A súlyosabb menopauzás tünetek összefügghetnek a cukorbetegség kialakulásával

Bár minden nőnél egyénileg eltérőek a menopauza tünetei, a jelentős hormonális változás gyakran súlygyarapodással, és a testzsír eloszlásának átrendeződésével jár együtt, ami növelheti a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát is – olvasható egy, a Menopause tudományos folyóiratban szerdán megjelent tanulmányban. Ráadásul a cukorbetegség globális előfordulását 2024-ben 10 százalékra becsülték a kutatók, amely kialakulásának esélye az életkor előrehaladtával a menopauzától függetlenül is emelkedő tendenciát mutat.

Korábbi kutatások a korai menopauza és a posztmenopauzás szakasz hormonális változásait hozták összefüggésbe az érintett nők cukorbetegségének kialakulásával, holott a menopauza tünetei önmagukban is elősegíthetik a kettes típusú cukorbetegség kialakulását. A korábbi menopauza stádiumára, a hormonális változások bekövetkezésének időpontjára és a nők életkorára összpontosító kutatásokkal ellentétben az újonnan megjelent tanulmány háromszáz nőt kérdezett meg a menopauza tüneteinek súlyosságával kapcsolatban. A 40 és 64 éves kor közötti cukorbetegséggel élő résztvevők a menopauza minden szakaszában nagyobb mértékben és gyakrabban tapasztalták a hormonális változás tüneteit.

Ugyanakkor a tüneteket gyakoriságában és súlyosságában jelentkező jelentős eltéréseket kizárólag a posztmenopauza időszakában figyeltek meg a kutatók. „Ez a tanulmány azt mutatja, hogy a cukorbeteg nők nagyobb terhet viselhetnek a menopauzás tünetek tekintetében. Ezek az eredmények együtt nemcsak arra hívják fel a figyelmet, hogy a cukorbeteg nőknél fel kell ismerni és kezelni kell a menopauzás tüneteket, hanem arra is rávilágítanak, hogy a menopauzába való átmenet fontos lehetőséget jelent a szív- és érrendszeri kockázati tényezők felismerésére és kezelésére minden nő esetében” – nyilatkozta Stephanie Faubion, a Menopause Society orvosigazgatója a News-Medical.Net-nek.