődő tesztek során a humanoidokat különböző reptéri feladatokon próbálják ki, például repülőgépek kabinjainak tisztítására, valamint földi kiszolgáló eszközök, köztük poggyászkocsik kezelésére. A tervek szerint a tesztfázis 2028-ig tart majd, így a robotokat akár az utasok is megpillanthatják majd munka közben.

A japán légitársaság kínai humanoidokat, a Unitree Robotics G1-et és az UBTECH Robotics Walker E-jét próbálgatja majd, amik ára 10-100 ezer dollár körül mozog. Arra kíváncsiak, hogy a legújabb AI-modellekkel a robotok jobban boldogulnak-e egy olyan dinamikusan változó emberi környezetben, mint egy reptér. A tesztelésen a légitársaság leányvállalata, a JAL Ground Service a japán GMO AI & Robotics céggel dolgozik majd együtt.

Egy kedden közzétett videón egy repülőgép hangárban folytatott bemutató látszik, ahol a Unitree G1 robotja nem túl meggyőző módon megközelít egy légi konténert, majd hozzáér, mintha megtolná. De a konténer valójában azért kezd el mozogni, mert egy reptéri dolgozó elindítja a szállítószalagot, amin fekszik.

A portál szerint a robotoknak ennél hasznosabbnak kell bizonyulniuk, ha tényleg be akarják bizonyítani, hogy kiválthatják a reptéri dolgozókat. Ráadásul alkalmazásuk új biztonsági kérdéseket is felvet, hiszen a Haneda Japán második legnagyobb repülőtere, ahova kétpercenként érkeznek gépek. Ezzel a légitársaság is tisztában van, így a tesztprogram első lépéseként azt mérik fel, hogy a reptér mely részei lehetnek biztonságosak a humanoidoknak.