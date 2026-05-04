Jókai Mór, Wass Albert, Herczeg Ferenc: a magyar nyelv és irodalom írásbelivel kezdődött az érettségi

Hétfő reggel 9-kor az első magyar nyelv és irodalom feladatokkal megkezdődött az idei érettségi. A feladatlapon 800-1000 szavas ismeretterjesztő szöveget kell elolvasniuk az érettségizőknek Jókai Mór életpályájáról, és ezzel kapcsolatos kérdésekre válaszolniuk, illetve ehhez kapcsolódó feladatokat megoldaniuk.

A további kérdések között szerepelnek Wass Albertre és Herczeg Ferencre vonatkozó kérdések, szóképekkel és irodalmi szereplőkkel kapcsolatos feladatok.

Erre összesen 90 percük van a vizsgázóknak, és legfeljebb 40 pont kapható rá. Az ezt követő irodalmi műveltségi teszten további 20 pont szerezhető.

Idén 148 ezren érettségiznek valamilyen tárgyból; a középszintű magyar nyelv és irodalom vizsgán 76 109, az emelt szintűn 2417 diák vesz részt.