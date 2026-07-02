Egy lépéssel közelebb került a tudomány az élőlények mesterséges előállításához

Először sikerült előállítani olyan mesterséges sejteket, amelyek képesek voltak egy teljes sejtciklust bemutatni – állítják a kutatók a Biotic nonprofit kutató szervezet oldalán megjelent friss tanulmányukban. Ez az eredmény felveti annak a lehetőségét, hogy gyógyszerek, élelmiszerek és üzemanyagok kísérletéhez szintetikusan megalkotott élő szervezeteket alkalmazzanak a kutatók. A sejtek a laboratóriumban előállított DNS segítségével képesek voltak táplálkozni, növekedni és szaporodni egy tenyészedényben: nem hasonlítanak növényi vagy állati sejtekre, hanem leginkább egy egyszerű baktériumnak feleltek meg. Ezek az eredmények azért is fontosak, mert segíthetnek megtalálni a választ arra, hogy az élettelen anyag bizonyos kombinációi melyik szakasztól tekinthető életnek.

Egy videó a szintetikus SpudCellről Gif: Orion Venero/Adamala Lab

„Nem olyan ellenálló, nem olyan gyors, és funkcióinak többségében nem olyan jó, mint egy természetes sejt, de elvi bizonyítéka annak, hogy a molekulák képesek újraalkotni olyan viselkedéseket, amelyeket eddig kizárólag természetes élő sejtekhez társítottunk. Ha képesek akarunk lenni a biológia mérnöki alakítására, akkor pontosan meg kell értenünk a tervrajzát, annak minden egyes összetevőjét, hogy tudjuk, mit változtatunk meg” – idézi a Guardien Kate Adamalat, aki a kutatást a Minnesotai Egyetemen vezette. A kísérlethez a kutatók a természetes sejtek módosítása helyett egy teljesen mesterséges, úgynevezett SpudCell sejtet építettek fel, hogy minden összetevője ismert és követhető legyen.

A SpudCell osztódása, amit fluoreszcencia alapú képalkotó technikával mutattak be a kutatók Fotó: Kate Adamala/Adamala Lab

Bár a szintetikus sejtek képesek a természetesekhez hasonlóan működni, vannak hiányosságaik: nem képesek saját fehérje-előállító apparátusuk felépítésére és az anyagcseréjük szabályozására, a körülöttük lévő folyadékban található anyagokra utalva működnek és osztódáskor sem megfelelő mennyiségű DNS-t adnak tovább. Mindezek miatt a SpudCellek néhány generáció után működésképtelenné válnak. Ugyanakkor Tom Ellis, a londoni Imperial College kutatója szerint „egy szintetikus sejt létrehozása segít megérteni az élet minimális feltételeit és azt, hogyan alakulhatott ki az élet a kémiából. Emellett hasznos is, mert egy teljesen ismert rendszert biztosít biológiai áramkörök és a sejtes élet számítógépes modelljeinek tesztelésére.”

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