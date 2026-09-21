Mit rajzol a kés a papírra?

Állítsuk fel a hengert függőlegesen, úgy, hogy a ferdén elmetszett vége legyen felül. Jelöljük a henger sugarát R-rel. A vágás síkjának hajlásszöge a vízszinteshez képest legyen α. Ezt ugye abban a függőleges síkban mérjük, amelyben a vágási sík a legmeredekebben emelkedik. Ha ebben az irányban vízszintesen egy egységet haladunk, akkor a vágási sík tan(α) egységet emelkedik.

A vágási sík valahol metszi a henger függőleges tengelyét, nevezzük ezt a pontot O-nak. Képzeljük el az O ponton átmenő vízszintes síkot, ehhez viszonyítjuk majd a vágás szélének magasságát, amit y-nal jelölünk. Az y magasság koordináta tehát pozitív az O-n átmenő vízszintes referencia sík fölött, és negatív a referencia sík alatt.

Most nézzünk rá felülről a hengerre. Ebből az irányból a hengert egy R sugarú körnek látjuk, a vágási görbe pontjait pedig a pontba húzott sugár forgásszögével tudjuk jellemezni. Mérjük ezt a ϕ forgásszöget a vágás legmagasabb pontjától, vagyis ott legyen ϕ = 0. Ekkor a vágás legalacsonyabb pontjában ϕ = π.

A kör adott pontjának a vágási sík emelkedési irányába eső vízszintes távolsága R·cos(ϕ). De mivel a sík minden vízszintes egység alatt tan(α) egységet emelkedik, ezért a vágás szélének magassága: y = R·tan(α) ·cos(ϕ).