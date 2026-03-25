Az OpenAI egy váratlan húzással megszünteti a Sora videógenerátort

Váratlanul közölte az OpenAI, hogy megszünteti a Sora nevű AI-videógenerátort, mindössze fél évvel azután, hogy külön alkalmazásként is elérhetővé tette. A cég egy rövid üzenetben intett búcsút a szolgáltatásnak, megköszönve a felhasználóknak, hogy tartalmakat készítettek és közösséget építettek a platform köré.

A döntés azért is meglepő, mert a Sora néhány hónapja még hatalmas lendülettel indult: az alkalmazás gyorsan az App Store élére került, és tömegek kezdtek el hiperrealisztikus, gyakran abszurd videókat gyártani vele. Egy, az X-en közölt bejelentés alá kommentelő felhasználó szerint azonban az adatok is alátámasztják, hogy a Sora messze volt a sikertörténettől.

Pályafutása során komoly kritikák is érték a platformot. A felhasználók által generált tartalmak között megjelentek erőszakos, rasszista és háborús dezinformációt szolgáló videók, deepfake-ek és szerzői jogot sértő anyagok is, ami komoly akadályt gördített a platform moderálása elé. Emellett sokak szemét szúrta az is, hogy a túlnyomórészt felesleges, eldobható vagy egyenesen káros videók energiaigénye is elképesztő: egyetlen videó generálása 90 wattórát fogyaszt, ami 30-szor nagyobb egy képgenerálás, és 2000-szer nagyobb egy szöveges chatbotválasz energiagényénél.

A lépés különösen azért keltett meglepetést, mert az OpenAI nemrég még arról kommunikált, hogyan teszi biztonságosabbá a szolgáltatást, például szigorúbb szabályokkal a káros tartalmak ellen. Ráadásul a vállalat nem sokkal korábban együttműködést kötött a Disney-vel is, amely lehetővé tette volna több száz ismert karakter felhasználását az AI-videókban. A stúdió most jelezte: a partnerséget lezárják.

Az OpenAI egyelőre nem közölt részletes indoklást, de azt ígérte, hamarosan tájékoztatást ad arról, mikor áll le végleg a szolgáltatás, és hogyan menthetik le a felhasználók a már elkészült videóikat.

Ezzel persze nem maradnak eszköztelenül a videógenerátor-függők: az Elon Musk-féle xAI Grokja (ami kifejezetten népszerű az AI slop-gyártók körében), a Google Veo vagy a TikTok anyacége által kiadott Seedance 2.0 még mindig elérhető marad, bár a szerzői jogi problémákkal és a káros tartalmak moderálásával ők is küzdenek. Az OpenAI döntése mindenesetre jól mutatja, hogy milyen gyorsan változik a mesterséges intelligencia piaca: ha úgy adódik, simán leállítanak egy milliók által letöltött alkalmazást, amit néhány hónapja még a következő sikerterméknek szántak.

