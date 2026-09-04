Anthony Fauci kínos meghallgatása és tanácsadójának beismerő vallomása után újra fellángoltak a covidjárvány eredete körüli viták

„Jogi képviselőm tanácsára, az Alkotmány ötödik kiegészítése szerinti jogaimra hivatkozva tisztelettel megtagadom a válaszadást”

– ismételte el több mint százszor Anthony Fauci fertőzőbetegség-kutató, korábbi vezető amerikai közegészségügyi tisztségviselő 2026. július 29-én az amerikai szenátus bizottsági meghallgatásán, ahol Rand Paul republikánus szenátor idézésére kellett megjelennie.

Anthony Fauci, az NIAID korábbi vezetője a 2026. július 29-ei meghallgatáson Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Az elmúlt évek egyik legkínosabb kongresszusi meghallgatása újra ráirányította a figyelmet a covidjárvány eredete körüli heves vitákra. A szövevényes történet néhány héttel később pedig azzal folytatódott, hogy Fauci egykori tanácsadója, David Morens bűnösnek vallotta magát a koronavírus-kutatásokra vonatkozó szövetségi iratok közérdekű adatigénylés elől történő elrejtésében.

Paul 2021 óta vizsgálja és támadja Faucit amiatt, hogy az általa vezetett szövetségi intézet Peter Daszak brit zoológus járványmegelőzéssel foglalkozó egykori EcoHealth Alliance szervezetén keresztül a Vuhani Virológiai Intézetben (WIV) zajló denevér-koronavírus kutatásokat támogatott. A 85 éves Fauci harmincnyolc éven át, 1984-től 2022-ig vezette az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézetek (NIH) alá tartozó Országos Allergia- és Fertőző Betegségek Intézetet (NIAID), ami a fertőző betegségek, allergiák és immunrendszeri zavarok kutatását folytatja és támogatja.

Rand Paul republikánus szenátor a 2026. július 29-ei meghallgatáson Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

A befolyásos republikánus szenátornak meggyőződése, hogy a 2020-2023 közötti covidjárványt okozó vírus a Vuhani Virológiai Intézetből szabadult ki. A tudományos bizonyítékok viszont továbbra is a SARS-CoV-2 vírus zoonótikus eredetére mutatnak, vagyis arra, hogy egy természetes körülmények közt kialakult vírus állatokról ugrott át emberekre – aminek a helyszíne több publikált kutatás szerint is a vuhani Huanan piac lehetett.

Vuhani víruskutatásokat pénzelt az USA

Fauci a júliusi meghallgatáson a szenátorok kérdéseire való válaszadást arra hivatkozva tagadta meg, hogy Paul megszállottan követeli a büntetőeljárás megindítását vele szemben, és a bizottság elé történő beidézésének egyetlen célja van: hogy kimondjon valamit, amivel a szenátor igazolhatná azt a nyilvános ígéretét, hogy a kutatót börtönbe záratják. Fauci és Paul viszonya még a covidjárvány idején, egy 2021 májusi kongresszusi meghallgatás folyományaként mérgesedett el végérvényesen, ahol Fauci vallomásában azt mondta, hogy

„az NIH soha nem és most sem pénzel gain-of-function [funkciónövelési] kutatásokat a Vuhani Virológiai Intézetben”

és ezt többször megismételte. Két hónappal később jött a Paul és Fauci között heves szóváltást eredményező 2021. júliusi meghallgatás, ahol a szenátor azzal vádolta meg az NIAID vezetőjét, hogy hazudott, amikor tagadta, hogy a Vuhani Virológiai Intézetben gain-of-function kutatásokat finanszíroztak volna. „Ha valaki hazudik itt, szenátor, az ön” – vágott vissza Fauci Paulnak. A kiélezett vita a gain-of-function kutatások definíciója körül forgott: Fauci az egyes amerikai virológiai kutatásokat szövetségi szinten szabályozó P3CO keretrendszer szerinti, szűkebb definícióhoz ragaszkodott, míg Paul egy általános – nem szabályozói – definícióhoz, ami a vírusok emlősök közötti terjedőképességét erősítő virológiai kutatásokat tartja funkciónövelőnek.

Peter Daszak, az EcoHealth Alliance elnöke 2024 májusában egy amerikai képviselőházi meghallgatáson Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Az NIAID által 2014-ben az EcoHealth Alliance-nek megítélt támogatás Daszak vezetése alatt egy széles körű, Kínában folytatott koronavírus-felderítési és -jellemzési programot (Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence) finanszírozott, amihez a Vuhani Virológiai Intézet adta a laboratóriumi hátteret. A szakemberek több mint 16 ezer denevérből vettek mintát koronavírusok után kutatva, megszekvenálták az észlelt koronavírusok genomját, és feltárták evolúciós rokonsági kapcsolataikat. A programnak volt egy olyan kísérleti szakasza is, aminek során a szakemberek a vírusok emberre jelentett kockázatát kívánták felmérni. Ehhez hibrid denevér-koronavírusokat hoztak létre úgy, hogy más vírusok tüskefehérje-génjeit illesztették a WIV–1 vírus genomjába. Ezután megvizsgálták, hogy képesek-e az így létrejött kórokozók emberi sejteket megfertőzni, valamint betegséget okozni emberi ACE2 receptort kifejező egerekben (egyes denevér-koronavírusok ezen a receptoron keresztül fertőzik meg az emberi sejteket).

Az NIH 2010-2021 közötti vezető igazgatóhelyettese, majd 2021-2023 közötti megbízott igazgatója, Lawrence Tabak 2024 májusában egy képviselőházi meghallgatáson azt mondta, hogy annak megítélése, hogy az NIH pénzelt-e ilyen kutatásokat a Vuhani Virológiai Intézetben „azon múlik, hogy miként definiálod a gain-of-function kutatásokat. Ha általánosságban beszélsz a kifejezésről, akkor, igen, támogattunk, de az általános értelemben vett kutatás olyan dolog, amit számos laboratóriumban folytatnak az országban. És ez nem szabályozott, aminek az az oka, hogy senkire nem jelent veszélyt”. Ma már azt is tudjuk Fauci naplójából, amit Paul bizottsága hozott nyilvánosságra július 24-én, hogy a gain-of-function kutatások kifejezést maga a kutató is néha általános értelemben használta. Egy 2020. február 1-jei tudományos tanácskozásról szóló jegyzetében Fauci ezt írta:

„Ron Fouchier azt mondta, hogy biztos benne, hogy ez természetes úton is létrejöhet, és nem kellene az időnket és erőforrásainkat fecsérelni azzal, hogy ezt megvizsgáljuk. Ez várható tőle, mert ő volt a GOF kutatások egyik úttörője Yoshi Kawaokával együtt [Fauci itt Fouchier és Kawaoka 2012-es kutatásaira céloz, ahol olyan madárinfluenza vírusokat hoztak létre, amik jobban tudtak emlősök között terjedni]. Christian Drosten [német virológus] Ron álláspontját osztotta, a többiek lehetségesnek tartották a szándékos inszerciót [Fauci itt vélhetően a furin hasítóhely beillesztésére céloz], és annak a tükrében, hogy Dr. Si Cseng-li évek óta végzett koronavírusos GOF kutatásokat a Vuhani Egyetemen [Si Cseng-li valójában a WIV kutatója volt], hogy lehetővé tegye a tüskefehérje adaptációját az emberi ACE2 receptorhoz, nem hagyhattuk ezt annyiban”

Fauci naplója a Science hírportálja szerint nem szolgáltat semmilyen bizonyítékot arra, hogy az NIAID vezetője a covidjárványhoz vezető veszélyes virológiai kutatásokat támogatott volna, vagy hogy megpróbálta volna eltussolni a járvány eredetét. A naplójából ugyanakkor egy jelentős hatalommal bíró kutató képe sejlik fel, aki nem félt leidiótázni másokat, lubickolt az egyre növekvő népszerűségében, lelkesen áradozott azokról a hírességekről, akikkel barátságot kötött, és néhány alkalommal mintha a Nobel-békedíjra is vágyott volna az AIDS-járvány elleni küzdelemben végzett munkájáért.

Fauci kutatásai az 1980-as és 1990-es években hozzájárultak annak megértéséhez, hogy az AIDS-et okozó HIV-vírus miként károsítja a szervezet immunrendszerét. Az NIAID vezetőjeként Fauci jelentős szerepet játszott az AIDS-járvány elleni küzdelemben, és részt vett az amerikai kormány 2003-ban, George W. Bush elnöksége alatt elindított PEPFAR globális HIV/AIDS programjának kidolgozásában. A HIV-megelőzést és kezelést támogató program eddig világszerte közel 26 millió életet mentett meg, és lehetővé tette, hogy 7,8 millió csecsemő HIV-mentesen jöjjön világra (a PEPFAR-t 2025 elején a Trump-kormányzat külföldi segélyezés befagyasztását és Elon Musk DOGE-jának az USAID megszüntetését célzó intézkedései jelentősen megzavarták, de maga a program továbbra is működik).

2026. augusztus 6-án a Paul vezette szenátusi bizottság republikánus többsége megszavazta, hogy Fauci megsértette a Kongresszust, majd a szenátor arra kérte az Igazságügyi Minisztériumot (DOJ), hogy indítson büntetőeljárást Fauci ellen, amiért megtagadta a válaszadást a meghallgatáson. Joe Biden amerikai elnök előzetes kegyelmet adott Faucinak minden, 2014 januárja és 2025 januárja közötti, hivatalos szerepköréhez kötődő potenciális szövetségi bűncselekmény tekintetében – állítása szerint azért, hogy ezzel védelmet biztosítson számára a Trump-kormányzat politikailag motivált és alaptalan büntetőeljárásaitól. A korábbi elnöki kegyelem ugyanakkor nem zárja ki, hogy a DOJ a jövőben vádat emeljen Fauci ellen a 2025 utáni cselekedetei, köztük a Kongresszus megsértése miatt.

„Kitörlök mindent, amit nem akarok a New York Timesban látni”

„Ahogy tudjátok, igyekszem mindig Gmailen kommunikálni, mert az NIH-es emailjeimet mindig kikérik FOIA-val [közérdekű adatigényléssel]” – írta 2021-ben Fauci vezető tanácsadója és az NIAID egyik magas rangú tisztségviselője, David Morens virológusok egy csoportjával és egy újságíróval folytatott email-beszélgetésben, amit egy kongresszusi vizsgálóbizottság szerzett meg, majd az Intercept publikált 2023-ban.

David Morens, Fauci egykori tanácsadója 2024. május 22-én egy képviselőházi meghallgatáson Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

A 2006 és 2022 között az NIAID igazgatójának tanácsadójaként dolgozó Morens az emailt azzal folytatta, hogy előző nap meghackelték a Gmail-fiókját, és amíg a helyzet nem oldódik meg, néha az NIH-es email címéről kell kommunikálnia. Majd azzal nyugtatta levelezőpartnereit, akik közt ott volt Daszak, az EcoHealth Alliance vezetője, több, a SARS-CoV-2 természetes eredete mellett érvelő vezető virológus, valamint Jason Gale, a Bloomberg újságírója is, hogy „ne aggódjatok, írjatok bármelyik címemre, kitörlök mindent, amit nem akarok a New York Timesban látni”.

Három évvel később és néhány héttel Fauci szenátusi meghallgatása után, 2026. augusztus 18-án Morens a marylandi Greenbelt szövetségi bíróságán bűnösnek vallotta magát abban, hogy másokkal összejátszva elrejtette a koronavírus-kutatási támogatásokkal kapcsolatos kommunikációját – azért, hogy megkerülje a közérdekű adatigénylésekről (Freedom of Information Act, FOIA) és a szövetségi iratkezelésekről (Federal Records Act) szóló törvényeket. A Guardian szerint Morens a novemberi ítélethirdetéskor akár ötéves börtönbüntetést is kaphat.

A 78 éves Morens elleni szövetségi vádemelést április 28-án jelentette be a Trump-kormányzat Igazságügyi Minisztériuma. Morens ellen a DOJ az Egyesült Államok elleni összeesküvés, szövetségi vizsgálatokhoz kapcsolódó iratok megsemmisítése, módosítása vagy meghamisítása, iratok eltitkolása, eltávolítása vagy megrongálása, valamint bűnsegédlet miatt emelt vádat. A DOJ közlése szerint a nyomozásban a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) és az amerikai egészségügyi minisztérium főfelügyelői hivatala (HHS-OIG) játszott szerepet.

A DOJ vádirata Morens mellett két társ-összeesküvőre utal (Co-Conspirator 1, Co-Conspirator 2), akiket név szerint nem nevez meg. Mivel a vádiratban az 1-es számú társ-összeesküvőről kiderül, hogy 2009 és 2025 között egy New York-i nonprofit szervezet vezetője volt, valamint ő vezette az NIAID által támogatott, a denevér-koronavírusok felbukkanása által jelentett kockázat megértését célzó programot is, egyértelmű, hogy Daszakról van szó.

„Nagyon hamar véget vetünk ennek a támogatásnak”

A vádirat szerint Morens a háttérben megpróbált segíteni Daszaknak és az EcoHealthnek a 2020 áprilisában leállított NIH támogatás visszaszerzésében, valamint a covid laboratóriumi eredetére vonatkozó narratíva cáfolásában – mindezt úgy, hogy ehhez szándékosan nem kormányzati, hanem privát kommunikációs platformokat használt. Az EcoHealth 2014-es programjának támogatását 2020. április 24-én állította le az NIH, hét nappal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök egy sajtótájékoztatón újságírói kérdésre azt válaszolta, hogy „nagyon hamar véget vetünk ennek a támogatásnak”.

Donald Trump amerikai elnök sajtótájékoztatója 2020. április 17-én Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

Az NIH 2020 júliusában visszavonta a támogatás megszüntetését, de szüneteltette azt, így az EcoHealth a pénzhez csak 2023-ban jutott hozzá, a program jelentős átalakítása és a Vuhani Virológiai Intézet programban történő részvételének megszüntetése után. 2024-ben aztán a Biden-kormányzat Egészségügyi és Szociális Minisztériuma (HHS) vonta meg az EcoHealth szövetségi forrásait és kezdeményezte annak kizárását a szövetségi támogatási rendszerből, a nonprofit szervezetet „nem elég felelősségteljesnek” nevezve. A kizárás 2025-ben lépett életbe, ami után az EcoHealth Allience beszüntette működését, és Daszakék Nature.Health.Global néven új szervezetet alapítottak munkájuk folytatására.

A DOJ vádiratában Fauci vezető NIAID tisztviselőként azonosítható, Morens pedig saját privát emailjét használva informális közvetítőként működött Fauci és Daszak között. Egy 2021-es emailben Morens azt írja Daszaknak, hogy „nem kell aggódni a FOIA miatt. Küldhetek dolgokat Tonynak [Fauci] a privát Gmailjén, vagy átadhatom neki a munkahelyén, vagy az otthonában. Túl okos ahhoz, hogy megengedje kollégáinak, hogy olyan dolgokat küldjenek neki, amik bajt okozhatnak”.

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium egyelőre nem emelt vádat Daszak ellen. Az mindenesetre baljós jel, hogy Kash Patel, a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) Trump által kinevezett vezetője augusztus 18-án az X-en azt írta, hogy „az FBI nyomozása tovább folyik. Senki sem áll a törvények felett”.

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