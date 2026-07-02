Rekord összegű bírság vár a Google-re az uniós szabályok megszegése miatt

Európa legfelsőbb bírósága csütörtökön jóváhagyta a Google-re kiszabott 4,1 milliárd eurós bírságot, amit az Európai Bizottság rótt a cégre azzal az indokkal, hogy az megsérti az Európai Unió versenyjogait – írja a CNBC. A bizottság vádja szerint a Google visszaélt az Android mobilpiaci dominanciájával, ugyanis a cég alkalmazásainak (példásul a Google Keresőnek, a Chrome böngészőnek és a Google Play alkalmazásboltnak) előtelepítési joga volt ezekre az eszközökre, amellyel a versenytársakat kiszorította a piacról. Bár a 2018-ban kiszabott bírság összege 4,34 milliárd euró volt, egy alacsonyabb szintű uniós bíróság 2022-ben a büntetés összegét a jelenlegi 4,1 milliárd euróra csökkentette.

Az Alphabet tulajdonában lévő Google ezután fellebbezett a luxembourgi székhelyű Európai Unió Bíróságához – ami Európa legfelsőbb bírósága –, azonban a bírák elutasították a kérelmet: „megerősítjük a Google Keresőnek az Android operációs rendszerrel összefüggésben fennálló erőfölénnyel való visszaélése miatt kiszabott szankciót” – közölte a testület. A Google azzal védekezett, hogy „az Android több választási lehetőséget biztosít mindenkinek, és több ezer vállalkozást támogat. Ez az ítélet nem ismeri el jelentős beruházásainkat annak érdekében, hogy az Android nyitott, interoperábilis és ingyenes maradjon” – mondta a Google szóvivője a CNBC-nek.

A Google mintegy 11 milliárd eurónyi uniós bírságot gyűjtött be a mostanihoz hasonló versenyjogi jogsértések miatt: tavaly például a bizottság 2,95 milliárd eurós bírságot szabott ki a vállalatra, annak reklámtechnológiai gyakorlatai miatt. Az Európai Unió egyik fő szabályozási fókusza a nagy technológiai vállalatok piacának kiegyensúlyozottá tétele. Ehhez a bizottság a digitális piacokról szóló törvényt (Digital Markets Act) és a digitális szolgáltatásokról szóló törvényt (Digital Services Act) veszi alapul: az EU végrehajtó szerve nemcsak a Google-el szemben folytat szigorú eljárásokat, hanem az Apple-t és a Metát is folyamatos vizsgálatoknak veti alá.