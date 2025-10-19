Elárasztják az internetet a Sorával generált AI-videók, ami tovább fűtheti az adatközpont-építési lázat

Nagy lépéssel kerültünk közelebb ahhoz, hogy a mesterséges intelligenciával generált videók végleg elárasszák az internetet, miután szeptember 30-án az OpenAI bejelentette Sora nevű alkalmazását. A ChatGPT-t kifejlesztő cég a TikTokra hajazó AI-videómegosztóval betört a közösségi platformok piacára, és immár nem először virális szenzációt hozott össze – a meghívásos alapon működő, egyelőre csak az Egyesült Államokban és Kanadában, kizárólag iPhone készülékekre elérhető alkalmazást öt nap alatt egymillióan töltötték le.

Ahhoz viszont, hogy az OpenAI ki tudja szolgálni ezt az őrült érdeklődést – a ChatGPT heti 800 millió aktív felhasználójáról nem is beszélve –, elképesztő mértékű számítási kapacitás szükséges. Ezt nem mágikus felhők, hanem kolosszális adatközpontok energiazabáló szerverei biztosítják, amiket az amerikai AI-cégek az elmúlt hónapokban úgy kezdtek el építeni, mintha nem lenne holnap. Nem túlzás azt állítani, hogy az OpenAI, a Google, a Meta és más vállalatok gigaberuházásai pörgetik jelenleg az amerikai gazdaságot. A tét közben óriási: a világ vezető hatalma és az egyes vállalatok látszólag mindent arra tesznek fel, hogy elsőként érjék el az emberi szintű vagy azt meghaladó intellektuális képességekkel rendelkező mesterséges általános intelligenciát (AGI).

A Qubit új podcastsorozatában, az AI Híradóban Bodnár Zsolt és Tóth András beszéli át az elmúlt hetek legfontosabb újdonságait a mesterséges intelligencia területén, és azt, hogy ezek miként formálják jelenünket és jövőnket.

Miként próbál rávenni minket az OpenAI, hogy egyre többet használjuk a ChatGPT-t?

Milyen céljai vannak az Egyesült Államoknak és Kínának az AI-versenyben?

Miért licitálnak egymásra az AI-cégek az adatközpontok építésével?

Mit akar valójában elérni az OpenAI a Sorával?

Tényleg ideje hozzászoknunk a deepfake videók özönéhez?

Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat az AI Híradó első epizódjában. (Az adást október 10-én rögzítettük; a következő részek már hamarabb megjelennek majd a felvétel dátumához képest.)

Hallgasd alább:

Az epizód elérhető Spotify-on, Apple Podcasts-on, sőt RSS-ben és egyre több csatornán, iratkozz fel!

