A bolíviai hegyekben élő vadmacskafaj azonosítása valódi taxonómiai szenzáció

A bolíviai Yungas régió hegyvidékén élők évtizedeken át kivadult házi macskának hitték, ám a fogságba ejtett egyedek genomjainak teljes szekvenálásával elvégzett filogenetikai elemzés egyértelműen bizonyította, hogy a helyiek által tilcayo néven emlegetett ragadozók önálló vadmacskafajt képviselnek – olvasható a Phys.org portálon megjelent kutatási ismertetőben. Az eredmény kisebbfajta taxonómiai világszenzáció, mivel a macskafélék (Felidae) rendszertani családja legutoljára száz évvel ezelőtt bővült az 1923-ban „felfedezett” és taxonómiai jegyzékbe vett uruguayi pampamacska (Leopardus munoai) azonosításával.

A Current Biology folyóiratban szeptember 17-én megjelent tanulmányban Leopardus tilcayo néven leírt, alig 45 centiméteres testhosszúságú fajt a kutatók szerint eddig kizárólag az Andok bolíviai területén észlelték.

A Leopardus tilcayo néven 2026 szeptemberében taxonómiai jegyzékbe vett bolíviai vadmacskafaj fogságban tartott hímivarú példánya Fotó: Jonas Lescroart et aI.

A genomikai vizsgálat és a taxonómai azonosítást lehetővé két egyed közül a nőstényt már szabadon engedték a kutatók, ám a hím állítólag még mindig egy állatmenhely átmeneti vendége, mivel kölyökkorától emberek nevelték.

Felfedezői szerint a rejtett életmódú tilcayo-macskák populációja alighanem annyira kevés egyedet számlálhat, hogy természetvédelmi státuszát illetően a jelenlegi sebezhetőből a kihalás által fokozottan veszélyeztetett kategóriába kell sorolni a fajt.



