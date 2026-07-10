100 000 forintos iskolakezdési támogatás: a szándék nemes, a kivitelezés módja vitatható

A kormány szeptembertől bevezeti az iskolakezdési támogatást. Az erről szóló jogszabály társadalmi egyeztetéséből kiderül, hogy a 100 000 forintos összeget a kormány két részletben juttatja el a rászoruló családokhoz, és az első részletet még a tanévkezdés előtt kiutalják. A támogatás a hátrányos helyzetből induló gyermekek esélyeinek javítását szolgálja, és azok a családok számíthatnak rá, amelyek

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,

tartósan beteg, fogyatékos vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelnek,

részt vesznek a Dobbantó vagy Műhelyiskola programban,

ahol egy szülő neveli a gyermeket.

Megkapja a támogatást minden gyermekvédelmi intézményben, nevelőszülőknél nevelkedő vagy árvaellátásban részesülő gyermek is. Az első, 50 ezer forintos részletet a Magyar Államkincstár utalja legkésőbb 2026. augusztus 24-ig. A támogatás a kormány számításai szerint 400 ezer magyar gyermeket érint. Az összeg folyósítását olyan jogosultságokhoz kötik, amelyek esetében az állam korábban megállapította a rászorultságot. A második 50 ezer forintos részletet novemberben kapják meg a családok utalvány formájában; ezeket az utalványokat továbbra is csak a gyerekek iskoláztatására lehet felhasználni.

Miért van erre szükség?

Az intézkedéssel a kormány azt a problémát enyhíti, amiről a Qubiten az elmúlt tíz évben számtalanszor írtunk: Magyarországon más jövő vár a nehéz sorsú gyermekekre, mint azokra, akik biztonságban élnek. A társadalmi egyeztetés honlapján azt írják, hogy „egyetlen gyermek sem indulhat úgy neki az életnek, hogy nehéz körülményei miatt kisebb esélye legyen a tanulásra, előrejutásra, kitörésre. Ehhez változtatni kell korábbi, rossz politikai döntések egész során.” Ennek a folyamatnak első lépéseként biztosítják az iskolakezdési támogatást a rászorulóknak. A támogatás adómentes, és nem vonható végrehajtás alá. Célja, hogy „a rászoruló gyerekek az iskolás éveikből a barátaikra, a tanáraikra, az első sikereikre és az élményeikre emlékezzenek, ne az iskolakezdés nehézségeire”.

Nem vitás, hogy a társadalmi esélyek kiegyenlítése nagyon fontos, mint ahogy az sem, hogy a Tisza Párt választási ígérete fontos szimbolikus lépés az ehhez vezető úton. Az viszont kérdéses, hogy jól sikerült-e a támogatás célzása. A jogszabály hatásvizsgálati lapja nem túl részletes. Nem árul el semmit arról, hogy eljut-e minden rászoruló gyermekhez az összeg, és hogy nem lenne-e jobb minden iskolát kezdő gyermeknek juttatni belőle, így szolidaritást teremtve a különböző társadalmi rétegek között. Ahogy arról sem szól, hogy vajon nem lenne-e érdemes az óvodás korosztály számára is támogatást nyújtani, hiszen minél korábban jön a segítség, annál inkább csökkenthetők azok az esélykülönbségek, amelyek már a gyermekek születésekor fennállnak – különösen úgy, hogy szabályozási okokból egyre többen kezdik meg egyre később az iskolát. Azt Magyar Péter miniszterelnök is elismerte, hogy nem tökéletes a rendszer, de azt is mondta, hogy annak bevezetésével nem lehetett még egy évet várni.

Jól céloz?