A háborúzást az állatoktól örököltük, de a békéről is van mit tanulnunk tőlük

A háborúzás evolúciós hátterének feltárása nemcsak az emberi történelem megértéséhez, hanem saját természetünk elmélyültebb megismeréséhez is hozzájárulhat. A háborúzás nem eredendően emberi találmány, hanem olyan viselkedésminták továbbélése, amelyek az evolúció során különböző fajoknál más-más formában jelentek meg. Ha megértjük, hogyan függ össze a konfliktusok természete a csoportok méretével, a társadalmi szerepek megoszlásával vagy éppen a matriarchális/patriarchális szerveződéssel, akkor saját történelmünk mélyebb rétegei is érthetőbbé válnak. Az állatvilág példái segítenek felismerni, hogy a háború csoportstruktúrák, erőforrásviszonyok és szerepmegosztások összjátéka. Az állati viselkedés az egyik legfontosabb evolúciós tényező. Megértése az ökoetológia feladata. Az emberi konfliktusok sem pusztán biológiai szükségszerűségek, hanem olyan mintázatok, amelyeket – ha megértjük őket – képesek lehetünk átalakítani.

A háborúzás, mint az emberé is, csoportos agresszió, azonos fajok belharcai. Tehát alapvetően nem zsákmányszerzés, hanem a terület, erőforrások, státus és szaporodási lehetőség körül szerveződik. A természet nagy részében ezek korlátozottak, ezért a versengés elkerülhetetlen. Ahol a verseny csoportok között zajlik, ott megjelenhet a háborúzás primitív formája, ami szervezett, ismétlődő, koalíciós agresszió. Hangsúlyozni kell ismét, hogy azonos fajhoz tartozó, elkülönülő csoportokról van szó. Az élővilág egyedi agresszióját magyar szerzők is feldolgozták, de a háborúzást alig érintették.

A mi és ők megkülönböztetése az állatvilágban

A társas állatoknál ez a megkülönböztetés a csoportos konfliktusok kiinduló pontja, mintegy első kiváltója. Olyan alapvető kognitív és viselkedési mechanizmus ez, amely a csoportkohézió fenntartását és a külső fenyegetésekre adott kollektív válaszok megtalálását szolgálja. A csimpánzoknál jól dokumentált, hogy az egyedek élesen elkülönítik saját közösségük tagjait a szomszédos csoportokétól, és a határzónákban a külső hímeket automatikusan ellenségként kezelik, ami koalíciós agresszióhoz vezet. A farkasfalkák szagjelöléssel és üvöltéssel tartják fenn a csoporthatárokat, és a betolakodókat nem egyénként, hanem idegen falkatagnak tekintik. A páviánok és makákók nőstényklánjai stabil, rokonsági alapú „mi-csoportot” alkotnak, amelyet kollektív védelem jellemez őkkel, azaz hímekkel vagy más csapatokkal szemben. A társas rovaroknál a „mi versus ők” még radikálisabb formában jelenik meg: a hangyák és méhek biokémiai jelzés alapján különböztetik meg a kolónia tagjait az idegenektől, és a külső egyedeket automatikusan támadják, ami a szuperorganizmus szintű háborúzás alapja. Ezek a példák azt mutatják, hogy a csoporthatárok kognitív reprezentációja és az „idegen” kategóriájának fenyegetésként való értelmezése nem kulturális konstrukció, hanem olyan evolúciós adaptáció, amely a társas életmód, a területvédelem és a koalíciós együttműködés következményeként alakult ki. A „mi vs. ők” tehát nem az emberi törzsiség (tribalizmus) sajátossága, hanem egy széles körben elterjedt, több fajnál is megfigyelhető csoport(lélektani) alapminta, amely a háborúzás előfeltételeit már jóval az emberi társadalmak kialakulása előtt megteremtette.

Proto-háború

Ez a jelenség már jóval az idegrendszerrel rendelkező állatok megjelenése előtt kialakult, és a mikrobák, egysejtűek, valamint a növények világában is felismerhetők azok az alapvető mintázatok, amelyek később a magasabb rendű élőlényeknél a háborúzás komplexebb formáivá fejlődtek. Az antibiotikum-termelés a baktériumok között, célzott mérgező hatásuk vagy a biofilmek egymás elleni támadása olyan kémiai fegyverkezési versenyt jelent, amely funkcionálisan megfelel a területért és erőforrásokért folytatott konfliktusnak. A korallok csápokkal végrehajtott területfoglaló támadásai, illetve az amőbák kasztszerűen specializálódó „katonasejtjei” szintén a kollektív védekezés és támadás korai formáit képviselik. A növények más fajokat befolyásoló (allelopatikus) vegyületei, gyökérháborúi és a rovarokkal vagy gombákkal kialakított defenzív szövetségei pedig azt mutatják, hogy a kompetíció kémiai és ökológiai eszköztára már a mozgásra képtelen szervezeteknél is képes volt olyan adaptív stratégiákat létrehozni, amelyek a háborúzás alapmotívumait – a támadó ellenség gyengítését, a saját terület védelmét és a szövetségesek mozgósítását – előlegezik meg. Ezek a jelenségek arra utalnak, hogy a háborúzás nem a kognitív komplexitás terméke, hanem az élet alapvető versengési logikájának egyik legkorábbi és legtartósabb megnyilvánulása.

Az állatvilágban a háborúzás emberi fogalma inkább egyszerűbb formákat ölt. Két egyed párviadalt folytat, kisebb csoportok pedig tömegverekedésben csapnak össze. A társas rovarok viszont – különösen a hangyák – valóban a háborúzás legősibb és leglátványosabb példáit mutatják. A hadsereg-hangyák több százezer egyedből álló rajokban vonulnak, és más hangyafajok fészkeit támadják meg, lárvákat és bábokat zsákmányolnak. A leghalálosabb csaták a vörös tűzhangya kolóniái között dúló háborúk, ahol a vesztes fél teljesen megsemmisülhet. A legravaszabb stratéga az amazóniai rabszolgatartó hangya, amely rajtaütésszerű támadásokkal rabol el dolgozókat más fajokból, és saját kolóniájában rabszolgaként dolgoztatja őket. A hangyák háborúi is jól mutatják, hogy a csoportszintű agresszió nem igényel különösebb intelligenciát: elég a genetikai programozottság és a kolónia mint szuperorganizmus működése.

A madaraknál ritkább a csoportos agresszió, de több faj is mutat háborúszerű viselkedést. A hím vörösbegyek területükért akár halálos küzdelmet is folytatnak, különösen tél végén. A varjak és szarkák képesek koalíciókat alkotni egy-egy betolakodó ellen, és csoportosan támadni ragadozókat vagy rivális csapatokat. A lundakolóniák között rendszeresen zajlanak tömegverekedések, ahol több tucat madár csap össze. Ezek a viselkedések azt mutatják, hogy a terület és a költőhely védelme erős szelekciós nyomást jelent.

Az emlősök között jelenik meg leginkább a háborúzásnak az emberéhez hasonló formája: a csoportos, szervezett támadás. Erre a legismertebb példát a csimpánzok nyújtják: rendszeresen tartanak határjárőrözést, és ha egy elszigetelt hímre bukkannak a szomszédos csoportból, együttesen megölik. Ezek a támadások területnyerést és nőstények megszerzését szolgálják. A viselkedés rendszeres, proto-háborúnak is nevezik.

A hím palackorrú delfinek szövetségeket alakítanak, és más csoportok nőstényeit próbálják elrabolni. A koalíciók akár háromszintűek is lehetnek – ez a komplexitás az emberi szövetségi rendszerekre emlékeztet. A farkasfalkák gyakran vívnak területi harcokat más falkákkal. A csaták ritkán végződnek halállal, de a vesztes fél elhagyja a területet, ami evolúciós értelemben vereség. A hím oroszlánok koalíciói rendszeresen megdöntik a rivális hímek uralmát, és átveszik a nőstény csoportot. A kölykök megölése a háborús logika része: így a nőstények gyorsabban lesznek számukra fogamzóképesek.

Az emberi háborúzás különlegessége az agresszió mértéke, szervezettsége és technológiai támogatottsága. Evolúciós gyökerei azonban világosak: koalícióképzés (mint a csimpánzoknál), területvédelem (mint a farkasoknál), erőforrások megszerzése (mint a hangyáknál), csoportlojalitás és identitás (mint sok társas emlősnél). A kulturális fejlődés – vallások, ideológiák, államok, hadseregek – ezeket a biológiai alapokat felerősítette és intézményesítette.

Miért maradt fenn a háborúzás? Az evolúció a túlélés és szaporodás logikája szerint működik. Háborúzás akkor lehet, ha 1) növeli a csoport túlélési esélyét, 2) hozzáférést biztosít erőforrásokhoz, 3) megerősíti a csoportkohéziót, és 4) jutalmazza a győzteseket (több utód, nagyobb terület). Az emberi társadalmakban ezek a mechanizmusok kulturális formát öltöttek, de az alapjuk változatlan. Tehát a háborúzás evolúciós háttere azt mutatja, hogy a konfliktus ősi stratégia, amely sok faj túlélését szolgálta. Az ember különlegessége abban áll, hogy ezt a stratégiát kulturális, technológiai és ideológiai eszközökkel felerősítette. Így a háború egyszerre biológiai örökség és kulturális konstrukció – és éppen ezért a béke is csak akkor lehet tartós, ha mindkét szinten kezelik a konfliktus gyökereit.

Matriarchátus

A matriarchátus nem csupán nősténydominancia, hanem egy sajátos társadalomszerveződési logika, amely mélyen befolyásolja a konfliktusok természetét, gyakoriságát és kezelését. Ha azt vizsgáljuk, hogyan hat a matriarchátus a háborúzásra, érdemes az állatvilág stabil mintáiból kiindulni, mert ezek tisztán mutatják az evolúciós mechanizmusokat, amelyeket az emberi társadalmak kulturálisan továbbírtak.

A matriarchátus általában csökkenti a csoporton belüli agressziót. A nőstényközpontú rendszerekben a konfliktusok ritkábban fajulnak el, a nőstények hosszú távú stabilitásban érdekeltek, mert a kölykök túlélése elsődleges. A nőstények közötti szövetségek kooperatívabbak, mint a hímek közötti versengés. A bonobók nősténykoalíciói aktívan fékezik a hímek agresszióját, így a csoporton belüli erőszak minimális. Az elefántok között a matriarchák döntései a biztonságot és a túlélést szolgálják, nem a dominanciaküzdelmet. Tehát a matriarchátus belső békét teremt, csökkenti a háború egyik fő hajtóerejét, a csoporton belüli hierarchikus versengést. A matriarchátus nem szünteti meg a háborút, de átalakítja annak célját. A nőstény-vezette fajok is folytatnak csoportközi agressziót, de más motivációkkal. Az elefántok csoportjai közötti konfliktusok ritkák, és általában kerülik az erőforrások felhasználását. A matriarcha inkább elkerüli a veszélyes találkozásokat. A nőstény ámbráscetek klánjai nem háborúznak egymással, de védelmi koalíciókat alkotnak a ragadozókkal (pl. kardszárnyú delfinekkel) szemben. A bonobók csoportközi agressziója nagyon ritka: a határzónákban inkább szociális keveredés történik, mintsem háború. Tehát a matriarchátusban a háború defenzív, nem expanzív. A cél a védelem, nem a hódítás. A nősténykoalíciók stabilabbak, ezért kevésbé hajlamosak háborús eszkalációra. A hímek közötti szövetségek sok fajnál rövid életűek; versengésen alapulnak, és gyakran árulással vagy rangharccal végződnek. Ezzel szemben a nőstények rokonsági alapon szerveződnek, hosszú távú, stabil koalíciókat alkotnak, és a konfliktuskezelésben kooperatív stratégiákat alkalmaznak. Ezért a matriarchális rendszerekben kevesebb a vezetőváltás miatti háború, ritkább a csoportszakadás, és kisebb az esélye a totális eszkalációnak. A matriarchátus a háborúzás helyett a békefenntartás logikáját erősíti. A nőstények vezette fajokban gyakoriak a béketeremtő rituálék, konfliktuscsillapító viselkedések és közvetítések (l. elefánt matriarcha, bonobó nőstény). Ezek a mechanizmusok az emberi diplomácia előképei is. A matriarchátus tehát nem a háború hiánya, hanem a konfliktusok másfajta kezelése: tárgyalás, elkerülés, kompromisszum és kollektív döntéshozatal.

A matriarchátus sem szünteti meg a háborút, de radikálisan átalakítja: a hódító, expanzív, státusvezérelt háború helyett a védelem, stabilitás és a közösség túlélése kerül előtérbe.

Csoportméret és kasztok

A háborúzás evolúciós hátterét nehéz megérteni anélkül, hogy különválasztanánk a csoportok méretét és az egyes kasztok szerepét. Ezek valóban fontos tényezők, és az állatvilágban nagyon tisztán látszik, hogy a háború radikálisan más, ha kicsi, rokoni alapú csoportokról beszélünk, vagy nagy, több száz, több ezer egyedből álló társadalmakról, illetve ha a fajon belül specializált szerepek (kasztok, alfajok, életkori osztályok) léteznek.

Kis csoportokat (10–50 egyed) alkotnak a csimpánzok, farkasok, oroszlánok és delfinek. Jellemzően mindenki ismer mindenkit, a konfliktusok személyesek. A háború ritkán totális, inkább rajtaütés jellegű. A cél a területnyerés, a nőstények megszerzése és a rangharc. Háborús formák a koalíciós agresszió, kis létszámú portyák és határjárőrözés, például csimpánzok 3–6 fős „gyilkos csapatai”.

Közepes csoportokban (50–200 egyed) élnek a makákók, páviánok és hiénák. Jellemzőik a stabil klánok, a nőstény- vagy hímközpontú rokonsági hálók. A háború már csoport–csoport szinten zajlik; a konfliktusok gyakran rituálisak, nem feltétlenül halálosak. Háborús formák a tömegütközetek és a határvonalakért folytatott csaták, például páviánok nagy, zajos, de ritkán halálos összecsapásai.

Nagy csoportokat (több száz–több ezer egyed) alkotnak a hangyák, termeszek és méhek. Jellemzően nincs egyedi felismerés; a kolónia „szuperorganizmus”, a háború totális (győzelem vagy megsemmisülés), a harcok pedig hatalmas méretűek. Háborús formáik a kolónia-háborúk, a rabszolgarabló portyák és inváziók; ide tartoznak a tűzhangyák több tízezer fős csatái.

A háborúzás formáját alapvetően meghatározza, hogy a fajon belül léteznek-e specializált harcosok, vagy minden egyed „általános”. Leginkább a társas rovarok rendelkeznek specializált harcosokkal. Hangyakatonák (nagy fejek, erős rágók, páncélos test); dolgozók (logisztika, utánpótlás); és királynő (stratégiai erőforrás, nem vesz részt a harcban). A háború professzionalizálódik, gyakori és totális. Ha nincs specializált harcos, minden egyed potenciális katona. Ezért a háború költséges; a csoport óvatosabb; a konfliktusok gyakran kerülő stratégiákkal oldódnak meg. Ide tartoznak a csimpánzok, a farkasok, a delfinek és az elefántok. Az elefánt matriarcha például inkább elkerüli a veszélyes találkozást, mert minden egyed értékes.

Az életkori vagy nemi specializáció átmeneti forma, ahol nem kasztok vannak, hanem életkor vagy nem szerint eltérő szerepek. Csimpánzoknál a fiatal hímek portyázók, az idősebb hímek stratégiai döntéshozók; a nőstények ritkán vesznek részt a harcban. Farkasoknál az alfa pár a döntéshozó; a fiatal felnőttek vadásznak és harcolnak, a kölykök pedig védendő erőforrást jelentenek. Bonobóknál nősténykoalíciók fékezik a hímek agresszióját, a háborúzás gyakorlatilag eltűnik.

A matriarchátus hatása a csoportméret és a szerepmegosztás alapján érthető meg. A matriarchátusban élő kis csoportokat békés, elkerülő stratégia jellemzi. Például bonobóknál és elefántoknál kevés a harcos, minden egyed értékes. Nőstények stabil koalíciói gátolják az eszkalációt. A cél a túlélés, nem a hódítás. A nagy csoport matriarchátusban ritka (mert a nagy csoportoknál a hímdominancia gyakoribb). A társas rovaroknál királynő van, de nem matriarchális értelemben, mert nincs társadalmi döntéshozó szerepe. A kis csoport hímdominanciával gyakori háborút jelent, például csimpánzoknál és oroszlánoknál; a nagy csoport és a specializált harcosok totális háborút eredményeznek, például hangyáknál és termeszeknél.

Összegzésképpen: azért fontos a csoportméret és a szerepmegosztás, mert a háborúzás egy ökoszociális rendszer eredménye. Formáját nem annyira a faj természete, mint inkább a csoportszerkezetek határozzák meg.

Egyéni áldozatvállalás

Az egyéni áldozatvállalás a háborúzás rejtélyes evolúciós kérdése. Miért kockáztatná vagy áldozná fel egy egyed saját életét egy csoportért, ha az evolúció alapelve az egyéni túlélés és szaporodás?

A koalíciós agresszió és a háborúzás csak olyan társas rendszerekben alakulhat ki, ahol az egyedek számára evolúciósan megtérül a csoportért vállalt kockázat, vagyis ahol az egyéni áldozatvállalás közvetett vagy közvetlen szelekciós előnyökkel jár. A csimpánzok határjárőrözése során a hímek gyakran vállalnak életveszélyt a csoport területének védelmében, ám ezt a viselkedést a rokonsági kapcsolatok, a jövőbeli szaporodási lehetőségek és a csoporton belüli státus növekedése kompenzálja. A farkasoknál és hiénáknál a kollektív vadászat és területvédelem során a fiatalabb egyedek nagyobb kockázatot vállalnak, ami a falkán belüli pozíciójuk megerősítését és a jövőbeli reproduktív hozzáférést szolgálja. A társas rovaroknál az egyéni áldozatvállalás extrém formát ölt: a hangyák és méhek katonái genetikailag programozottan vállalják a biztos halált a kolónia védelmében, mivel saját reprodukciójuk nincs, fitneszük kizárólag a királynő és a kolónia sikerén keresztül érvényesül.

Az emberi társadalmakban az áldozatvállalás motivációi kulturálisan rétegzettek – ideológiai, vallási, nemzeti és csoportidentitásbeli tényezők erősítik fel azokat az evolúciós mechanizmusokat, amelyek a rokonsági szelekcióból, a kölcsönös altruizmusból és a státus növekedéséből erednek. Mindez arra utal, hogy az egyéni áldozatvállalás nem a háború irracionális mellékterméke, hanem annak evolúciós előfeltétele, amely lehetővé teszi a csoportszintű agresszió fennmaradását és intézményesülését. Mindazonáltal az esetleg vonakodó áldozatvállalást kiegészíti a háború előtti ráhangolódás.

Ráhangolódás

A háború előtti fiziológiai-pszichológiai ráhangolódás meglepően ősi jelenség: szinte minden társas állatfajnál megfigyelhető, csak más formában. Az embernél ez kulturálisan és technológiailag felerősödött, de az alapmechanizmusok ugyanazok: hormonális felpörgés, rituálék, csoportkohézió, fájdalomküszöb-emelés, félelemcsökkentés.

Az állatvilágban a hormonális felpörgés (adrenalin, tesztoszteron és kortizol) a legősibb ajzószer. Konfliktus előtt a csimpánzok tesztoszteronszintje már a határjárőrözés alatt megemelkedik – ettől bátrabbak, agresszívebbek és kockázatvállalóbbak lesznek. A hím páviánok kortizol szintje megnő, ami fokozza az éberséget és reakciókészséget. A farkasok vadászat és területi harc előtt kollektív üvöltéssel hormonális szinkronizációt érnek el. A hím oroszlánok felspannolt állapotba kerülnek, amikor a riválisok üvöltését hallják. Ezek a biológiai doppingok teljesen automatikusak.

Rituális felpörgetés (kollektív zaj, testtartás, mozgás). Sok faj használ pszichés ráhangoló rituálékat. A csimpánzok háború előtt üvöltenek, ágakat csapkodnak és dobognak. A hím delfinek koalíciói összehangolt gyors úszással „pumpálják fel” magukat, az elefántok pedig fenyegető testtartásokkal, trombitálással és csoportos mozgással teszik ugyanezt. A hangyák feromonokkal aktiválják egymást, hogy a katonák agresszívabbá váljanak. Ez funkcionálisan megfelel az emberi dobpergésnek, harci táncnak és indulónak.

Néhány állatfaj természetes ajzószereket, külső anyagokat is használ. A delfinek bizonyos halak mérgét szippantják fel, ami enyhe bódultságot eredményez. Egyes madárfajok alkoholosan erjedt gyümölcsöket fogyasztanak, ami az agressziót fokozhatja. A hangyák saját feromonjai valódi kémiai ajzószerek, amelyek harci üzemmódba kapcsolják a kolóniát. A társas rovaroknál ez a legszélsőségesebb: a harci feromon hatása, mintha kollektív adrenalin-injekció lenne.

A háború előtti rituálék célja a csoportkohézió erősítése. A félelemet csökkenti, a csoportidentitást erősíti és szinkronizált agressziót hoz létre. A farkasok közös üvöltése kollektív felspannolás. A bonobók konfliktus előtti szexuális és kapcsolatteremtő (affiliatív) viselkedése viszont stresszcsökkentő és fokozza a csoport kohézióját.

Az ember ugyanezeket az evolúciós mechanizmusokat használja, csak kulturális, technológiai és pszichológiai eszközökkel felturbózva. A hormonális felpörgés ugyanúgy működik, mint az állatoknál (adrenalin, tesztoszteron, noradrenalin és kortizol). A harc előtti félelem és izgalom biológiai alapja univerzális. Rituális felkészülés minden kultúrában létezik: harci tánc (maori haka), dobpergés, zászlólengetés, indulók, csoportos kiáltások, arc- és testfestés. Ezek ugyanazt a funkciót töltik be, mint a csimpánzok ágcsapkodása vagy a farkasok üvöltése: kollektív agresszióra hangolnak.

Az ajzószerek ugyanakkor az emberi háborúzásban messze túllépnek az állati mintán. A vikingek például gombaalapú pszichoaktív szerekkel kerültek kontrollálatlan dührohamba, berserker-állapotba. Az ókori görögök és rómaiak bor és gyógynövények keverékét fogyasztották, a sztyeppei lovasnépek alkoholt, kendert és ópiumot, az afrikai harcos törzsek pedig kábító növényeket és koffeinben gazdag főzeteket. A második világháborúban amfetamint használtak, a modern hadseregek pedig koffeint és stimulánsokat. Mindezek funkciója a félelem csökkentése, a fájdalomküszöb emelése, az éberség fokozása, az agresszió növelése és fáradtság elnyomása. Ez az állati hormonális felpörgés kulturális és kémiai felerősítése. A csoportkohézió és -identitás az embernél extrém módon intézményesült: egyenruhák, zászlók, eskük, közös éneklés és bajtársi rituálék formájában. Ezek megfelelnek a csimpánzok „koalíciós táncának”, csak sokkal fejlettebb változatban.

Evolúciósan összegezve, állatoknál és embereknél ugyanaz a három lépcső érvényesül: a biológiai felpörgés (hormonok), a rituális ráhangolódás (mozgás, hang, testtartás) és a csoportkohézió erősítése (szinkronizáció, identitás). Az ember egy negyedik lépcsőt is hozzáadott ehhez: a kulturális és kémiai ajzószereket (pszichoaktív anyagok, technológiai eszközök). Ezért az emberi háborúzás sokkal intenzívebb és pusztítóbb, de az alapmechanizmusok mélyen állati eredetűek.

Proto-diplomácia

Az ember a gondolkozás és kommunikáció birtokában képes lehetne diplomácia útján megelőzni a háborúzást. A diplomáciának az állatvilágban is léteznek előképei, bár nem olyan tudatosak és intézményes jellegűek, mint az emberé. Az állati diplomácia olyan viselkedéseket jelent, amelyek csökkentik a konfliktus költségeit, koordinálják a csoportok közötti viszonyokat, vagy közvetítést tesznek lehetővé. A természetben ezek meglepően kifinomultak.

A diplomácia legősibb formái a konfliktuskerülő jelzések. Sok faj használ ritualizált fenyegetést, hogy elkerülje a valódi harcot. A gorillák mellkasdöngetéssel, testtartással és távolságtartó üvöltéssel igyekeznek elkerülni az összecsapást. A szarvasok párharc előtt hosszan méregetik egymást, agancsukat összeakasztják, de ez ritkán vezet sérüléshez. A farkasok testbeszéde, alárendeltségi pózai pedig megelőzik a csoporton belüli vérontást. Ez a diplomácia lényege: kommunikációval helyettesíteni a fizikai erőszakot.

Néhány faj képes tartós, stratégiai szövetségeket kötni, amelyek nagyon hasonlítanak az emberi diplomácia alapmechanizmusaira. A hím palackorrú delfinek két- és háromszintű koalíciókat alakítanak. Az első szinten 2–3 hím együttműködik egy nőstény megszerzéséért; a második szinten több ilyen kis koalíció szövetséget köt; a harmadik szinten nagyobb csoportok közötti paktumok jönnek létre. Ez már valódi stratégiai diplomácia: tárgyalás, együttműködés, kölcsönös előnyök.

A hím csimpánzok gyakran kötnek alkukat. Támogatják egymást a rangsorharcokban; közösen járőröznek és szövetségi rendszert alkotnak a rivális csoportok ellen. A csimpánzoknál megfigyeltek kibékítési rituálékat is, amelyek a diplomáciai rendezés állati megfelelői. Néhány társas fajnak vannak olyan egyedei, amelyek közvetítőként lépnek fel. A bonobók a konfliktusokat szexuális és affiliatív viselkedéssel oldják fel. A nőstények gyakran összefognak, hogy csillapítsák a hímek agresszióját – ez egyfajta kollektív békefenntartás.

Az idősebb nőstény elefántok gyakran szétválasztják a vitázó fiatalokat, és visszaállítják a csoport harmóniáját. Ez a szerep nagyon hasonlít az emberi béketeremtő funkcióra. Bizonyos fajok képesek stabil határokat kialakítani és fenntartani anélkül, hogy folyamatosan harcolnának. A farkasfalkák szagjelöléssel és üvöltéssel jelzik határaikat. A határvonalak stabilak, és a falkák ritkán lépik át őket – ez kvázi határdiplomácia. A társas rovaroknál is léteznek primitív diplomáciai formák. Két hangyakolónia találkozásakor gyakran „tesztpárbajok” zajlanak: antennázás, méretfelmérés és kémiai jelzések cseréje. Ha az erőviszonyok egyenlőtlenek, a gyengébb fél visszavonul – harc nélkül. Ez a diplomáciai erődemonstráció rovarváltozata.

Összegezve: a diplomácia sem emberi találmány, hanem evolúciós stratégia továbbfejlesztése. Elődjei az állatvilágban a konfliktuskerülő jelzések, szövetségek és koalíciók, közvetítés és békéltetés, határmegegyezések és ritualizált erődemonstrációk. Ezek mind ugyanazt a célt szolgálják, mint az emberi diplomácia: minimalizálni a konfliktus költségeit, és maximalizálni a túlélési esélyeket.

Az eddigi példákból kitűnhetett, hogy a legtöbb koalíciós agresszió közel van a zéró egyenleghez (win-lose), de jó néhány faj képes kompromisszumra, stabil határmegállapodásra vagy kölcsönösen előnyös (win-win) eredményű konfliktuskerülésre is, ha az erőforrások oszthatatlanok, és a várható haszon nagy. A háborúzás nem kizárólag az emberi civilizáció terméke: gyökerei mélyen az evolúció múltjába nyúlnak vissza. Bár a modern háborúk technológiája és mérete egyedülálló, a konfliktus, a területvédelem, a csoportos agresszió és a koalícióképzés számos állatfajnál is megfigyelhető. Ezek a viselkedések olyan adaptív stratégiák, amelyek az egyedek és csoportok túlélését szolgálták évmilliókon át.

A háború mint evolúciós stratégia

A háború evolúciós értelemben olyan stratégiai lehetőség, amely bizonyos ökológiai és társas körülmények között szelekciós előnyt biztosíthat. A társas fajoknál – különösen ott, ahol stabil csoportok, területhez kötött életmód és koalícióképesség alakult ki – a csoportok közötti agresszió a versengés egyik lehetséges kimenetele. A háború akkor előnyös, adaptív, ha a várható nyereség (például terület, erőforrás, nőstényekhez való hozzáférés vagy a rivális csoport gyengítése) meghaladja a kockázatot és a költségeket. A csimpánzok határjárőrözése, a farkasfalkák területvédelme vagy a hangyák kolóniaháborúi mind azt mutatják, hogy a háború evolúciósan stabil stratégia, amely a csoporton belüli együttműködés és a csoportok közötti versengés kereszteződésében jön létre.

A háború stratégiája több komponensből áll. Először is, a háború kollektív cselekvés, amelyben az egyedek kockázatot vállalnak a csoport érdekében. Ez csak akkor lehetséges, ha az egyéni áldozatvállalás közvetett vagy közvetlen fitneszelőnyökkel jár – például rokonszelekció, státusnövekedés vagy jövőbeli reproduktív esély révén. Másodszor, a háború aszimmetrikus előnyökre épít: sikeres támadások gyakran akkor történnek, amikor a támadó fél számbeli vagy helyzeti fölényben van, és így minimalizálja a veszteségeket. Harmadszor, a háború koordinációt és kommunikációt igényel, ami a társas kogníció fejlődését is elősegíti. A koalíciós agresszió tehát nemcsak következménye, hanem motorja is lehet a társas intelligencia evolúciójának.

Ugyanakkor a háború, mint stratégia, nem univerzális: csak ott jelenik meg, ahol a környezet és a társas szerkezet ezt lehetővé teszi. A matriarchális rendszerekben – például a bonobóknál vagy az elefántoknál – a háború elenyésző, mert a csoport stabilitása és a nőstények reproduktív értéke nagyobb súllyal esik latba, mint a területnyerés rövid távú előnye. Más fajoknál a konfliktuskerülés, a kölcsönös elkerülés vagy a stabil határmegállapodások bizonyulnak előnyösnek. A háború tehát környezetfüggő stratégia, amely elsősorban akkor válik dominánssá, ha a versengés egyenlege közel áll a zéróhoz (win-lose).

Az emberi háborúzás ebbe az evolúciós keretbe illeszkedik, de kulturális innovációk – fegyverek, intézmények és ideológiák – révén radikálisan kitágította a stratégiai lehetőségeket. A biológiai alapok – csoportidentitás, koalícióképesség, áldozatvállalás – továbbra is jelen vannak, de a háború az embernél már társadalmi intézmény is, amely túllép az evolúció által kijelölt korlátokon. A háború tehát, mint evolúciós stratégia, egyszerre magyarázza a jelenség mély gyökereit és világít rá arra is, hogy a háború nem elkerülhetetlen: csak bizonyos feltételek között válik kifizetődővé, és kulturális eszközökkel szabályozható, vagy akár elkerülhető.

A szerző neurobiokémikus, molekuláris farmakológus, az MTA volt Természettudományi Kutatóközpontja kutató professzor emeritusa.

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Wrangham Richard, Peterson Dale: Démoni hímek. Typotex, 2001.

Wrangham, Richard: A jóság paradoxona (The Goodness Paradox). Typotex, 2021.

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