Szőrtelenítés: a férfiaknál opció, a nőknél elvárás

A női szőrtelenítésről a legtöbben úgy beszélnek, mint valami magától értetődő higiéniai rutinról: olyan hétköznapi tevékenységről, amelynek társadalmi jelentését már észre sem vesszük. Szabó Katinka szociológus idén tavasszal megjelent tanulmánya arra vállalkozik, hogy ezt a láthatatlanná vált normát láthatóvá és átgondolhatóvá tegye. A kutatás, amelynek eredményei Amit a selyemharisnya nem tud eltakarni címmel jelentek meg a Szociológiai Szemlében, azt vizsgálja, hogyan gondolkodnak fiatal magyar nők a testszőrzetről, a szőrtelenítésről és a vonatkozó társadalmi elvárásokról. A dolgozat arra mutat rá, hogy a női szőrtelenség ma már annyira természetesnek tűnik, hogy sokszor még azok sem tekintik társadalmi nyomásnak, akik napi szinten alkalmazkodnak hozzá.

Szabad döntés?

A női szőrtelenítésről szóló társadalmi viták általában gyorsan zátonyra futnak. A téma egyszerre intim és hétköznapi: sokan természetes higiéniai rutinként tekintenek rá, mások feminista kérdést látnak benne, de ritkán beszélünk arról, hogyan válik egyáltalán természetessé az az elképzelés, hogy a női test alapállapotában korrekcióra szorul. Szabó Katinka szerint éppen ez az egyik legérdekesebb a témában: már maga a kérdésfelvetés is erős reakciókat vált ki. A kutató a Qubitnak arról beszélt, hogy amikor elkezdett a női szőrtelenítéssel foglalkozni, sokan eleve állásfoglalásként értelmezték a témaválasztását.

Szabó kutatása személyes tapasztalatból indult. Kamaszkorában annyira szorongott a testszőr láthatóságától, hogy sportedzések előtt ellenőrizte a lábát, és egyetlen szőrszál is képes volt elvonni a figyelmét a teljesítményéről. Ezt az élményt később nem egyéni problémaként, hanem tipikus női tapasztalatként kezdte értelmezni. Szerinte és a tudományos konszenzus szerint a kamaszlányok különösen érzékeny időszakban tanulják meg, hogy a testük folyamatos társadalmi megfigyelés alatt áll. „Nehéz magunkat nem mérni, ha közben az az érzésünk, hogy mások is mérnek minket” – mondta.

A most megjelent kutatás apropója önmagában is beszédes: miközben a szőrtelenítés a nyugati társadalmakban szinte univerzális női gyakorlattá vált, magyar nyelven alig született róla szociológiai elemzés. A szerző szerint ez részben annak a jele, hogy a téma továbbra is tabunak számít. Pedig a külföldi kutatások alapján a nők több mint 90 százaléka rendszeresen eltávolítja legalább a láb-, hónalj- vagy intim szőrzetét, és a folyamat már kamaszkorban elkezdődik. A tanulmány azt állítja, hogy ez nem egyszerű kozmetikai szokás, hanem olyan társadalmi norma, amely mélyen összefonódik a nőiségről, az ápoltságról és az elfogadhatóságról alkotott elképzelésekkel.

A dolgozat visszatérő motívuma, hogy a testszőr önmagában biológiai adottság, a hozzá kapcsolódó jelentések azonban társadalmi konstrukciók. A női testet a modern kultúra nem természetes testként, hanem folyamatosan javítandó és kontrollálandó felületként kezeli. A szőr ebben a rendszerben nem egyszerűen esztétikai kérdéssé válik, hanem a „nem megfelelő nőiség” jelévé. A tanulmányban megszólaló nők többsége úgy beszél a szőrtelenítésről, mint valamiről, amit „muszáj” csinálni, még akkor is, ha sokan fárasztónak, fájdalmasnak vagy értelmetlennek érzik.

Szabó a Qubitnek azt is elmondta, hogy a női szőrtelenség normája történetileg sokkal újabb és változékonyabb jelenség, mint amilyennek ma tűnik. Kutatásai szerint Magyarországon a teljes szőrtelenség elvárása igazán csak a rendszerváltás környékén vált általánossá, miközben korábbi generációk számára még kifejezetten szokatlan látvány volt egy borotvált hónalj vagy láb. A kutató szerint a szőrtelenítés logikája sok szempontból ugyanabba a kulturális mintázatba illeszkedik, mint a „rendezett”, kontrollált környezet iránti vágy: a természetes állapotot hajlamosak vagyunk ápolatlannak vagy rendezetlennek érzékelni, míg a szabályozott test kívánatossá válik. Szabó tanulmánya innen jut el ahhoz a kérdéshez, hogy a női testtel kapcsolatos hétköznapi rutinok mennyiben szabad döntések, és mennyiben olyan normák követései, amelyek idővel belső meggyőződéssé válnak.

A félelem mások tekintetétől

A kutatásában Szabó három fókuszcsoportban figyelte meg budapesti egyetemista hallgatók szőrtelenítéssel kapcsolatos vezetett diskurzusát. A megfigyelésekből kirajzolódó egyik legérdekesebb paradoxon az, hogy a résztvevők gyakran egyszerre tekintik a szőrtelenítést saját döntésnek és társadalmi elvárásnak. Többen hangsúlyozták, hogy „maguk miatt” szőrtelenítenek, de amikor részletesebben beszéltek róla, rendre megjelent a mások tekintetétől való félelem: mit szólna a partner, a barátnő, a strandon egy idegen, vagy akár egy munkatárs. A norma erejét éppen az mutatja, hogy külső kényszer nélkül is működik. A nők többsége nem azért borotválkozik, mert bárki konkrétan felszólítja rá, hanem mert már belsővé tette azt az elképzelést, hogy a női test természetes állapotában vállalhatatlan.

A tanulmány fontos megfigyelése, hogy a szőrtelenítéshez kapcsolódó szabályok nem egyformán vonatkoznak minden testrészre. A hónalj- és lábszőrzet esetében szinte teljes a társadalmi elutasítás, míg más területeken valamivel nagyobb a mozgástér. A résztvevők beszámolói szerint azonban a „devianciának” ára van: aki nyíltan nem szőrtelenít, azt könnyen ápolatlannak, igénytelennek vagy „túl feminista” figurának bélyegzik. Többen említettek olyan helyzeteket, amikor más nők kritizálták őket vagy valaki mást a látható testszőr miatt. Ezeken a kutatásban részt vevő nők meg sem lepődtek. A kutatás ezzel arra jut, hogy a norma fenntartásában nemcsak a férfiak, hanem maguk a nők is részt vesznek.

Különösen érdekes része a dolgozatnak, ahogy a szőrtelenség és a nőiesség kapcsolatát elemzi. A kutatás szerint a szőrös női testet a társadalom sokszor „férfiasnak” érzékeli, miközben a férfiak esetében a szőrzet éppen a maszkulinitás egyik klasszikus jelképe. Ez a kettős mérce már kamaszkorban megjelenik: a fiúknál a serdülés testi jelei gyakran büszkeségforrást jelentenek, a lányoknál viszont ugyanennek eltüntetése válik elvárássá. A tanulmány szerint ez nem pusztán esztétikai különbség, hanem a nemi szerepekhez kapcsolódó mélyebb kulturális logika része.

A fókuszcsoportos beszélgetésekből az is kiderül, hogy sok nő egyszerre utasítja el a normát és alkalmazkodik hozzá. Többen kritizálták a szépségipart vagy a közösségi média irreális testképeit, mégsem tudták elképzelni, hogy teljesen felhagyjanak a szőrtelenítéssel. Volt, aki arról beszélt, hogy feministának tartja magát, mégis kényelmetlenül érzi magát szőrös lábbal az utcán. Mások azt mondták, elvileg támogatják a természetes női test elfogadását, de egy randira vagy nyaralásra akkor sem mennének el borotválatlanul. A kutatás szerint ez jól mutatja, mennyire mélyen beépült a norma az önképről alkotott elképzelésekbe.

A tanulmány sokat foglalkozik azzal is, hogyan vált a szőrtelenítés történetileg általános női elvárássá. A szerző röviden végigveszi azokat a szociológiai és feminista elméleteket, amelyek szerint a modern társadalmakban a test egyre erősebb kontroll alá kerül. A női test különösen kitüntetett terepe ennek a fegyelmezésnek: a szépségideálok, a reklámok és a divatipar egyszerre termelik újra azt az elképzelést, hogy a nőnek folyamatosan dolgoznia kell önmagán. A szőrtelenítés ebben az olvasatban nem egyszerű higiéniai gyakorlat, hanem a „megfelelő” női test létrehozásának egyik technikája.

„De amúgy ez nagyon fura, mert amikor az ember serdül, akkor a nőiességet pont az demonstrálja, hogy elkezd szőrösödni. Tehát hogy a nővé válásnak egy alapköve az, hogy neked például szeméremszőrzeted nő. És ahhoz képest érdekes, hogy sokszor azt sugározza felénk mindenféle fórum, hogy az a nőies, hogyha szőrtelen vagy. Ez mennyire ellentmondásos!” - mondja az egyik, kutatásban részt vevő nő.

Természetesnek tűnik

A legalapvetőbb különbséget a férfi és a női szőrtelenítés társadalmi megítélése között talán a következő tömör, de annál éleslátóbb idézet írja le a legjobban: „Ami nekik opció, nálunk elvárás.”

A reklámok elemzése különösen jól mutatja ezt a logikát. A tanulmány szerint a szőrtelenítő hirdetések ritkán jelenítik meg magát a szőrt: a reklámokban a női test eleve sima, tiszta és hibátlan. A szőr itt inkább fenyegetésként vagy láthatatlan problémaként van jelen, amitől meg kell szabadulni. Ez a vizuális nyelv azt az érzetet kelti, mintha a női testszőr valami rendellenesség lenne, nem pedig a test természetes része.

A kutatás egyik legerősebb állítása talán az, hogy a szőrtelenítés normája ma már nem feltétlenül direkt társadalmi nyomásként működik, hanem önfegyelemként. A nők sokszor saját magukat ellenőrzik, saját testüket figyelik, ha nem felelnek meg az elvárásnak – ahogyan Szabó kamaszkorában ezt magán is észrevette. Ezért is nehéz a normával szembemenni: nem elég egyszerűen nemet mondani a borotvára, mert a társadalmi szabály idővel belső meggyőződéssé válik.

„[…] ez a barátnőm, akit előtte említettem, neki nagyon sötét [a szőrzete] […] már évek óta nem szőrtelenít […] azt is megkapta, hogy »Hát most nem tudom eldönteni, hogy fiú vagy lány!« Meg hogy »Hát hogy hogy lehet valakinek ilyen szőrös a lába?« […] de őt ez nem zavarja […] mert szerintem már megszokta igazából. Konkrétan ezért, mert már ennyiszer történt ilyen. Öhm, de például egyszer le is köpték egyébként” – mondja egy másik résztvevő. Így nyilván nem meglepő, hogy egy külső nyomás belső kényszerré válik.

A dolgozat ugyanakkor arra is rámutat, hogy változás jelei már érzékelhetők. A résztvevők egy része szerint a közösségi médiában ma már több olyan tartalom jelenik meg, amely megkérdőjelezi a teljes szőrtelenség normáját, és egyre elfogadottabbá válik a természetesebb testkép. Ez azonban egyelőre inkább szubkulturális jelenségnek tűnik, mintsem általános társadalmi fordulatnak. A kutatás alapján a legtöbb nő továbbra is úgy érzi, hogy a szőrtelenítésről valójában nincs szabad döntése. Szabó eredményei szerint két részre bonthatók a résztvevők e tekintetben: vannak, akik tudják, látják, elismerik, hogy nincs szabad döntésük ebben, és vannak, akik normakövetők, de meg sem fogalmazódik bennük, hogy ez nem az ő szabad döntésük lenne.

Szabó Katinka tanulmánya nem arról szól, hogy „kell-e” szőrteleníteni vagy sem. Inkább azt mutatja meg, mennyire mélyen átszövik a hétköznapi rutinokat a társadalmi normák és a nemi elvárások. A borotva, a gyanta vagy az epilátor ebből a szempontból nem egyszerű kozmetikai eszközök, hanem egy olyan kulturális rendszer kellékei, amely meghatározza, milyen test számít elfogadhatónak. És éppen azért nehéz beszélni róla, mert a rendszer akkor működik a leghatékonyabban, amikor természetesnek tűnik.