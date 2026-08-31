Szigorúbban fogja ellenőrizni az EU a ChatGPT, a Reddit és a Roblox működését

Keresőmotornak nyilvánították a ChatGPT-t az Európai Unióban, a Redditet és a Robloxot pedig a legnagyobb online platformok közé sorolták, ami azt jelenti, hogy mindhárom felületnek a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) legszigorúbb biztonsági előírásainak kell megfelelniük. Henna Virkkunen, az EU technikai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős alelnöke a döntést azzal indokolta, hogy mindhárom felület jelentős hatással van az uniós polgárokra, illetve a társadalomra.

A DSA szerint azok az online szolgáltatások, amelyeket havonta 45 milliónyinál többen használnak, különösen nagy online platformoknak vagy keresőmotoroknak számítanak. Az OpenAI szerint a ChatGPT keresőfunkcióját havonta 159 millióan használják, míg a Reddit 57,2 millió, a Roblox pedig 48 millió felhasználóról számolt be.

Négy hónap haladék

Az új besorolás értelmében a szolgáltatóknak négy hónapjuk van arra, hogy megfeleljenek a szigorúbb szabályozásnak, amelynek értelmében évente végre kell hajtaniuk egy átfogó kockázatelemzést, amely kitér a felhasználók mentális és fizikai jólétére, az alapvető jogaikra, a közbiztonságra és az illegális tartalmak elleni küzdelemre is.

A DSA rendelkezik arról is, hogy a legnagyobb szolgáltatóknak nyitottnak kell lenniük a független vizsgálatokra és meg kell osztaniuk az adataikat a kutatókkal és a döntéshozókkal. A Reddittel, a Roblox-szal és a ChatGPT-vel együtt összesen 28 oldal tartozik ebbe a kategóriába.

Amennyiben a cégek nem tesznek eleget az előírásoknak, a globális árbevételük 6 százalékáig terjedő bírságot kaphatnak.