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„Olyan, mint az élet, hogy minden csak egyszer van" – magyar alkotók, akik beleszerettek a Polaroidba

Nagy Gergely
augusztus 26.
KULTÚRA

„A nyolcvanas évek végén járunk. Két zseniális fickó, Vasicza Ferenc és Vasicza József kitaláltak egy szerkezetet, amely egy egyszerű képmanipulálási eljáráson alapult. Ezeket női fodrászüzletekben helyezték el, és a segítségükkel a vendégeknek lehetőségük volt kipróbálni különböző frizurákat úgy, hogy saját arcuk jelent meg egy vágyott hajviselettel. (…) A találmány polaroid technikára épült, így kerültek kapcsolatba a céggel, amely megkérte őket, hogy képviseljék a Polaroidot itthon. Ez volt az azonnali igazolványkép-készítés, a Polaroid Studio Express-hálózat alapja.” Ezt Veres Gábor meséli a Polaroid: című, idén megjelent interjúkötetben. Veres fotográfus, de feltaláló, fejlesztő is, kiterjedt kapcsolatokkal a művészeti világban és egy ponton az USA-ban a két világháború között alapított cég, a Polaroid magyarországi képviseletébe is bekapcsolódott.

A nagyformátumú Polaroid kamera bemutatója Jan Hnízdo részvételével, Antal Imre közreműködésével, az Iparművészeti Múzeumban
Fotó: Schwanner Endre, 1992
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum

A fenti pár sor jól érzékelteti a rendszerváltás utáni időket, a véletlenek, a lehetőségek, a technológia és a leleményesség találkozását: gyors, instant és egyszeri, mint maga a polaroid. Ugyanakkor kimerevített, végtelenített pillanat, ahogy Veres fogalmaz: „a polaroid történetében benne van az egész rendszerváltás története”.

Persze itt pusztán a hazai történetről van szó: a polaroid mint technika (gép és film) és a Polaroid mint vállalat kezdeti, magyarországi recepciójáról. A kötetben található képek jelentős része – itt most nagy levegőt veszünk – a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ Magyar Nemzeti Múzeumának Történeti Fényképtárából való. Mialatt a kötet készült, ismét csak elindult egy rendszerváltás (valamiképp itt ér össze a könyv terében az 1989-et követő idő a mával), így komoly esély nyílt arra, hogy a Közgyűjteményi Központ (MNMKK) és vele a nyakatekert intézménynevek és betűkombinációk is eltűnjenek, de azért egy pillanatkép erejéig álljunk meg ennél a szerencsétlen elnevezésnél, amelynek a kötet kolofonja is emléket állít.

A Polaroid: c. kötet, borítóján Tasnádi László 1983-as fényképével (Cím nélkül)
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum

A Történeti Fényképtár két munkatársa, Fisli Éva és Szegedy-Maszák Zsuzsanna által szerkesztett könyv a polaroid magyarországi kreatív felhasználásról szól, arról a hőskorról, amikor az addig COCOM-listás kamerák és nyersanyagok egyszer csak megjelentek Magyarországon. A kutatás, illetve a könyv-projekt egy meg nem valósult kiállítás nyomán kezdődött el. A tárlat 2023-ban, az André Kertész-emlékév részeként jött volna létre, és a világhírű fotográfus időskori polaroidjaiból válogatott volna – a kutatóknak azonban ez adta az ötletet, hogy Kertész képeinek kontextusában beszélni kellene a technika magyarországi használatáról. A könyv, amelyben fotósok, művészek, kreatív szakemberek szólalnak meg, végső soron erről ad képet, de természetesen nagyon erőteljesen beszél az akkori időkről is.

Tiltások és listák ide vagy oda, Polaroid kamerák már a '80-as években felbukkantak a kereskedelem szürkezónáiban – akad a könyvben, aki úgy emlékszik, hogy a „közületi Ofotértban” is –, jómódú nyugati rokonok is behozták az országba, a technika azonban csak az államszocializmus végével vált hozzáférhetővé. Hirtelen megnyíltak a sorompók, sok minden lett elérhető, megvalósítható – kis túlzással, egyszerre jön be az instant fénykép és a személyi számítógép –, és mindaz, ami a világ fotóművészetében már a hatvanas évek óta zajlik, mintha néhány évbe sűrítve lepörögne itthon is. Amit Andy Warhol már 1958-tól használhatott, azt a hazai alkotók jobbára csak a '80-as évek végétől vehették a kezükbe – fel is szabadul bennük a kísérletező kedv.

Eperjesi Ágnes: Gyümölcsöző zöldségek, 1998
Fotó: Bryan Whitney


A polaroid filmet Edwin H. Land fizikus találta fel, és ő alapította 1937-ben a Polaroid céget is. A fény és az anyag kölcsönhatásából indult ki, azzal az elgondolással, hogy lehetséges olyan filmet készíteni, amely sötétkamra használata nélkül, azonnal előhívható – ebből lett ez az instant fotótechnika. Szendvicsszerű, három rétegű nyersanyagról van szó: a felső egy átlátszó védőlap, a középső a film emulziója, az alsó pedig az előhívóanyag, lényegében vegyszerzacskó, amely reagens anyagokat (hívó- és festékmolekulákat) tartalmaz. A polaroid gép hengerei préselik szét ezt a tasakot, a szétterülő lúgos vegyszer megállítja a további fényérzékenységet, és aktiválja a festékeket. Az előhívás mintegy 60 másodpercig tart, a kép ténylegesen a szemünk előtt jön létre.

Stalter György: Csónak (1988)
Fotó: A művész jóvoltából

A polaroidot az államszocializmusban leginkább mint „technikai érdekességet" tárgyalták szaklapok. Később divatfotósok használták fázisfotók, tesztképek készítéséhez, megjelent a bűnügyi fotográfiában, a közlekedésrendészetben, de '89 után alkotók, művészek is kezükbe vehették. Még mindig kiváltságos kevesek, de már némileg szélesebb körben, és egészen más ambíciókkal.

Noha a polaroidot a bevezető tanulmány szerint hívták rögtönfotónak, sőt tüsténtfotónak is, az alkotók az azonnaliságon kívül egyéb potenciált is láttak benne, újfajta képalkotási módok, látványteremtés és képi narratívák esélyét. A cég hazai képviselete pedig bennük – és nemcsak a női fodrászatokban vagy az Eötvös Cirkusz Karcsika nevű majmával készült instant gyerekportrékban – látott lehetőséget. Az említett Veres Gábor például nagy mennyiségű nyersanyagot adott a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) frissen alakult Intermédia Tanszékének. A könyvben erre visszaemlékező Sugár János azt mondja, hogy a tanszéken „hegyekben állt a polaroid”, például felvételi feladatokhoz is használták, alkotóként pedig neki az „itt és most érzete” jött át a technikából először.

Barkácskorszak, mondanánk, hiszen az alkotók számára a technika ugyanúgy újdonság, mint a radikálisan átalakuló társadalom feltételrendszere. A kötetben többek között az az izgalmas, hogy az interjúkon és a személyes praxisok leírásán ez a kettő egyszerre süt át.

Reklámhoz készült polaroid próbafelvétel – Szatmári Gergely, 1990-es évek
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum

Kísérleteznek a nyersanyaggal, roncsolják, szétszedik, tanulmányozzák, miközben az instant kép dokumentum-jellege, valóban megismételhetetlen volta, a sztenderd, négyzetes formátum, az utólagos manipuláció lehetetlensége tulajdonképpen mindegyiküket izgatja. Van, aki fénykísérleteket folytat vele (Kecskés Péter), van, aki a mozaiktechnikát ülteti át polaroidra, egyfajta mátrixot hoz létre, miközben a nyersanyagot fotogramként, a kamerát hordozóként fogja fel (Várnagy Tibor, Eperjesi Ágnes), van, aki ráír, ráfest, felülír (Šwierkiewicz Róbert), van, aki a fekete-fehér képeinek szemléletét viszi tovább polaroiddal (az író Nádas Péter), van, akit a popos érzet és képi textúra ragad meg (Stalter György), van, akit a szerialitás, a fázisszerűség és a sajátos színvilág izgat (Palotai Gábor), van, akit a nyersanyag kémiája foglalkoztat (Erdei Gábor), és van, aki elképesztő kreativitással használja a korszak szereplőiről készített portréihoz (Rodolf Hervé). Ezen a ponton a könyv egy hiányosságáról is beszélni kell: nagyon hasznos lenne rövid biókat is kapni a nevek mellé, az olvasótól nem elvárható, hogy mindenkit azonosítani tudjon, még akkor sem, ha a beszélgetésekből sok életrajzi részlet kiderül.

Rodolf Hervé: Ascher Tamás, 1990
Fotó: Fonds photographique LUCIEN HERVÉ & RODOLF HERVÉ

Az interjúk a konkrét praxisokon túl is sok mindent megmutatnak a korszakból. A beszélgetések mögött kirajzolódnak az akkori színtér körvonalai: milyen műhelyek, szervezetek, egyesületek működtek a rendszerváltás utáni időkben, ahol fotós alkotók találkozhattak, eljárásokat és eszközöket ismerhettek meg, és ahol nemzetközi kapcsolatok épülhettek. A törvényi változások, a civil szervezetek szabad alapítása is segített abban, hogy 1989-et követően termékeny közeg jöjjön létre az alkotók körül. Történik itt hivatkozás a Fiatal Képzőművészet Stúdiója Egyesületre (FKSE), a Fiatal Fotóművészek Stúdiójára (FFS), a Liget Galériára, de olyan szerveződésekre is, mint az Egyesült Képek Egyesülete (EKE). Némelyik ma is létezik, és a szerepük hasonló volna, a szakmai párbeszéd, fejlődés, innováció és persze képviselet terei – csak éppen a pezsgő színtér fagyott meg hosszú időre.

Palotai Gábor: AM MU NA HI, 2002
Fotó: A művész jóvoltából

Az pedig szinte szíven üt, hogy milyen elevenséggel és intenzitással indulnak meg a nemzetközi együttműködések, kapcsolatok ebben a korszakban – és a kötetből is látszik, hogy ebben többek között a Soros Center for Contemporary Art-nak is hatalmas szerepe volt.

Várnagy Tibor – képzőművész, kurátor, művészetszervező, hosszú ideig a Liget Galéria nevű nonprofit hely vezetője – például elmeséli, hogy Polaroid kamerát 1989-ben, illetve -90-ben kezdett használni, amikor egy-egy hónapra Amerikába utazott, mint ahogy a felélénkülő csereutak során onnan is érkeztek ide alkotók, művészetszervezők. Egyszerűen arról van szó, hogy a művészek utaztak és bekerültek a nemzetközi vérkeringésbe: látható lett számukra sok minden, ami akkor a világban történt, mert egyrészt a Kelet-Európa iránt megnyilvánuló érdeklődés miatt meghívásokat kaptak, másrészt létrejött az az intézményes, szervezeti keret, amelyben realizálódtak ezek a meghívások.

Perneczky Gézáról és Beke Lászlóról készült polaroid felvétel befőttesüvegben, Palotai Gábor és Peternák Miklós Hellász című kiállításának megnyitóján. Liget Galéria, 1986. december 29.
Fotó: Pácser Attila
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum

A kötetben szereplő tanulmányokat Fisli Éva és Szegedy-Maszák Zsuzsanna jegyzik, és a hetvenes évektől máig tartó íven helyezik kontextusba az interjúkat. A könyv alaphangja korántsem nosztalgikus. Sokkal inkább személyes, miközben a megszólalók arról beszélhetnek, ami a legjobban érdekli őket, a képkészítésről. A polaroidnak ma ismét vannak elszánt rajongói, de a digitális technika és a mobiltelefonok elterjedésével, a képkészítéshez való viszonyunk radikális megváltozásával, a képi túltermeléssel mintha archaikusnak tűnne a használata. Pedig ugyanolyan friss, izgalmas és érzéki, mint egy vinyl lemez.

Polaroid:. Szerkesztette: Fisli Éva - Szegedy-Maszák Zsuzsanna. Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ, 2026.